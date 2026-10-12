Vrijwel elke moderne browser ondersteunt extensies, en Microsoft Edge is daarop geen uitzondering. Met deze kleine programma's voeg je eenvoudig extra functies aan de browser toe. Van advertenties blokkeren en wachtwoorden beheren tot tabbladen ordenen en complete webpagina's opslaan. Installeer alleen Edge-extensies die je echt gebruikt, want te veel uitbreidingen kunnen de browser vertragen. We zetten vijftien handige Microsoft Edge-extensies voor je op een rij.

Volgens de bekende analysedienst Statcounter is Edge na Chrome en Safari de populairste browser. Dat is niet zo vreemd, want Microsoft Edge staat standaard op Windows 10 en Windows 11. De browser is gebruiksvriendelijk en snel, en met extensies voeg je allerlei extra functies toe.

Edge-extensies vind je via https://microsoftedge.microsoft.com/addons/Microsoft-Edge-Extensions-Home. Na installatie verschijnt in de werkbalk van Edge een puzzelstukje. Klik daarop om je geïnstalleerde extensies te bekijken en te openen.

Chrome-extensies installeren in Microsoft Edge In dit artikel kijken we naar extensies die officieel voor Edge beschikbaar zijn. Goed om te weten: Microsoft Edge is gebaseerd op Chromium. Daardoor kun je na toestemming ook vrijwel alle uitbreidingen uit de Chrome Web Store in Edge installeren. Je hebt dus keuze uit tienduizenden extra extensies. Bekijk het aanbod op https://chromewebstore.google.com.

1. uBlock Origin: advertenties blokkeren in Edge

Wie dagelijks verschillende websites bezoekt, krijgt waarschijnlijk flink wat advertenties voorgeschoteld. Die leiden niet alleen af, maar kunnen een webpagina ook vertragen. Met uBlock Origin kom je op veel websites aanzienlijk minder reclame tegen.



Deze inhoudsblokkeerder gebruikt filterlijsten om advertenties en pop-upvensters tegen te houden. Ook houdt uBlock Origin zogeheten trackingcookies buiten de deur. Daardoor kunnen adverteerders je internetgedrag minder makkelijk volgen. Een bijkomend voordeel: doordat er minder onderdelen hoeven te worden geladen, openen bekende websites vaak sneller.

uBlock Origin laat zien hoeveel advertenties de extensie heeft geblokkeerd.

2. Bitwarden: wachtwoordmanager voor Edge

Voor ieder account een ander sterk wachtwoord gebruiken is veiliger, maar al die wachtwoorden onthouden is een ander verhaal. Bitwarden helpt je daarbij. Je maakt een beveiligde digitale kluis met een zeer sterk hoofdwachtwoord en bewaart daarin je inloggegevens.



De extensie kan voor ieder nieuw account nieuwe inloggegevens genereren. Bezoek je daarna een webshop, forum, bank, streamingdienst of sociaal netwerk, dan kan Bitwarden de gegevens automatisch invullen.



De gratis dienst ondersteunt alle gangbare mobiele platforms. Daardoor heb je op je smartphone, tablet en computer toegang tot dezelfde wachtwoordkluis. Op geschikte apparaten kun je bovendien met gezichtsherkenning of je vingerafdruk inloggen.

Met Bitwarden bewaar je je wachtwoorden in één beveiligde digitale kluis.

3. Dark Reader: donkere modus voor websites in Edge

Niet iedere website heeft een donkere modus. Dark Reader lost dat op door lichte webpagina's automatisch om te zetten naar een donker kleurenschema. Vooral 's avonds kan dat prettiger kijken.



Dark Reader maakt een website niet simpelweg donkerder, maar past de kleuren aan zodat afbeeldingen, grafieken en knoppen zichtbaar blijven. Je kunt per website onder meer de helderheid, het contrast en het lettertype aanpassen. Zo stem je de donkere modus af op je eigen voorkeur.

Met de schuifregelaars van Dark Reader pas je het kleurenschema van een website aan.

4. LanguageTool: spelling en grammatica controleren in Edge

Tik je regelmatig teksten in Edge, dan is LanguageTool een handig hulpmiddel. De extensie controleert teksten in ruim 25 talen, waaronder Nederlands, en zoekt tijdens het typen naar spel-, stijl- en grammaticafouten.



Dat komt bijvoorbeeld van pas bij e-mails in Gmail of Outlook, maar LanguageTool werkt ook op sociale media en blogplatforms. Vindt de extensie een dubbele spatie, spelfout of onhandige formulering, dan verschijnt er een rode streep onder het betreffende woord of zinsdeel.



Klik daarop om de suggestie te bekijken. Vaak kun je de verbetering vervolgens met één muisklik doorvoeren. Je kunt ook synoniemen van een geselecteerd woord opvragen.

LanguageTool helpt bij het controleren van spelling, grammatica en formuleringen.

