ASUS ROG Kithara
De Pluspunten
- Goede geluidskwaliteit
- Uitstekend voor muziek
- Comfortabel
- Usb-c-adapter meegeleverd
- Goede bouwkwaliteit
De Minpunten
- Al snel onhandig met console
- Lekt geluid
- Niet voor onderweg of op kantoor
De ASUS ROG Kithara is een gamingheadset die ook dienst doet als audiofiele hoofdtelefoon. Met de standaardkabel heeft de headset een prima microfoon, maar als je de aparte meegeleverde audiokabel aansluit, kun je hem ook als hoofdtelefoon zonder microfoon gebruiken. De geluidskwaliteit is zowel tijdens het gamen als het luisteren naar muziek uitstekend en dit is echt een heel goede headset voor bij je pc. Hij is wel bedraad, fors, zwaar en een hoes wordt niet meegeleverd. Voor onderweg is hij sowieso minder geschikt door het open ontwerp. Dat dempt omgevingsgeluiden niet en andere mensen kunnen bovendien goed horen waar jij naar luistert.De ROG Kithara is hierdoor ook minder geschikt om te dragen in een kantooromgeving. Ook voor consoles is hij door de kabel en niet altijd werkende microfoon niet de meest geschikte headset. De ROG Kithara heeft voor sommige gebruikers dus duidelijke nadelen. Val je in de doelgroep en wil je een gamingheadset om te gebruiken bij je pc om precies te horen waar de actie in een spel vandaan komt, dan is dit een uitstekende keuze.
Productprijzen
Prijzen worden geladen...
|Categorie
|Specificatie
|Formaat audiodrivers
|2x 100 mm magnetostatische drivers
|Type hoofdtelefoon
|Open hoofdtelefoon
|Frequentiebereik
|8 - 55.000 Hz
|Impedantie
|16 ohm
|Connectiviteit
|3,5 mm, 6,3 mm, 4,4 mm gebalanceerd, usb-c via meegeleverde adapter
|Gewicht
|420 gram
De ASUS ROG Kithara is ASUS' topmodel op het gebied van bedraad aangesloten gamingheadsets. Het is een forse en (met 420 gram) zware headset. Hij is gemaakt van metaal en kunststof en komt stevig over. Ondanks het forse formaat zit hij wel lekker op je hoofd. De uitsparingen in de oorkussens zijn groot genoeg voor je oren en de hoofdtelefoon klemt niet overdreven. Je kunt de hoofdband verschuiven om hem aan je hoofd aan te passen. De dikke kussens zelf zijn zacht en voelen door de met stof afgewerkte binnenkant niet zweterig aan. Je krijgt ook nog een tweede setje kussens van fluweel die nog zachter aanvoelen.
Naast de hoofdtelefoon krijg je een indrukwekkende verzameling kabels en stekkers. Het is minder intimiderend dan het lijkt, want je hebt in de basis de keuze uit twee kabels die je op de ingangen op de oorschelpen van de headset aansluit. De eerste is een headsetkabel met daaraan een microfoon, terwijl de tweede kabel puur bedoeld is voor het luisteren naar audio en geen microfoon heeft. De headsetkabel heeft een geïntegreerde volumebediening en twee 3,5mm-pluggen voor audio en microfoon.
Op de hoofdtelefoonkabel kun je dan weer verschillende stekkers aansluiten. Hierbij kun je kiezen uit 3,5 mm, 6,3 mm en een 4,4 mm gebalanceerde stekker. De ROG Kithara is met al deze opties een hybride van een gamingheadset en een audiofiele hoofdtelefoon. Omdat enkel analoog in 2026 wel een beetje ouderwets is, krijg je een usb-c-audio-adapter meegeleverd om de hoofdtelefoon via usb-c aan te kunnen sluiten op je pc of andere apparaten.
Analoog of via usb-c
Welke kabel je ook kiest, er zit een analoge plug aan: dit is een passieve analoge hoofdtelefoon. Analoog aangesloten hangt de geluidskwaliteit sterk af van de kwaliteit van de geluidsaansluitingen van je pc. Als daar storende bijgeluiden inzitten van bijvoorbeeld het voedingsgedeelte, ga je die ook horen via de hoofdtelefoon. De pc waarmee de ROG Kithara getest is, is voorzien van een Realtek ALC1220-VB-geluids-chip met een hoofdtelefoonversterker. Dat is een prima geluidsoplossing die je op duurdere moederborden vindt en de Kithara werkt hier uitstekend mee. Een nadeel is wel dat een ingebouwde hoofdtelefoonversterker doorgaans alleen via de aansluiting achterop een moederbord werkt. Tegelijkertijd heeft de Kithara een impedantie van 16 ohm, waardoor hij niet moeilijk is om aan te sturen. Je krijgt er dus al snel meer dan genoeg geluid uit. Niet ieder moederbord heeft goede geluidsuitgangen en in veel situaties is een usb-dac handiger, zeker als je ook tegelijkertijd luidsprekers wilt aansluiten. Gelukkig is de geluidskwaliteit van de meegeleverde usb-c-adapter prima in orde en ook via hiermee krijg je een goed geluid. Gebruik op je pc of laptop moet dus geen probleem zijn.
