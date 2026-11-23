Philips komt met vijf nieuwe draadloze steelstofzuigers in de PowerUp-serie. De modellen hebben een speciale 360°-zuigmond die ook aan de achterkant en zijkanten vuil opzuigt. Daardoor hoef je volgens Philips minder vaak over dezelfde plek te gaan. De krachtigste modellen halen een zuigkracht van 265 airwatt en hebben een maximale accuduur van 100 minuten. De prijzen beginnen bij 189,99 euro.

Vuil opnemen vanuit meerdere richtingen

De nieuwe serie bestaat uit de PowerUp 20, 30, 50, IQ 70 en IQ 80. Alle vijf hebben een V-vormige 360°-zuigmond. Die stuurt de luchtstroom zo dat stof en ander vuil niet alleen aan de voorkant, maar ook aan de achter- en zijkanten van de zuigmond worden opgezogen. Daardoor hoef je volgens Philips minder vaak over dezelfde plek te gaan om de vloer schoon te krijgen. Dat werkt zowel op harde vloeren als op tapijt.

Dat sluit aan bij wat Nederlanders belangrijk vinden aan een stofzuiger. Uit de Nationale Philips Stofzuigerpeiling blijkt dat 29 procent vooral let op maximale zuigkracht. Ook het gemak telt mee. Een kwart vindt stofzuigen achter meubels het lastigst, terwijl 21 procent vooral moeite heeft met de ruimte onder het bed. Met de nieuwe zuigmond en de buigbare steel van verschillende PowerUp-modellen wil Philips het schoonmaken op die plekken gemakkelijker maken.

Automatisch meer zuigkracht wanneer dat nodig is

De PowerUp IQ 70 en IQ 80 zijn de krachtigste modellen uit de serie. Beide hebben een motor van 700 watt en een maximale zuigkracht van 265 airwatt. Volgens Philips nemen ze meer vuil op dan concurrerende steelstofzuigers in het hogere prijssegment. Die claim is gebaseerd op tests volgens de internationale norm IEC 62885-2, waarbij de stofzuigers zijn vergeleken met andere dure modellen op de Europese markt. Ook zouden de nieuwe topmodellen tot vijf keer zoveel zuigkracht leveren als de oudere Philips XC7167, gemeten in de hoogste stand bij gebruik als kruimeldief.

De IQ 70 en IQ 80 hebben ook Dust IQ, een systeem dat met sensoren herkent op welk type vloer je stofzuigt en hoeveel stof er ligt. De zuigkracht wordt vervolgens automatisch aangepast. Een gekleurde lichtbalk laat zien wanneer de vloer volgens de sensoren schoon is. Ledverlichting bij de zuigmond maakt stof op donkere plekken beter zichtbaar.

Foto: Philips

De accu van deze twee modellen gaat maximaal 100 minuten mee. Daar zit wel een kanttekening bij: die batterijduur is gemeten in de Eco-stand, op harde vloeren en bij gebruik als kruimeldief. Tijdens het stofzuigen met de vloerzuigmond of op een hogere stand zal de accu eerder leeg zijn. Verder hebben beide modellen een buigbare steel om onder meubels te komen, een borstel waarin haren minder snel vastdraaien en een stofreservoir van 820 milliliter. Het HEPA-filtersysteem houdt volgens Philips 99,99 procent van het fijnstof en de niet-levende allergenen tegen.

Voor wie ook wil dweilen, is er de PowerUp IQ 80. Die heeft een DualScrub Aqua-zuigmond met roterende dweilpads, waarmee je harde vloeren tegelijk kunt stofzuigen en dweilen. Van de IQ 70 komt daarnaast een uitvoering met een losse Aqua-module die je aan de stofzuiger kunt bevestigen.

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Foto: Philips

Drie goedkopere modellen voor dagelijks gebruik

Naast de twee topmodellen brengt Philips drie goedkopere steelstofzuigers uit. De PowerUp 20 is het instapmodel met 100 airwatt zuigkracht, drie standen en een maximale batterijduur van 50 minuten. De PowerUp 30 heeft 150 airwatt, vier standen en een buigbare steel. De PowerUp 50 levert 200 airwatt en houdt het volgens Philips maximaal 65 minuten vol op een acculading.

Alle drie hebben een stofreservoir van 610 milliliter. De PowerUp 30 en 50 hebben daarnaast een anti-klitborstel en een HEPA-filter. Dat filter houdt volgens Philips 99,97 procent van het fijnstof en de niet-levende allergenen tegen. Van bepaalde uitvoeringen van de PowerUp 30 en 50 komt ook een variant met dweilmodule. De automatische zuigkrachtregeling van de IQ-modellen ontbreekt bij deze goedkopere stofzuigers.

Bijna de helft stofzuigt voordat er visite komt De introductie van de PowerUp-serie valt samen met het 75-jarig jubileum van Philips-stofzuigers. Daarom liet het bedrijf onderzoeken hoe Nederlanders tegenwoordig tegen stofzuigen aankijken. Uit de peiling blijkt dat 48 procent de stofzuiger pakt voordat er bezoek komt. Nog eens 31 procent doet dat soms. Toch is stofzuigen niet bepaald ieders favoriete bezigheid. Een op de drie Nederlanders ziet het als een noodzakelijk kwaad en 23 procent stelt het klusje zo lang mogelijk uit. Er wordt overigens behoorlijk wat gestofzuigd. Van de ondervraagden doet 31 procent dat twee tot drie keer per week en 17 procent zelfs dagelijks. De taakverdeling is daarbij nog niet helemaal gelijk: 38 procent van de vrouwen zegt thuis het vaakst te stofzuigen, tegenover 26 procent van de mannen. Het onderzoek werd uitgevoerd door Peiling.nl in opdracht van Philips.

Prijzen

De Philips PowerUp 20 is met een adviesprijs vanaf 189,99 euro de goedkoopste van het stel. Je kunt kiezen uit zwart en saliegroen. De PowerUp 30 kost vanaf 219,99 euro en komt in zwart, terracotta en blauwgroen. Van dit model komt ook een Aqua Pro-versie met dweilfunctie. De PowerUp 50 heeft een vanaf-prijs van 289,99 euro en is alleen verkrijgbaar in zwart.

Voor de PowerUp IQ 70 is de instapprijs 489,99 euro. Je kunt kiezen uit een zwarte Pet-uitvoering en een oceaanblauwe Aqua-uitvoering. De duurste is de PowerUp IQ 80, met een adviesprijs vanaf 599,99 euro. Die komt als paarse Pet-uitvoering en champagnekleurige Complete-uitvoering.