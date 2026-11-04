Specificaties

Prijs: Gratis voor thuisgebruik

Taal: Engels

OS: Windows, macOS, Linux

Website: downloaden via GitHub

De belangrijkste functie van deze open-sourcetoepassing is het omleiden van je internetverkeer via het Tor-netwerk. Hierdoor worden je identiteit en locatie beschermd. In plaats van dat gebruikers handmatig Tor-instellingen moeten configureren of aparte browserextensies moeten installeren, bundelt OnionHop alles in één overzichtelijke en gebruiksvriendelijke interface.

In de CLI-versie lezen we dat we verbonden zijn met het Tor-netwerk en lezen we ook de SOCKS5-proxy-informatie.

Verbinden

Na het openen van de grafische versie van OnionHop klik je op de knop Connect en wacht je even tot je de melding krijgt dat je verbonden bent met het Tor-netwerk. Er is ook een CLI-versie van dit programma. Dan krijg je een zwart scherm te zien met de paarse titel en onder QuickStart staan vijf opdrachten, waaronder Connect. Dan moet je deze opdracht typen en op Enter drukken. Wie de SOCKS-proxy wil gebruiken voor bijvoorbeeld Firefox of andere toepassingen, vindt de benodigde gegevens in de CLI-versie.

Daarna geven we de voorkeur aan Firefox om samen te werken met OnionHop. Firefox biedt uitgebreide instellingen om tracking, cookies, telemetrie en DNS te beheren. Bovendien ondersteunt Firefox probleemloos een SOCKS5-proxy, waardoor de configuratie eenvoudig is. Dat maakt het mogelijk om een gewone Firefox-installatie te combineren met de privacyfuncties van Tor.

Vanaf nu kunnen we met Firefox op het Tor-netwerk.

SOCKS-proxy

Open in Firefox door op de drie lijntjes in de rechterbovenhoek te klikken de Instellingen. Ga dan naar Algemeen, scrol naar beneden en klik bij Netwerkinstellingen in het vak op Instellingen. Daar kies je voor Handmatige proxyconfiguratie. Vul bij SOCKS-host het adres in dat OnionHop lokaal aanbiedt, bijvoorbeeld 127.0.0.1. Vul vervolgens bij Poort het poortnummer in dat achter het dubbele punt staat. Meestal is dat 9050. Als alles correct is ingesteld, loopt je Firefox-verkeer via het Tor-netwerk. Een controlepagina zal bevestigen dat je een Tor-ip-adres gebruikt. Houd er rekening mee dat alleen de toepassingen die via de proxy zijn ingesteld, gebruikmaken van Tor. Andere programma’s op je computer blijven rechtstreeks verbinding maken met internet.

Conclusie

OnionHop in combinatie met Firefox biedt een eenvoudige manier om internetverkeer via het Tor-netwerk te leiden zonder een aparte browseromgeving te moeten gebruiken. Dat maakt de tool interessant voor gebruikers die meer controle willen over hun privacy en graag met Firefox blijven werken. Wie maximale anonimiteit wil, is nog altijd beter af met Tor Browser, omdat die speciaal is aangepast om tracking, browser-fingerprinting en andere herkenningsmethoden tegen te gaan.

OnionHop 3.7.5

3 / 5Score

De Pluspunten

  • Pluspunten
  • Eenvoudige configuratie
  • Werkt in Firefox
  • Tor Browser niet nodig

De Minpunten

  • Tor Browser biedt meer anonimiteit
  • Tor is relatief langzaam
In het kort

OnionHop 3.7.5 leidt het verkeer van daarvoor ingestelde toepassingen via het Tor-netwerk. Firefox kan hiervoor de lokale SOCKS5-proxy van OnionHop gebruiken, meestal op poort 9050. Programma’s die niet via de proxy zijn ingesteld, blijven rechtstreeks verbinding maken met internet. Tor Browser biedt meer bescherming tegen tracking en browser-fingerprinting dan een gewone Firefox-installatie met OnionHop.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen incognito browsen en browsen via Tor?

De incognitomodus maakt je niet anoniem op internet en verbergt je ip-adres niet. Deze modus beperkt vooral welke gegevens je browser lokaal bewaart nadat je de privésessie sluit. Tor Browser verbergt daarnaast je oorspronkelijke ip-adres en bevat bescherming tegen browser-fingerprinting. Een privévenster vervangt dus geen anonimiteitsnetwerk en biedt niet dezelfde bescherming als een speciaal daarvoor aangepaste browser.

Waarom laden websites soms langzamer via het Tor-netwerk?

Tor kan langzamer werken doordat je verkeer via meerdere servers op verschillende locaties reist. Die omwegen voegen vertraging toe, terwijl de belasting van de gebruikte servers eveneens invloed heeft op de snelheid. Een trage pagina betekent daarom niet automatisch dat je proxy verkeerd staat ingesteld. De prestaties kunnen per verbinding en moment verschillen.

Welke gevolgen heeft inloggen op een persoonlijk account voor je anonimiteit via Tor?

Inloggen op een persoonlijk account maakt je herkenbaar voor die website, ook wanneer je verbinding via Tor loopt. Tor kan je echte ip-adres verbergen, maar voorkomt niet dat een dienst je herkent aan je account of de gegevens die je zelf invult. Hetzelfde geldt voor het opgeven van je naam, e-mailadres, telefoonnummer of woonadres in een formulier.

Waarom blijft HTTPS belangrijk als je via Tor surft?

HTTPS versleutelt de verbinding met de bezochte website, ook op het traject nadat je verkeer het Tor-netwerk verlaat. Tor versleutelt je verkeer naar en binnen zijn netwerk, maar vervangt die websiteversleuteling niet. Zonder HTTPS kan verkeer naar de uiteindelijke website onversleuteld zijn. Controleer daarom vooral bij inloggen en het invullen van gevoelige gegevens of de website HTTPS gebruikt.

Wat kan je internetprovider zien wanneer je Tor gebruikt?

Je internetprovider kan doorgaans zien dat je verbinding maakt met het Tor-netwerk, maar niet welke websites je via die verbinding bezoekt. Tor verbergt het gebruik van zijn netwerk dus niet automatisch voor iemand die je internetverbinding observeert. Tor-bruggen kunnen helpen om het gebruik van Tor minder herkenbaar te maken wanneer dat een risico vormt.