Privacy Eraser

7/10
Score

De Pluspunten

  • Uitgebreide ondersteuning
  • Automatisering mogelijk in betaalde versie
  • Erg gedetailleerd instelbaar

De Minpunten

  • Weinig overzichtelijk
  • Sommige extra's hebben weinig meerwaarde

Privacy Eraser is een krachtige tool voor wie snel of gericht digitale sporen wil wissen. Ook voor het grondig en permanent verwijderen van gegevens biedt het programma voldoende mogelijkheden. De brede ondersteuning en de automatisering zijn duidelijke pluspunten. Tegelijk vraagt de tool wel om wat voorzichtigheid: de opties zijn uitgebreid, maar niet altijd even vergevingsgezind.

Specificaties

Prijs: Gratis
Taal: Nederlands
OS: Windows
Privacy Eraser downloaden: https://www.cybertronsoft.com/products/privacy-eraser/

Meteen na het starten van Privacy Eraser (Free) kun je een scan uitvoeren. Dat kan enkele minuten duren, want het programma werkt als een brede schoonmaaktool voor Windows. Het controleert niet alleen systeemonderdelen, zoals allerlei Verkenner-data, maar kijkt ook naar desktop-apps en geïnstalleerde browsers. Daarbij gaat het onder meer om surfgeschiedenis, cookies, ingevoerde url's, cachebestanden en andere restanten.

Opschoonfunctie

Na de scan zie je per onderdeel hoeveel data er is gevonden. Privacy Eraser toont ook hoeveel bestanden, mappen, registersleutels en registerwaarden daarbij betrokken zijn. Vervolgens kun je alle gevonden sporen in één keer verwijderen, of per onderdeel bepalen wat je wilt wissen. Maak voor de zekerheid eerst een herstelpunt in Windows, want Privacy Eraser kan ook registersleutels en systeemsporen verwijderen. Gaat er iets mis, dan kun je nog terug.

Je kunt vooraf ook instellen naar welke sporen Privacy Eraser zoekt. Bij Windows, Browsers en Applicaties vink je de gewenste onderdelen aan of uit. Vooral bij de Windows-systeemonderdelen is de lijst uitgebreid. Denk aan het klembord, de prullenbak, tijdelijke bestanden, geheugendumps, logbestanden en meer.

Daarnaast bevat de tool een add-onmanager, waarmee je extra onderdelen in- of uitschakelt. Ook kun je specifieke items, zoals registersleutels en bestanden, uitsluiten van de scan- en opschoonactie. Handig is de ingebouwde planner, al zit die alleen in de betaalde versie. Daarmee laat je scans en schoonmaakacties automatisch op vaste momenten uitvoeren.

De scanronde is voltooid en de sporen worden getoond.

Extra tools

Privacy Eraser bevat daarnaast enkele extra functies. Zo is er een shredder voor afzonderlijke bestanden en mappen, maar ook voor complete stations. In de betaalde versie bepaal je zelf hoe vaak en hoe grondig de gegevens met pseudo-willekeurige data worden overschreven.

Verder vind je een eenvoudige opstartmanager, waarmee je bepaalt welke onderdelen automatisch met Windows starten. Ook is er een de-installatiemodule, al kun je daarmee niet meerdere programma's tegelijk verwijderen. Tot slot bevat Privacy Eraser een functie om oude systeemherstelpunten op te ruimen. De extra's in deze privacy software zijn nuttig, maar voegen niet heel veel toe aan wat Windows zelf al kan.

Je kunt de app verregaand instellen.

Is Privacy Eraser de moeite waard?

Privacy Eraser is een krachtige tool voor wie Windows wil opschonen en snel of gericht digitale sporen wil wissen. Ook voor het grondig en permanent verwijderen van gegevens biedt het programma voldoende mogelijkheden. De brede ondersteuning en de automatisering zijn duidelijke pluspunten. Tegelijk vraagt de tool wel om wat voorzichtigheid: de opties zijn uitgebreid, maar niet altijd even vergevingsgezind.

Veelgestelde vragen

Wat zijn digitale sporen op een computer?

Digitale sporen zijn gegevens die achterblijven na normaal computergebruik, zoals cookies, tijdelijke internetbestanden, ingevoerde url's en registersleutels. Windows en browsers slaan deze gegevens automatisch op om processen te versnellen of geschiedenis bij te houden. Ze kunnen privacygevoelige informatie bevatten, bijvoorbeeld over bezochte websites of geopende documenten. Opschoontools brengen deze sporen in kaart en verwijderen ze op verzoek.

Wat is het verschil tussen cache legen en cookies verwijderen?

Cache bestaat uit tijdelijk opgeslagen bestanden, zoals afbeeldingen en scripts, die websites sneller laten laden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites gebruiken om je in te loggen of voorkeuren te onthouden. Beide nemen schijfruimte in beslag en kunnen gebruikt worden om surfgedrag te herleiden. Ze worden meestal via dezelfde instellingen in browser of opschoontool verwijderd, maar hebben een ander effect: na het wissen van cookies moet je opnieuw inloggen op sites.

Is het veilig om systeembestanden met een opschoontool te verwijderen?

Dat hangt af van welke onderdelen je laat wissen. Tijdelijke bestanden en cache zijn doorgaans risicoloos, maar registersleutels en systeemherstelpunten verwijderen kan tot problemen leiden als er iets misgaat. Het is daarom verstandig om vooraf een Windows-herstelpunt aan te maken, zodat je een wijziging kunt terugdraaien. Lees vooraf altijd welke onderdelen een tool precies aanpakt.

Kun je verwijderde bestanden nog terughalen na het gebruik van een shredder-tool?

Een reguliere verwijdering via de prullenbak maakt bestanden alleen onzichtbaar; met herstelsoftware zijn ze vaak nog op te halen. Een shredder overschrijft de data één of meerdere keren met willekeurige gegevens, waardoor herstel vrijwel onmogelijk wordt. Hoe grondiger de overschrijfmethode, hoe meer tijd het proces kost. Voor een enkel gevoelig bestand is dit een geschikte methode, voor een volledige schijf zijn gespecialiseerde wistools vaak beter geschikt.