Wie een computer gebruikt, en zeker wie ermee internet op gaat, laat ongemerkt veel sporen achter. Denk aan tijdelijke bestanden, surfgeschiedenis, cookies en andere restdata. Vanuit privacy-oogpunt is dat niet altijd wenselijk. Privacy Eraser brengt die sporen in kaart en laat je ze gericht verwijderen.

Privacy Eraser 7 / 10 Score De Pluspunten Uitgebreide ondersteuning

Automatisering mogelijk in betaalde versie

Erg gedetailleerd instelbaar De Minpunten Weinig overzichtelijk

Sommige extra's hebben weinig meerwaarde Privacy Eraser is een krachtige tool voor wie snel of gericht digitale sporen wil wissen. Ook voor het grondig en permanent verwijderen van gegevens biedt het programma voldoende mogelijkheden. De brede ondersteuning en de automatisering zijn duidelijke pluspunten. Tegelijk vraagt de tool wel om wat voorzichtigheid: de opties zijn uitgebreid, maar niet altijd even vergevingsgezind.

Specificaties Prijs: Gratis

Taal: Nederlands

OS: Windows

Privacy Eraser downloaden: https://www.cybertronsoft.com/products/privacy-eraser/

Meteen na het starten van Privacy Eraser (Free) kun je een scan uitvoeren. Dat kan enkele minuten duren, want het programma werkt als een brede schoonmaaktool voor Windows. Het controleert niet alleen systeemonderdelen, zoals allerlei Verkenner-data, maar kijkt ook naar desktop-apps en geïnstalleerde browsers. Daarbij gaat het onder meer om surfgeschiedenis, cookies, ingevoerde url's, cachebestanden en andere restanten.

Opschoonfunctie

Na de scan zie je per onderdeel hoeveel data er is gevonden. Privacy Eraser toont ook hoeveel bestanden, mappen, registersleutels en registerwaarden daarbij betrokken zijn. Vervolgens kun je alle gevonden sporen in één keer verwijderen, of per onderdeel bepalen wat je wilt wissen. Maak voor de zekerheid eerst een herstelpunt in Windows, want Privacy Eraser kan ook registersleutels en systeemsporen verwijderen. Gaat er iets mis, dan kun je nog terug.



Je kunt vooraf ook instellen naar welke sporen Privacy Eraser zoekt. Bij Windows, Browsers en Applicaties vink je de gewenste onderdelen aan of uit. Vooral bij de Windows-systeemonderdelen is de lijst uitgebreid. Denk aan het klembord, de prullenbak, tijdelijke bestanden, geheugendumps, logbestanden en meer.



Daarnaast bevat de tool een add-onmanager, waarmee je extra onderdelen in- of uitschakelt. Ook kun je specifieke items, zoals registersleutels en bestanden, uitsluiten van de scan- en opschoonactie. Handig is de ingebouwde planner, al zit die alleen in de betaalde versie. Daarmee laat je scans en schoonmaakacties automatisch op vaste momenten uitvoeren.

De scanronde is voltooid en de sporen worden getoond.

Privacy Eraser bevat daarnaast enkele extra functies. Zo is er een shredder voor afzonderlijke bestanden en mappen, maar ook voor complete stations. In de betaalde versie bepaal je zelf hoe vaak en hoe grondig de gegevens met pseudo-willekeurige data worden overschreven.



Verder vind je een eenvoudige opstartmanager, waarmee je bepaalt welke onderdelen automatisch met Windows starten. Ook is er een de-installatiemodule, al kun je daarmee niet meerdere programma's tegelijk verwijderen. Tot slot bevat Privacy Eraser een functie om oude systeemherstelpunten op te ruimen. De extra's in deze privacy software zijn nuttig, maar voegen niet heel veel toe aan wat Windows zelf al kan.

Je kunt de app verregaand instellen.

Is Privacy Eraser de moeite waard?

Privacy Eraser is een krachtige tool voor wie Windows wil opschonen en snel of gericht digitale sporen wil wissen. Ook voor het grondig en permanent verwijderen van gegevens biedt het programma voldoende mogelijkheden. De brede ondersteuning en de automatisering zijn duidelijke pluspunten. Tegelijk vraagt de tool wel om wat voorzichtigheid: de opties zijn uitgebreid, maar niet altijd even vergevingsgezind.