5. PrintFriendly AI: webpagina's netjes printen en als pdf bewaren

Een webpagina afdrukken levert nogal eens pagina's vol menu's, advertenties en andere elementen op waar je helemaal niet op zit te wachten. PrintFriendly AI ruimt die eerst op.



De extensie verwijdert storende onderdelen zoals advertenties, menu's en zijbalken, zodat vooral de hoofdtekst en belangrijke afbeeldingen overblijven. Wat je daarna nog niet nodig hebt, kun je handmatig verwijderen. Ook het lettertype en de tekstgrootte zijn aan te passen.



PrintFriendly AI bevat daarnaast een AI-functie waarmee je lange artikelen kunt laten samenvatten. Het resultaat kun je als pdf-bestand bewaren of afdrukken. Dat is bijvoorbeeld handig voor recepten, routebeschrijvingen en informatieve artikelen.

Met PrintFriendly AI maak je een webpagina eerst geschikt om netjes af te drukken.

6. OneTab: veel tabbladen in Edge overzichtelijk maken

Een paar tabbladen zijn handig, maar voor je het weet staan er tientallen open. Hoe meer tabbladen Edge moet bijhouden, hoe meer werkgeheugen de browser gebruikt.



OneTab zet alle geopende tabbladen met één muisklik om in een overzichtelijke lijst met links. Je kunt websites vervolgens groeperen en de groepen een eigen naam geven.



Vooral als je vaak tientallen tabbladen tegelijk open hebt, kan OneTab volgens de makers het geheugenverbruik flink terugbrengen. Heb je een website weer nodig, dan kun je de oorspronkelijke tabbladen op ieder moment herstellen.

OneTab zet geopende Edge-tabbladen om in een overzichtelijke lijst.

7. Raindrop.io: bladwijzers in Edge overzichtelijk bewaren

Wie veel bladwijzers in Edge bewaart, raakt vroeg of laat het overzicht kwijt. Raindrop.io brengt daar meer structuur in met mappen, labels en afbeeldingen.



Met de zoekfunctie vind je opgeslagen webpagina's snel terug. Je kunt bijvoorbeeld aparte verzamelingen maken voor 'vakantie', 'klussen' en 'later lezen'. Voordat je begint, moet je wel een account aanmaken.



Raindrop.io synchroniseert je bladwijzers automatisch tussen verschillende apparaten. Er zijn extensies voor bekende browsers en apps voor iPhone, iPad en Android.

Met Raindrop.io deel je je bladwijzers op in overzichtelijke verzamelingen.

8. Todoist: webpagina's als taak opslaan in Edge

Met Todoist zet je je persoonlijke takenlijst rechtstreeks in de browser. Kom je tijdens het surfen iets tegen waar je later iets mee wilt doen, dan maak je daar meteen een taak van.



Vind je bijvoorbeeld een handleiding voor het vervangen van een stopcontact of autoaccu, dan kun je die webpagina opslaan als taak. Voeg eventueel een herinnering toe, zodat je op tijd de benodigde onderdelen bestelt. Je kunt ook deadlines, prioriteiten, bijlagen en labels gebruiken.



Nadat je een account hebt aangemaakt, klik je in Edge op het rode logo. Via Website als taak toevoegen vul je vervolgens de gegevens in. Todoist is voor veel mobiele apparaten beschikbaar, zodat je je takenlijsten kunt synchroniseren.

Lees ook · Partnerbijdrage Nú is het moment: zo breng (én houd) je je cyberhygiëne op orde In samenwerking met Bitdefender

Met Todoist sla je een webpagina rechtstreeks op als taak.

9. Momentum: een ander nieuw tabblad in Microsoft Edge

Momentum vervangt de standaardpagina die verschijnt wanneer je in Edge een nieuw tabblad opent. In plaats van alleen een zoekmachine of verzameling snelkoppelingen krijg je een rustiger vormgegeven startpagina.



Je ziet onder meer een achtergrondfoto, de actuele tijd en een persoonlijke begroeting. Ook kun je je belangrijkste taak van de dag instellen. Daarnaast zijn favoriete websites, inspirerende citaten, weersinformatie en persoonlijke doelen toe te voegen.

Via de uitgebreide instellingen bepaal je zelf welke onderdelen je wilt zien. Zo blijft de startpagina rustig, terwijl de informatie die je belangrijk vindt binnen handbereik staat.

Momentum geeft een nieuw tabblad in Edge een persoonlijke startpagina.

10. Enhancer for YouTube: meer functies voor YouTube in Edge

Kijk je veel naar YouTube in Edge, dan voegt Enhancer for YouTube allerlei extra bedieningsmogelijkheden toe.



Zo kun je instellen dat YouTube video's standaard in een bepaalde resolutie opent, bijvoorbeeld Full HD of 4K. Bij lange instructievideo's en podcasts kun je de afspeelsnelheid aanpassen naar bijvoorbeeld 1,2× of 1,5×.