Minder handig voor console
De ASUS ROG Kithara zou ook geschikt zijn voor spelcomputers en op de verpakking staat zelfs PlayStation 5-support. Wat je precies kunt doen, hangt echter sterk af van je console. In veel gevallen kun je de microfoon namelijk niet gebruiken. Op een PlayStation 5 kun je hem via de usb-c-adapter op de spelcomputer aansluiten, waarna de microfoon werkt. Dat is door de geringe kabellengte natuurlijk niet heel handig als je vanaf de bank speelt. Via de 3,5mm-geluidsuitgang op de controller kun je alleen luisteren. Op een Xbox kun je alleen luisteren via de 3,5mm-aansluiting op de controller. Dat komt natuurlijk doordat de Kithara aparte stekkers heeft voor geluid en microfoon. Waarschijnlijk kun je voor de PlayStation- en Xbox-controllers wel een kabeltje gebruiken dat deze twee stekkers weer combineert in een plug, maar zo'n kabeltje wordt niet meegeleverd. Op een Nintendo Switch of Switch 2 werkt alles via de usb-c-adapter. Ook op andere apparaten waarop de usb-c-adapter werkt, zoals een smartphone, kun je de volledige functionaliteit gebruiken.
Eerlijk en krachtig geluid
Een grote verschil met andere gamingheadsets is dat de ASUS ROG Kithara magnetostatische drivers gebruikt, iets dat je normaal alleen op audiofiele hoofdtelefoons ziet. Deze grote 100mm-drivers zijn gemaakt door hoofdtelefoonfabrikant HiFiMan. Een magnetostatische driver (ook wel planar magnetic genoemd) werkt op basis van een dunne platte folie met stroomdraden die tussen twee rijen magneten hangt. De hele folie beweegt om geluid te produceren, waardoor de geluidskarakteristieken anders zijn dan die van traditionele drivers. Magnetostatische drivers staan vooral bekend om een helder en gecontroleerd geluid en dat is zeker een beschrijving die past bij de ROG Kithara. De headset klinkt erg gedetailleerd maar tegelijkertijd ook krachtig en neutraal, waardoor alles goed hoorbaar is. Dat is een pluspunt tijdens het gamen omdat je heel goed hoort waar de actie vandaan komt, maar zeker ook als je muziek luistert. Zowel de hoge tonen, het midden en de bassen klinken gecontroleerd en niks overstemt het geluid.
Het open ontwerp heeft ook nadelen. Ten eerste lekt er veel geluid naar buiten. Iemand die naast je zit kan heel goed horen waar je naar luistert. Het is hierdoor niet de meest handige headset om op bijvoorbeeld kantoor te gebruiken. Het open ontwerp betekent tegelijkertijd ook dat je omgevingsgeluiden goed blijft horen, zeker als die wat luider zijn. Afhankelijk van wat er om je heen gebeurt, kan dat lastig zijn. Het is in ieder geval geen hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking die ook storende klusgeluiden van je buren of van buiten weg filtert.
Conclusie
De ASUS ROG Kithara is een gamingheadset die ook dienst doet als audiofiele hoofdtelefoon. Met de standaardkabel heeft de headset een prima microfoon, maar als je de aparte meegeleverde audiokabel aansluit, kun je hem ook als hoofdtelefoon zonder microfoon gebruiken. De geluidskwaliteit is zowel tijdens het gamen als het luisteren naar muziek uitstekend en dit is echt een heel goede headset voor bij je pc. Hij is wel bedraad, fors, zwaar en een hoes wordt niet meegeleverd. Voor onderweg is hij sowieso minder geschikt door het open ontwerp. Dat dempt omgevingsgeluiden niet en andere mensen kunnen bovendien goed horen waar jij naar luistert.De ROG Kithara is hierdoor ook minder geschikt om te dragen in een kantooromgeving. Ook voor consoles is hij door de kabel en niet altijd werkende microfoon niet de meest geschikte headset.
De ROG Kithara heeft voor sommige gebruikers dus duidelijke nadelen. Val je in de doelgroep en wil je een gamingheadset om te gebruiken bij je pc om precies te horen waar de actie in een spel vandaan komt, dan is dit een uitstekende keuze.
Veelgestelde vragen
Wat is het voordeel van een open gamingheadset?
Hoe belangrijk is geluidskwaliteit bij een gamingheadset?
Welke aansluiting is beter voor een gamingheadset: 3,5 mm of usb-c?
Waarom werkt een headsetmicrofoon niet altijd op consoles?
Waar moet je op letten bij een headset voor muziek én gaming?
Is een zware gamingheadset oncomfortabel bij lang gebruik?
ASUS ASUS ROG Kithara Headset Bedraad Hoofdband Gamen Zwart