ASUS werkt voor de ROG Kithara-gamingheadset samen met HiFiMan, een fabrikant van serieuze hoofdtelefoons. De ASUS ROG Kithara zou hierdoor zowel voor gamen als voor het luisteren naar muziek de perfecte headset voor bij de pc moeten zijn. Wij hebben hem voor je getest om te kijken of dat zo is.

ASUS ROG Kithara 8,4 / 10 Score De Pluspunten Goede geluidskwaliteit

Uitstekend voor muziek

Comfortabel

Usb-c-adapter meegeleverd

Goede bouwkwaliteit De Minpunten Al snel onhandig met console

Lekt geluid

Niet voor onderweg of op kantoor De ASUS ROG Kithara is een gamingheadset die ook dienst doet als audiofiele hoofdtelefoon. Met de standaardkabel heeft de headset een prima microfoon, maar als je de aparte meegeleverde audiokabel aansluit, kun je hem ook als hoofdtelefoon zonder microfoon gebruiken. De geluidskwaliteit is zowel tijdens het gamen als het luisteren naar muziek uitstekend en dit is echt een heel goede headset voor bij je pc. Hij is wel bedraad, fors, zwaar en een hoes wordt niet meegeleverd. Voor onderweg is hij sowieso minder geschikt door het open ontwerp. Dat dempt omgevingsgeluiden niet en andere mensen kunnen bovendien goed horen waar jij naar luistert.De ROG Kithara is hierdoor ook minder geschikt om te dragen in een kantooromgeving. Ook voor consoles is hij door de kabel en niet altijd werkende microfoon niet de meest geschikte headset. De ROG Kithara heeft voor sommige gebruikers dus duidelijke nadelen. Val je in de doelgroep en wil je een gamingheadset om te gebruiken bij je pc om precies te horen waar de actie in een spel vandaan komt, dan is dit een uitstekende keuze.

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Categorie Specificatie Formaat audiodrivers 2x 100 mm magnetostatische drivers Type hoofdtelefoon Open hoofdtelefoon Frequentiebereik 8 - 55.000 Hz Impedantie 16 ohm Connectiviteit 3,5 mm, 6,3 mm, 4,4 mm gebalanceerd, usb-c via meegeleverde adapter Gewicht 420 gram

De ASUS ROG Kithara is ASUS' topmodel op het gebied van bedraad aangesloten gamingheadsets. Het is een forse en (met 420 gram) zware headset. Hij is gemaakt van metaal en kunststof en komt stevig over. Ondanks het forse formaat zit hij wel lekker op je hoofd. De uitsparingen in de oorkussens zijn groot genoeg voor je oren en de hoofdtelefoon klemt niet overdreven. Je kunt de hoofdband verschuiven om hem aan je hoofd aan te passen. De dikke kussens zelf zijn zacht en voelen door de met stof afgewerkte binnenkant niet zweterig aan. Je krijgt ook nog een tweede setje kussens van fluweel die nog zachter aanvoelen.

Naast de hoofdtelefoon krijg je een indrukwekkende verzameling kabels en stekkers. Het is minder intimiderend dan het lijkt, want je hebt in de basis de keuze uit twee kabels die je op de ingangen op de oorschelpen van de headset aansluit. De eerste is een headsetkabel met daaraan een microfoon, terwijl de tweede kabel puur bedoeld is voor het luisteren naar audio en geen microfoon heeft. De headsetkabel heeft een geïntegreerde volumebediening en twee 3,5mm-pluggen voor audio en microfoon.

Op de hoofdtelefoonkabel kun je dan weer verschillende stekkers aansluiten. Hierbij kun je kiezen uit 3,5 mm, 6,3 mm en een 4,4 mm gebalanceerde stekker. De ROG Kithara is met al deze opties een hybride van een gamingheadset en een audiofiele hoofdtelefoon. Omdat enkel analoog in 2026 wel een beetje ouderwets is, krijg je een usb-c-audio-adapter meegeleverd om de hoofdtelefoon via usb-c aan te kunnen sluiten op je pc of andere apparaten.

© Jeroen Boer - ID Op de hoofdtelefoonkabel kun je verschillende stekkers aansluiten zodat je de ROG Kithara met allerlei apparaten kunt verbinden.

