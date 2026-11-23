Hoewel het in eerdere Grand Theft Auto-games mogelijk was om te darten, kan dit niet in het vorige week uitgekomen Grand Theft Auto 6. Volgens ontwikkelaar Rockstar was dit een bewuste keuze: er was simpelweg niet genoeg tijd of geld om de activiteit op een niveau te krijgen waar de studio tevreden mee was.

Dat meldt Rockstar North-topman Rob Nelson aan VGC. Hoewel er enorm veel te doen is in GTA 6, is darten geen optie. Dit terwijl andere cafésporten zoals poolen wel tot de opties behoort. Nelson legt uit dat het bedrijf tijdens de ontwikkeling harde keuzes moest maken.

"(Het gebrek aan darten) is omstreden", zo legt Nelson uit. "Ze zeggen wel eens dat we een oneindige hoeveelheid tijd en geld hadden, maar dat hadden we niet. Soms moet je toegeven dat je iets niet in de game kunt stoppen op het niveau dat het zou moeten hebben."

Daarbij legt Nelson uit dat het bedrijf alles wat in GTA 6 zit, van de hoogst mogelijke kwaliteit moet zijn, met sterk uitgewerkte physics zodat het past binnen de spelwereld. Hij noemt poolen als voorbeeld, dat dus wel in GTA 6 zit. "Zo hebben we het met poolen aangepakt; het heeft fatsoenlijke physics, het is een spel op zichzelf."

In GTA 6 hebben alle activiteiten een uitgebreide besturing zodat het echt als activiteit voelt, en niet zomaar als minispelletje. Een ander voorbeeld is fitness, waarbij spelers diverse knoppencombinaties moeten indrukken om hoofdpersonages Jason en Lucia te laten sporten. Het kostte veel tijd omdat precies goed voor het spel te krijgen, en volgens Nelson lukte dat simpelweg niet met darten.

GTA 6 is nu verkrijgbaar

Grand Theft Auto 6 kwam afgelopen donderdag uit voor PlayStation 5 en Xbox Series-consoles. De game kan digitaal gekocht worden. Ook ligt er een doosje in de winkels met de game, al wordt dat doosje wel alleen geleverd met een downloadcode in plaats van disk.

Het ging mogelijk om de meest langverwachte gamerelease ooit. Het vorige deel kwam in 2013 uit en de vorige game van de geprezen ontwikkelaar Rockstar Games in 2018 - dat was Red Dead Redemption 2.

Afgelopen week maakte uitgever Take-Two Interactive de eerste cijfers rondom de verkoop van GTA 6 bekend, en die logen er niet om. De game heeft op de eerste dag in totaal 3,79 miljard dollar - oftewel meer dan 3,4 miljard euro - opgeleverd. Daarmee is het de grootste entertainmentrelease ooit. Alleen al voor release werden er 32,5 miljoen exemplaren van de game verkocht via reserveringen.

Bejubelde gamerelease

Ook op ID zijn we enthousiast over Grand Theft Auto 6, en in de uitgebreide review beloonde Jacco het spel met een 10: "De schaal van Grand Theft Auto 6 is onmiskenbaar groot, maar het zijn vooral de onderliggende systemen die het tot leven brengen. Dit is een revolutie voor het medium videogames."

Ook schreef hij: "Het valt simpelweg niet te ontkennen wat voor revolutie Grand Theft Auto 6 is voor het medium, hoeveel het doet met het concept van de virtuele wereld. Het is een game die eigenlijk geen andere ontwikkelaar had kunnen maken, en voorlopig ook niet zal maken."

Lees ook · Partnerbijdrage GTA VI eindelijk te pre-orderen: pas op voor deze scams In samenwerking met Bitdefender

Grand Theft Auto 6-cheats

Net zoals in vorige delen van Grand Theft Auto-reeks zitten er in het zesde spel ook cheats die ontgrendeld kunnen worden. Daar moet wel eerst de verhalende campagne voor uitgespeeld worden, waarna spelers een lijst voor ogen krijgen met de voorwaarden waar men aan moet voldoen om de cheats te ontgrendelen. Een overzicht is hier te vinden.

Grand Theft Auto 6 op PlayStation 5

Kieskeurig.nl Rockstar Rockstar Grand Theft Auto VI (GTA 6) - PS5 - Code in a box Coolblue.nl Beste prijs € 79,99 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product bol. € 79,99 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product MediaMarkt.nl € 79,99 Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis! Bekijk product

Grand Theft Auto 6 op Xbox Series-consoles