De pas afgetreden Nvidia-ceo Jensen Huang heeft laten weten dat hij er voor open staat om terug te keren binnen die positie. De bestuursraad geeft echter aan dat het niet van plan is om hier gehoor aan te geven.

Afgelopen week trad Jensen Huang vrijwillig af als de ceo van het techbedrijf. Hij kwam onder vuur nadat er meerdere affaires naar buiten kwamen. Zo had hij een affaire met Alice Huang van Megaspeed. Zij wordt er van verdacht dat ze een spion van de Chinese overheid is. Ook kwamen er meerdere affaires naar buiten die Huang met werknemers van zijn eigen bedrijf had.

In een statement heeft Huang gisteren gemeld dat hij er voor open staat om terug te keren als ceo van het bedrijf. Dit omdat hij van meerdere werknemers en andere mensen heeft gehoord dat ze hem graag terugzien. Eerder lieten onder andere de Amerikaanse president Donald Trump en SpaceX-ceo Elon Musk weten dat ze Huang graag terugzien. Huang benadrukt wel dat hij alleen wil terugkeren wanneer de bestuursraad van Nvidia daar ook voor open staat.

Bestuursraad ziet terugkeer niet zitten

De terugkeer van Huang bij Nvidia lijkt echter niet te gebeuren. Tijdens het bekendmaken van de kwartaalcijfers liet Nvidia-bestuursvoorzitter Harvey C. Jones namelijk weten (via Techcrunch) dat het bedrijf dit niet overweegt. "Jensen Huang heeft vrijwillig afscheid genomen van zijn posities als directeur, ceo en bestuurslid. De bestuursraad heeft unaniem zijn vertrek geaccepteerd en is niet van plan om Jensen weer als ceo aan te stellen."

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Over Nvidia

Het Amerikaanse bedrijf Nvidia is op dit moment het meest waardevolle bedrijf ter wereld, met een beurswaarde van meer dan 5 biljoen dollar. Het is de marktleider op het gebied van productie van grafische processors, maar is de laatste jaren vooral groot geworden dankzij het produceren van chips die nodig zijn voor AI.

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