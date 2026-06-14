Mozilla breidt de startpagina van Firefox uit. Naast snelkoppelingen en aanbevolen artikelen kun je daar nu ook widgets voor onder meer het weer, takenlijstjes en sportuitslagen plaatsen. De functie wordt momenteel geleidelijk uitgerold.

Met de nieuwe widgets wil Mozilla informatie en hulpmiddelen die je vaak gebruikt onder handbereik brengen. Daardoor kun je bijvoorbeeld snel het weer bekijken, een timer starten of de tussenstand van een voetbalwedstrijd volgen zonder dat je eerst een aparte website of app hoeft te openen.

Weerbericht, klok en takenlijst

De widgets verschijnen op de pagina die je ziet wanneer je een nieuw tabblad opent. Zie je ze niet? Klik dan op het potloodicoon rechtsonder. Je kunt daar de functie inschakelen (en ook weer uitschakelen). Door naar Widgets beheren te gaan, kun je kiezen welke widgets je wilt zien. Welke widgets beschikbaar zijn, kan per persoon en regio verschillen.



Een van de nieuwe toevoegingen is de weerwidget. Die toont de actuele weersomstandigheden voor een gekozen locatie en kan daarnaast een uitgebreidere weersverwachting weergeven. Je kiest zelf de gewenste plaats en kunt schakelen tussen Celsius en Fahrenheit.



Daarnaast introduceert Mozilla een klokwidget waarmee meerdere tijdzones tegelijk zichtbaar zijn. Je kunt maximaal vier locaties toevoegen en iedere klok een eigen naam geven. Dat is handig als je samenwerkt met collega's in andere landen of regelmatig contact hebt met vrienden en familie elders in de wereld. Tip: je kunt de grootte van de klok (en van de andere widgets) instellen. Door dat op 'normaal' te zetten, komen de kloktijden naast elkaar te staan. Vinden we zelf overzichtelijker, maar dat is natuurlijk een kwestie van smaak.



Ook de nieuwe lijstenwidget is bedoeld voor dagelijks gebruik. Daarmee maak je bijvoorbeeld een boodschappenlijstje, takenlijst of checklist. Taken kunnen worden toegevoegd, verplaatst, afgevinkt en verwijderd. Firefox ondersteunt maximaal tien afzonderlijke lijsten met elk honderd items.

Zet je de grootte bij de klokwidget op 'normaal', dan komen de verschillende tijdzones naast elkaar te staan in plaats van onder elkaar. *Klik op een afbeelding om hem groter te openen.

Timer voor geconcentreerd werken

Je kunt ook de timerwidget op je startpagina zetten. Daarmee stel je eenvoudig een aftelklok in voor werk, studie, een pauze of een andere activiteit. Mozilla noemt als voorbeeld de bekende Pomodoro-methode, waarbij je 25 minuten geconcentreerd werkt en daarna vijf minuten pauze neemt. Je kunt de timer uiteraard ook voor allerlei andere situaties gebruiken, bijvoorbeeld wanneer je thuis aan het werk bent maar ook een traybake in de oven hebt geschoven bijvoorbeeld. De maximaal in te stellen timer-tijd is 99 minuten.

WK-scores rechtstreeks op de startpagina

Opvallend is de nieuwe sportwidget, die Mozilla niet geheel toevallig heeft geïntroduceerd rond de start van het WK voetbal. Je kunt daarin aankomende wedstrijden, uitslagen, live tussenstanden en het speelschema bekijken. Door op een aankomende wedstrijd te klikken, krijg je meer informatie over deze match. In sommige regio's verschijnen ook koppelingen waarmee je direct naar een livestream of uitzending kunt gaan.



Het is bovendien mogelijk om specifieke teams te volgen. De widget toont dan relevante wedstrijden, resultaten en actuele scores van die geselecteerde teams.

Door op een wedstrijd te klikken, krijg je meer informatie te zien. Is het een wedstrijd die nog gespeeld moet worden, dan krijg je ook meteen te zien of en zo ja waar er een livestream is.

Gegevens blijven op je eigen computer

Volgens Mozilla worden gegevens uit de widgets lokaal opgeslagen op je eigen computer. Informatie uit takenlijsten, timers en andere widgets wordt niet gedeeld met Mozilla.



De nieuwe widgets worden momenteel gefaseerd uitgerold. Daardoor kan het even duren voordat alle Firefox-gebruikers de nieuwe mogelijkheden op hun startpagina zien verschijnen. Heb je geen behoefte aan de nieuwe functies, dan kun je widgets eenvoudig verwijderen of uitschakelen via het menu met de drie puntjes naast iedere widget.