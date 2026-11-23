Er valt deze week weer genoeg te bingen! Of je nu zin hebt in horror, sciencefiction of superheldenactie: de streamingdiensten hebben een gevarieerd aanbod aan nieuwe films en series klaarstaan. Wij hebben de beste nieuwe releases voor je op een rij gezet, zodat je precies weet wat je deze week niet mag missen.

Yellowjackets (seizoen 4) SkyShowtime | 23 november

Het vierde seizoen van de psychologische horrorserie Yellowjackets is nu te zien op SkyShowtime. Yellowjackets volgt een meisjesvoetbalteam dat na een vliegtuigcrash meer dan anderhalf jaar in de Canadese wildernis moet zien te overleven. De serie springt heen en weer tussen het perspectief van de personages als tieners en als volwassenen, 25 jaar later. Yellowjackets weet een goeie balans te slaan tussen psychologische horror en een ontzettend menselijk verhaal met complexe personages die geweldig worden vertolkt door de ijzersterke cast – het is eigenlijk voor Ella Purnell alleen al het kijken waard.

Blade Runner 2099 (seizoen 1) | Amazon Prime Video | 25 november

In Blade Runner 2099 keren we terug naar de wereld van de bekende sciencefictionfilms, vijftig jaar na de gebeurtenissen van Blade Runner 2049. De serie volgt Cora (Hunter Schafer), een voortvluchtige die jarenlang verschillende identiteiten heeft aangenomen om uit handen van de autoriteiten te blijven. In een laatste poging om aan haar verleden te ontsnappen, neemt ze de identiteit aan van een Blade Runner. Ze moet samenwerken met Olwen (Michelle Yeoh), een Replicant die het einde van haar leven nadert. Samen gaan ze op zoek naar een voortvluchtige Replicant die een geheim met zich meedraagt dat het voortbestaan van Los Angeles in gevaar kan brengen.

Spider-Man: Brand New Day | Netflix | 26 november

Spider-Man: Brand New Day volgt een eenzame Peter Parker (Tom Holland), die begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven. Vier jaar na de gebeurtenissen van Spider-Man: No Way Home is de wereld vergeten wie hij is en woont hij alleen in New York. Hij heeft zich volledig toegelegd op zijn werk als Spider-Man, maar dat blijkt niet geheel zonder gevolgen te blijven. Terwijl hij het opneemt tegen Jean Grey (Sadie Sink), een telepaat die in staat is lichamen over te nemen, krijgt hij te maken met veranderingen in zijn eigen krachten. Dunke gaf de film een 8,5 in zijn review .

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Quasimodo, l'âme de Paris | Netflix | 27 november

Quasimodo, l'âme de Paris vertelt een fictief verhaal over de mogelijke inspiratiebron achter het beroemde personage van Victor Hugo. De film speelt zich af in het Parijs van 1830, vlak voor de Julierevolutie, waar de stad wordt geteisterd door cholera en politieke onrust. Quasimodo (Vincent Cassel) is een gebochelde steenhouwer die werkt in de ruïnes van de Notre-Dame en door de buitenwereld als een monster wordt gezien. Wanneer hij verliefd wordt op danseres Agnès (Daphné Patakia), probeert hij haar te beschermen tegen de gevaren van de stad en wordt de kathedraal het decor voor hun onmogelijke liefdesverhaal.

The Mummy: A Lee Cronin Film | HBO Max | 27 november

In The Mummy: A Lee Cronin Film geeft regisseur Lee Cronin (Evil Dead Rise) een compleet nieuwe draai aan het bekende horrorverhaal. De jonge Katie verdwijnt spoorloos in de woestijn wanneer haar familie in Egypte woont. Acht jaar later wordt ze onverwachts teruggevonden en keert ze terug naar haar ouders Charlie (Jack Reynor) en Larissa (Laia Costa). De hereniging loopt echter al snel uit op een nachtmerrie wanneer duidelijk wordt dat Katie allesbehalve ongeschonden uit haar verdwijning is teruggekeerd. De familie probeert te achterhalen wat er in de tussenliggende jaren met haar is gebeurd, maar stuit daarbij op een eeuwenoud en angstaanjagend geheim.