Analoog of via usb-c

Welke kabel je ook kiest, er zit een analoge plug aan: dit is een passieve analoge hoofdtelefoon. Analoog aangesloten hangt de geluidskwaliteit sterk af van de kwaliteit van de geluidsaansluitingen van je pc. Als daar storende bijgeluiden inzitten van bijvoorbeeld het voedingsgedeelte, ga je die ook horen via de hoofdtelefoon. De pc waarmee de ROG Kithara getest is, is voorzien van een Realtek ALC1220-VB-geluids-chip met een hoofdtelefoonversterker. Dat is een prima geluidsoplossing die je op duurdere moederborden vindt en de Kithara werkt hier uitstekend mee. Een nadeel is wel dat een ingebouwde hoofdtelefoonversterker doorgaans alleen via de aansluiting achterop een moederbord werkt. Tegelijkertijd heeft de Kithara een impedantie van 16 ohm, waardoor hij niet moeilijk is om aan te sturen. Je krijgt er dus al snel meer dan genoeg geluid uit. Niet ieder moederbord heeft goede geluidsuitgangen en in veel situaties is een usb-dac handiger, zeker als je ook tegelijkertijd luidsprekers wilt aansluiten. Gelukkig is de geluidskwaliteit van de meegeleverde usb-c-adapter prima in orde en ook via hiermee krijg je een goed geluid. Gebruik op je pc of laptop moet dus geen probleem zijn.

© Jeroen Boer - ID Je krijgt een usb-c-adapter om de analoge ROG Kithara via usb-c aan te sluiten op je pc of andere apparaten.

Minder handig voor console

De ASUS ROG Kithara zou ook geschikt zijn voor spelcomputers en op de verpakking staat zelfs PlayStation 5-support. Wat je precies kunt doen, hangt echter sterk af van je console. In veel gevallen kun je de microfoon namelijk niet gebruiken. Op een PlayStation 5 kun je hem via de usb-c-adapter op de spelcomputer aansluiten, waarna de microfoon werkt. Dat is door de geringe kabellengte natuurlijk niet heel handig als je vanaf de bank speelt. Via de 3,5mm-geluidsuitgang op de controller kun je alleen luisteren. Op een Xbox kun je alleen luisteren via de 3,5mm-aansluiting op de controller. Dat komt natuurlijk doordat de Kithara aparte stekkers heeft voor geluid en microfoon. Waarschijnlijk kun je voor de PlayStation- en Xbox-controllers wel een kabeltje gebruiken dat deze twee stekkers weer combineert in een plug, maar zo'n kabeltje wordt niet meegeleverd. Op een Nintendo Switch of Switch 2 werkt alles via de usb-c-adapter. Ook op andere apparaten waarop de usb-c-adapter werkt, zoals een smartphone, kun je de volledige functionaliteit gebruiken.

Eerlijk en krachtig geluid

Een grote verschil met andere gamingheadsets is dat de ASUS ROG Kithara magnetostatische drivers gebruikt, iets dat je normaal alleen op audiofiele hoofdtelefoons ziet. Deze grote 100mm-drivers zijn gemaakt door hoofdtelefoonfabrikant HiFiMan. Een magnetostatische driver (ook wel planar magnetic genoemd) werkt op basis van een dunne platte folie met stroomdraden die tussen twee rijen magneten hangt. De hele folie beweegt om geluid te produceren, waardoor de geluidskarakteristieken anders zijn dan die van traditionele drivers. Magnetostatische drivers staan vooral bekend om een helder en gecontroleerd geluid en dat is zeker een beschrijving die past bij de ROG Kithara. De headset klinkt erg gedetailleerd maar tegelijkertijd ook krachtig en neutraal, waardoor alles goed hoorbaar is. Dat is een pluspunt tijdens het gamen omdat je heel goed hoort waar de actie vandaan komt, maar zeker ook als je muziek luistert. Zowel de hoge tonen, het midden en de bassen klinken gecontroleerd en niks overstemt het geluid.

© Jeroen Boer - ID De zijkant is open waardoor omgevingsgeluid niet gedempt wordt en andere mensen goed horen waar je naar luistert.

Het open ontwerp heeft ook nadelen. Ten eerste lekt er veel geluid naar buiten. Iemand die naast je zit kan heel goed horen waar je naar luistert. Het is hierdoor niet de meest handige headset om op bijvoorbeeld kantoor te gebruiken. Het open ontwerp betekent tegelijkertijd ook dat je omgevingsgeluiden goed blijft horen, zeker als die wat luider zijn. Afhankelijk van wat er om je heen gebeurt, kan dat lastig zijn. Het is in ieder geval geen hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking die ook storende klusgeluiden van je buren of van buiten weg filtert.

