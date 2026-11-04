Wie online privacy serieus neemt, komt al snel uit bij het Tor-netwerk. Toch schrikken de installatie en configuratie veel gebruikers af. OnionHop wil daar verandering in brengen. Deze gratis open-sourcetoepassing maakt het mogelijk om het internetverkeer van een gewone browser via het Tor-netwerk te leiden.

Specificaties Prijs: Gratis voor thuisgebruik Taal: Engels OS: Windows, macOS, Linux Website: downloaden via GitHub

De belangrijkste functie van deze open-sourcetoepassing is het omleiden van je internetverkeer via het Tor-netwerk. Hierdoor worden je identiteit en locatie beschermd. In plaats van dat gebruikers handmatig Tor-instellingen moeten configureren of aparte browserextensies moeten installeren, bundelt OnionHop alles in één overzichtelijke en gebruiksvriendelijke interface.

In de CLI-versie lezen we dat we verbonden zijn met het Tor-netwerk en lezen we ook de SOCKS5-proxy-informatie.

Verbinden

Na het openen van de grafische versie van OnionHop klik je op de knop Connect en wacht je even tot je de melding krijgt dat je verbonden bent met het Tor-netwerk. Er is ook een CLI-versie van dit programma. Dan krijg je een zwart scherm te zien met de paarse titel en onder QuickStart staan vijf opdrachten, waaronder Connect. Dan moet je deze opdracht typen en op Enter drukken. Wie de SOCKS-proxy wil gebruiken voor bijvoorbeeld Firefox of andere toepassingen, vindt de benodigde gegevens in de CLI-versie.

Daarna geven we de voorkeur aan Firefox om samen te werken met OnionHop. Firefox biedt uitgebreide instellingen om tracking, cookies, telemetrie en DNS te beheren. Bovendien ondersteunt Firefox probleemloos een SOCKS5-proxy, waardoor de configuratie eenvoudig is. Dat maakt het mogelijk om een gewone Firefox-installatie te combineren met de privacyfuncties van Tor.

Vanaf nu kunnen we met Firefox op het Tor-netwerk.

SOCKS-proxy

Open in Firefox door op de drie lijntjes in de rechterbovenhoek te klikken de Instellingen. Ga dan naar Algemeen, scrol naar beneden en klik bij Netwerkinstellingen in het vak op Instellingen. Daar kies je voor Handmatige proxyconfiguratie. Vul bij SOCKS-host het adres in dat OnionHop lokaal aanbiedt, bijvoorbeeld 127.0.0.1. Vul vervolgens bij Poort het poortnummer in dat achter het dubbele punt staat. Meestal is dat 9050. Als alles correct is ingesteld, loopt je Firefox-verkeer via het Tor-netwerk. Een controlepagina zal bevestigen dat je een Tor-ip-adres gebruikt. Houd er rekening mee dat alleen de toepassingen die via de proxy zijn ingesteld, gebruikmaken van Tor. Andere programma’s op je computer blijven rechtstreeks verbinding maken met internet.

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Conclusie

OnionHop in combinatie met Firefox biedt een eenvoudige manier om internetverkeer via het Tor-netwerk te leiden zonder een aparte browseromgeving te moeten gebruiken. Dat maakt de tool interessant voor gebruikers die meer controle willen over hun privacy en graag met Firefox blijven werken. Wie maximale anonimiteit wil, is nog altijd beter af met Tor Browser, omdat die speciaal is aangepast om tracking, browser-fingerprinting en andere herkenningsmethoden tegen te gaan.

OnionHop 3.7.5 3 / 5 Score De Pluspunten Pluspunten

Eenvoudige configuratie

Werkt in Firefox

Tor Browser niet nodig De Minpunten Tor Browser biedt meer anonimiteit

Tor is relatief langzaam

In het kort OnionHop 3.7.5 leidt het verkeer van daarvoor ingestelde toepassingen via het Tor-netwerk. Firefox kan hiervoor de lokale SOCKS5-proxy van OnionHop gebruiken, meestal op poort 9050. Programma’s die niet via de proxy zijn ingesteld, blijven rechtstreeks verbinding maken met internet. Tor Browser biedt meer bescherming tegen tracking en browser-fingerprinting dan een gewone Firefox-installatie met OnionHop.