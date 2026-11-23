De laatste trailer van Avengers: Doomsday voordat de film in première gaat is nu te zien. Bekijk hem hier.

In de meer dan 3 minuten durende trailer komen verschillende aspecten van de film voorbij. Zo wordt er ingezoomd op Steve Rogers en Peggy Carter, die een rustig leven hebben na de gebeurtenissen uit Endgame - tot de Fantastic Four een bezoekje brengen. Verder bevat de trailer een hoop spektakel, waaronder een grote groep X-Men die het gevecht aangaan met de Sentinels.

Over Avengers: Doomsday

Helden van drie verschillende universums gaan samen voor het eerst de strijd aan tegen een nieuwe, gevaarlijke vijand: Doctor Doom. Dat is de heerser van Latveria. Doom wordt daarbij gespeeld door een bekend gezicht voor zowel Marvel-fans als Earth’s Mightiest Heroes: Robert Downey Jr.

De helden van het MCU laten dat natuurlijk ook niet zomaar gebeuren. Doom wordt in de film tegengestaan door verschillende bekende gezichten, waaronder Captain America, Thor, Ant-Man, Black Panther, Yelena Belova - ofwel Black Widow - en de Fantastic Four. Daarbij keren ook grote favorieten helden terug. Bijvoorbeeld Steve Rogers en de X-Men, waar onder andere Cyclops, Professor X en Magneto vallen.

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