De extensie kan daarnaast onderdelen zoals opmerkingen en aanbevelingen verbergen en video's automatisch in de bioscoopmodus openen. Ook krijg je extra bediening. Zo kun je het volume met het muiswiel regelen en aangepaste sneltoetsen gebruiken.

Enhancer for YouTube voegt extra instellingen en bediening aan YouTube toe.

11. Checker Plus for Gmail: Gmail-meldingen in Edge

Veel Gmail-gebruikers laten voortdurend een tabblad met hun inbox openstaan om nieuwe berichten in de gaten te houden. Met Checker Plus for Gmail hoeft dat niet.



Zodra er een nieuwe e-mail binnenkomt, verschijnt er een melding in Edge. Vanuit de extensie kun je berichten lezen, beantwoorden, verwijderen of archiveren zonder eerst Gmail te openen. Dat scheelt heen en weer schakelen tussen tabbladen.



Na installatie log je in met je Google-account. Klik daarna in de werkbalk op het pictogram van de rode envelop om recente berichten te bekijken. Checker Plus for Gmail ondersteunt meerdere Gmail-accounts tegelijk, bijvoorbeeld wanneer je aparte adressen voor werk en privé gebruikt.

Bekijk en beheer recente Gmail-berichten zonder eerst Gmail te openen.

12. FireShot: screenshot van een complete webpagina maken

Wil je een webpagina bewaren, dan kun je natuurlijk een gewone schermafbeelding maken. Bij lange pagina's schiet je daar alleen weinig mee op. FireShot kan behalve het zichtbare gedeelte ook een complete webpagina vastleggen.



Daardoor hoef je een lang artikel, een online handleiding of een andere uitgebreide pagina niet met meerdere losse screenshots te bewaren.



Via de werkbalk van Edge kies je of FireShot de hele pagina, alleen het zichtbare gedeelte of een zelfgekozen gebied moet vastleggen. De extensie kan het resultaat bewaren als png, jpg of pdf.

Met FireShot maak je ook een screenshot van een complete lange webpagina.

13. Speed Test: internetsnelheid testen vanuit Edge

Laden websites ineens traag? Met Speed Test controleer je snel of je internetverbinding misschien de oorzaak is.



Klik op het blauwe pictogram van Speed Test en kies Start. Even later zie je de actuele download- en uploadsnelheid. Je kunt de snelheid vanaf verschillende serverlocaties meten, waaronder Amsterdam, Frankfurt, Tokio en Los Angeles.

Met Speed Test controleer je vanuit Edge je download- en uploadsnelheid.

14. Volume Master: volume per tabblad regelen in Edge

Volume Master geeft je meer controle over het geluid van afzonderlijke Edge-tabbladen. Zo kun je bijvoorbeeld Spotify harder of juist zachter laten klinken dan een andere website.



Ook kun je het geluid boven het normale maximum versterken. Dat kan van pas komen bij websites waarvan het geluid erg zacht is.



De bediening is eenvoudig. Klik op het blauwe pictogram van Volume Master en schuif de volumeregelaar naar links of rechts. Met Voice Boost kun je stemmen versterken. Ook het basniveau is aan te passen. Zo hoef je niet telkens het hoofdvolume van Windows te veranderen.

Met Volume Master stel je het geluidsniveau per Edge-tabblad in.

15. QR Code Generator: van een webpagina een QR-code maken

Met QR Code Generator maak je rechtstreeks vanuit Edge een QR-code van de webpagina die op dat moment openstaat. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer je een website wilt delen met een groep mensen.



Download of print de QR-code en plaats hem bijvoorbeeld op een uitnodiging, presentatie, handleiding of visitekaartje. Wie de code daarna met de camera van een smartphone scant, opent de bijbehorende webpagina op het mobiele toestel.



Je kunt ook de vormgeving aanpassen. Verander bijvoorbeeld de voor- en achtergrondkleur, kies voor een transparante achtergrond of stel een andere resolutie in. Ben je tevreden, dan bewaar je de QR-code als png-, jpg-, svg- of pdf-bestand.

QR Code Generator maakt direct een QR-code van de geopende webpagina.

In het kort Microsoft Edge ondersteunt extensies waarmee je de browser uitbreidt met extra functies voor privacy, productiviteit en gemak. De tekst behandelt 15 Microsoft Edge-extensies, waaronder uBlock Origin voor advertenties, Bitwarden voor wachtwoorden en OneTab voor tabbladbeheer. Omdat extensies extra processen kunnen toevoegen, adviseert de tekst alleen uitbreidingen te installeren die je echt gebruikt. Edge is gebaseerd op Chromium, waardoor je na toestemming ook uitbreidingen uit de Chrome Web Store kunt installeren.