Wie tegenwoordig muziek wil luisteren, opent meestal een streamingapp. Toch zijn er nog genoeg mensen die een verzameling cd's hebben en die graag blijven gebruiken. Ook verschijnen er nog steeds nieuwe albums op cd. Fabrikanten spelen daar af en toe op in met nieuwe spelers, waarbij sommige modellen vooral zijn gericht op liefhebbers van draagbare audio en andere juist op gebruik in de woonkamer.
De fabrikant Teenage Engineering staat bekend om zijn minimalistische synthesizers, muziekcomputers en audioaccessoires. Die herkenbare vormgeving is ook bij deze cd-speler terug te zien. Het apparaat heeft een hoekige behuizing en laat de cd tijdens het afspelen grotendeels zichtbaar. Een beschermende klep ontbreekt. De BC-1 kan bovendien rechtstreeks op de KO-Amp 35 van dezelfde fabrikant worden gemonteerd.
Draadloos cd's luisteren
De retro-uitziende cd-speler heeft moderne aansluitmogelijkheden Je kunt muziek via een gewone line-out naar een versterker sturen of een bedrade hoofdtelefoon aansluiten op de 3,5mm-uitgang.
Daarnaast ondersteunt de speler Bluetooth. Daarmee kun je muziek draadloos naar een geschikte speaker of hoofdtelefoon versturen. Ook Auracast is aanwezig. Die techniek maakt het mogelijk om geluid naar meerdere compatibele ontvangers tegelijk uit te zenden. Dat laatste is interessant wanneer meerdere mensen naar dezelfde muziek willen luisteren, bijvoorbeeld via afzonderlijke hoofdtelefoons. Daarvoor moeten de ontvangende apparaten wel Auracast ondersteunen. Een gewone Bluetooth-hoofdtelefoon is dus niet automatisch geschikt voor deze functie.
Pitch control
De BC-1 heeft verschillende functies die vooral interessant zijn voor muzikanten en mensen die nauwkeurig naar opnamen willen luisteren. Zo beschikt de speler over een regelaar waarmee je de afspeelsnelheid kunt aanpassen van 50 tot 150 procent. Ook is er een joystick waarmee je snel door een nummer kunt spoelen. Afhankelijk van hoe ver je de joystick indrukt, gebeurt dat met twee-, vier- of achtvoudige snelheid. Een klein scherm toont informatie over de huidige positie in het nummer. Daarnaast kun je drie punten in een muziekstuk markeren, zodat je later snel naar die fragmenten kunt terugkeren. Met de numerieke toetsen zijn nummers rechtstreeks te selecteren en kun je naar een specifiek tijdstip binnen een nummer springen.
Ook voor mp3-cd's
Naast gewone audio-cd's kan de BC-1 ook schijfjes met mp3-bestanden afspelen. Verder beschikt het apparaat over een aansluiting waarmee andere audioapparatuur kan worden gesynchroniseerd met het tempo van de afgespeelde muziek. Het aantal beats per minuut wordt op een afzonderlijk scherm weergegeven. De allround cd-speler kan ook op een computer worden aangesloten om cd's te kopiëren. Volgens de productinformatie functioneert hij daarbij niet als een gewoon extern cd-station. Je kunt hem dus niet zonder meer gebruiken als vervanging voor een usb-cd-romstation waarmee je bijvoorbeeld oude software installeert.
Voor wie is deze cd-speler bedoeld?
Er zijn aanzienlijk voordeligere cd-spelers verkrijgbaar, zeker wanneer je alleen muziek wilt luisteren via een bestaande versterker of hoofdtelefoon. De meerwaarde van de BC-1 zou vooral zitten in de combinatie van het ontwerp, de draadloze mogelijkheden en de extra bediening voor muzikanten. Daarmee richt Teenage Engineering zich op een vrij specifieke doelgroep: mensen die fysieke muziekmedia waarderen en graag experimenteren met geluid. Voor wie nog een uitgebreide cd-collectie bezit en deze draadloos wil beluisteren, is het in ieder geval een opvallend apparaat. De speler is via de website van Teenage Engineering verkrijgbaar voor 300 euro.