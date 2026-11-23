Rockstar Games heeft met Grand Theft Auto 6 een ongekend mooie en complexe wereld gebouwd. Tijdens het reviewen zette ik niet alleen regelmatig de game op pauze om op de schrijven wat ik allemaal meemaakte, maar ook om schitterende afbeeldingen te maken.

Het zal vast niet simpel zijn om een goede fotomodus te maken, maar soms doen ontwikkelaars zichzelf echt tekort door het níét te doen. The Legend of Zelda: Ocarina of Time en Control Resonant zijn prachtige games om te zien, maar echt geposeerde in-game foto’s maken is bijzonder lastig. Dat is balen, want naast dat ik zelf graag wallpapers maak in videogames doet het ook een beetje af aan videogames als kunstvorm.

Daarom was ik zo blij dat Grand Theft Auto 6 lanceerde met een fotomodus (die vind je onder het vierkantje in het pauzemenu), want de spelwereld is natuurlijk bijzonder indrukwekkend en divers. Een van de dingen die niet meteen opvallen, maar waar bijzonder bijdraagt aan de geloofwaardigheid is hoe natuurlijk alles is geplaatst in de wereld. Als je over straat of door de natuur loopt, dan lijkt het alsof je naar een daadwerkelijke wereld kijkt. In Red Dead Redemption 2 kon je aan de bomen al herkennen of je in de buurt van je kamp bent – omdat alles handmatig is ontworpen en logisch is geplaatst in het bos – en Grand Theft Auto 6 schaalt dit een keer of tien op naar de gehele spelwereld.

Mirjam Billard, Vice President of Art, vertelde ons kort wat Rockstars filosofie daarbij was: “Bij elk visueel ontwerp kruipen we in de huid van de mensen die, die plek zouden hebben bewoond, en spelen we na hoe het uiteindelijke karakter tot stand zou zijn gekomen”, vertelt Billard. “Zouden ze een architect hebben ingehuurd, of zouden ze het zelf hebben gedaan? Proberen ze hun status en prestige tot uitdrukking te brengen, of draait het allemaal om comfort en praktische zaken? Zijn ze slordig of netjes? Wat is hun smaak?”

Niet eens de beste

Fotomodi zijn natuurlijk al jaren een ding in videogames, en dan is die van Grand Theft Auto 6 niet eens de meest uitgebreide die ik heb gezien. Horizon Forbidden West had bijvoorbeeld dezelfde gouden combinatie van een prachtige wereld en een goede fotomodus, en ging nog enkele stappen verder. Van onze collega’s van Zoom leerde ik destijds de basics van fotografie, omdat ze ook van toepassing waren in die game. Eén van de gavere functies is hoe je daadwerkelijke lenzen kan ‘wisselen’ om landschappen of juist objecten en mensen in beeld te brengen.

Vergeleken met die game – en overigens ook het uitstekende Ghost of Yotei van vorig jaar – geeft Rockstar Games je nét iets minder controle. Zo ben je wat beperkt in hoever je de camera laat bewegen door de ruimte en kun je het tijdstip van de dag niet aanpassen. Maar goed, het ideale moment op de dag vangen heeft ook wel weer wat.

Zo stond ik voor dag en dauw op in de game om voor het eerst naar Mount Kalaga National Park te gaan om de wereld van boven te fotograferen. Het was een regenachtige dag, maar gelukkig is het weer in Leonida lokaal en kun je vanaf de bergtop prachtig zien hoe donkere wolken zich over de regio bewegen. Een orkaan of donder van zo’n perspectief bekijken is me nog niet gelukt, maar dat moet een spectaculair aanzicht zijn in deze game.

Belichting is alles (of niks)

Dit soort details zijn natuurlijk waanzinnig, en maken de enkele tekortkomingen van de fotomodus goed. De natuur is wat dat betreft weer een stapje verder dan Red Dead Redemption 2: de wapperende wind (die overigens ook invloed heeft op het volume van gesprekken), stenen die naar beneden rollen van de berg en dieren die hun eigen ding doen.

Maar wat GTA 6 écht de ideale fotogame maakt, is de belichting. Alle versies van de game maken gebruik van ray-tracing, een realistische manier om lichtval berekenen en weer te geven. Daarom schijnt licht niet louter op objecten, maar schijnt het er ook doorheen (volle bierflesjes, oorschelpen, kleding) en weerkaatst het meermaals (auto’s, dashboards, water, gezichten). Dat maakt dat objecten en mensen er zo ontzettend natuurlijk uitzien – en geeft je alle controle over de sfeer van een scène.

De game geeft je namelijk maximaal zes lichten om toe te voegen aan een scène, variërend van klassieke schijnwerpers tot zachtere box lights. Zo is het eenvoudig om de gezichten van Jason en Lucia beter te belichten als je ze vangt in suboptimale omstandigheden, en met extra belichting aan de achterzijde meer diepte te creëren. Maar die lichten kun je nog veel verder aanpassen: de hoek van de binnenste en buitende lichtstralen, de felheid ervan, kleuren en saturatie. Er zijn zelfs presets voor zaken als ringlights om je een beetje op weg te helpen.

Het resultaat is dat wanneer je écht verstand hebt van fotografie en cinematografie, je bijzonder dramatische scènes kunt creëren. De game is prachtig, dus je kunt met weinig al snel hele mooie afbeeldingen maken, maar het gaaf om te zien hoe de community ermee aan de haal gaat. Met de juiste belichting, compositie en instellingen heeft Grand Theft Auto 6 opeens een hele andere vibe.

Bovendien zijn er nog tal van andere instellingen waar je mee kunt spelen. Denk aan scherptediepte (die een hele fijne hulptool heeft om te zien welk gebied in focus is), beeldverhouding, kleurisolatie, gezichtsveld, de optie om personages of voertuigen uit te schakelen, verschillende filters, een selfiemodus met meerdere gezichtsuitdrukkingen en nog veel meer zaken om een foto je echt eigen te maken.

Ook veel van bovenstaande mogelijkheden zijn niet nieuw, maar juist met de wereld van Grand Theft Auto 6 geeft het een uniek effect. Het is de eerste échte virtuele wereld, een waar ik de komende jaren nog héél veel nieuwe wallpapers in zal maken.

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