Conclusie

De ASUS ROG Kithara is een gamingheadset die ook dienst doet als audiofiele hoofdtelefoon. Met de standaardkabel heeft de headset een prima microfoon, maar als je de aparte meegeleverde audiokabel aansluit, kun je hem ook als hoofdtelefoon zonder microfoon gebruiken. De geluidskwaliteit is zowel tijdens het gamen als het luisteren naar muziek uitstekend en dit is echt een heel goede headset voor bij je pc. Hij is wel bedraad, fors, zwaar en een hoes wordt niet meegeleverd. Voor onderweg is hij sowieso minder geschikt door het open ontwerp. Dat dempt omgevingsgeluiden niet en andere mensen kunnen bovendien goed horen waar jij naar luistert.De ROG Kithara is hierdoor ook minder geschikt om te dragen in een kantooromgeving. Ook voor consoles is hij door de kabel en niet altijd werkende microfoon niet de meest geschikte headset.



De ROG Kithara heeft voor sommige gebruikers dus duidelijke nadelen. Val je in de doelgroep en wil je een gamingheadset om te gebruiken bij je pc om precies te horen waar de actie in een spel vandaan komt, dan is dit een uitstekende keuze.

Veelgestelde vragen Wat is het voordeel van een open gamingheadset? Een open gamingheadset laat lucht en geluid vrijer door de oorschelpen bewegen. Daardoor klinkt audio vaak ruimtelijker en natuurlijker, wat bij games kan helpen om richting en afstand beter te plaatsen. Het nadeel is dat omgevingsgeluid minder wordt gedempt en dat anderen kunnen meeluisteren. Voor thuis gamen is open audio vaak geschikt; voor kantoor, reizen of gemeenschappelijke ruimtes meestal minder. Hoe belangrijk is geluidskwaliteit bij een gamingheadset? Geluidskwaliteit is belangrijker dan veel gamers denken. Een headset moet niet alleen explosies hard weergeven, maar ook voetstappen, stemmen en richting goed scheiden. Bij competitieve games kan ruimtelijkheid helpen om sneller te reageren. Voor wie dezelfde headset ook voor muziek gebruikt, zijn balans, detail en lage vervorming extra belangrijk. Een duurdere headset is vooral zinvol als comfort, microfoon en aansluiting ook passen. Welke aansluiting is beter voor een gamingheadset: 3,5 mm of usb-c? 3,5 mm gebruikt het audiosysteem van je pc, controller of versterker, terwijl usb-c vaak via een digitale adapter of dac werkt. Usb-c kan praktischer zijn als de ingebouwde geluidskaart ruis geeft of als je laptop geen audiojack heeft. 3,5 mm blijft handig door brede compatibiliteit. De beste keuze hangt af van je apparaat, kabellengte, microfoonondersteuning en de kwaliteit van de gebruikte dac. Waarom werkt een headsetmicrofoon niet altijd op consoles? Consolecontrollers en pc-headsets gebruiken niet altijd dezelfde stekkerindeling. Sommige headsets hebben aparte aansluitingen voor audio en microfoon, terwijl controllers vaak één gecombineerde 3,5mm-poort gebruiken. Ook usb-c-adapters werken niet op elk platform hetzelfde. Controleer daarom vóór aankoop of de headset expliciet geschikt is voor PlayStation, Xbox, Switch of pc. Een verloopkabel kan helpen, maar lost niet elke compatibiliteitsbeperking op. Waar moet je op letten bij een headset voor muziek én gaming? Let op 5 punten: klankbalans, draagcomfort, microfoonkwaliteit, aansluiting en ontwerp. Voor muziek wil je detail en controle; voor gaming zijn plaatsing en verstaanbare communicatie belangrijk. Een open hoofdtelefoon kan ruimtelijker klinken, maar is minder geschikt in lawaaiige ruimtes. Een gesloten model is praktischer als je de wereld meer wilt buitensluiten. Gewicht en kussens bepalen vooral of je de headset urenlang prettig draagt. Is een zware gamingheadset oncomfortabel bij lang gebruik? Een zware headset is niet automatisch oncomfortabel, maar gewicht boven 350 gram vraagt om een goede hoofdband en zachte oorkussens. De druk moet gelijkmatig verdeeld worden, anders ontstaan sneller warme oren, drukpunten of nekvermoeidheid. Voor lange gamesessies zijn pasvorm en klemdruk minstens zo belangrijk als gewicht. Test bij voorkeur of de oorschelpen groot genoeg zijn en niet tegen je oren drukken.