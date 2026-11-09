Of je nu zin hebt in epische fantasy, historisch drama of een flinke dosis Britse humor: er valt deze week weer een hoop te bekijken op de diverse streamingdiensten. Wij hebben de beste nieuwe films en series voor je op een rij gezet, zodat je precies weet wat je deze week niet mag missen.

The Invite | Amazon Prime Video | 9 november

In The Invite staat het huwelijk van Angela (Olivia Wilde) en Joe (Seth Rogen) op springen. Wanneer Angela hun bovenburen Hawk (Edward Norton) en Pina (Penélope Cruz) uitnodigt voor een etentje, ziet Joe dat als de perfecte gelegenheid om hen eens flink aan de tand te voelen. De buren blijken er namelijk nogal bijzondere gewoontes op na te houden, die Joe al een tijdje ’s nachts wakker houden. De avond begint met een ongemakkelijke confrontatie, maar neemt al snel onverwachte wendingen.

The Lord of the Rings: The Rings of Power (seizoen 3) | Amazon Prime Video | 11 november

Het langverwachte derde seizoen van The Lord of the Rings: The Rings of Power verschijnt deze woensdag op Amazon Prime Video. The Rings of Power keert duizenden jaren terug in de geschiedenis van Midden-aarde, lang voor de gebeurtenissen uit The Hobbit en The Lord of the Rings, en gaat soms nogal losjes om met het bronmateriaal waarop het gebaseerd is. In het derde seizoen heeft Sauron (Charlie Vickers) zijn macht verder uitgebreid en werkt hij vanuit zijn nieuwe vesting Barad-dûr aan het smeden van zijn ring, waarmee hij Midden-aarde aan zich wil onderwerpen. Ondertussen proberen Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo) en de andere Elfen bondgenoten te vinden om Sauron tegen te houden.

Die Kaiserin (seizoen 3) | Netflix | 12 november

Het Duitse kostuumdrama Die Kaiserin volgt het leven van de jonge Elisabeth (Devrim Lingnau), beter bekend als Sisi. Wanneer ze verliefd wordt op keizer Franz Josef (Philip Froissant), die eigenlijk haar zus Helene ten huwelijk zou vragen, verandert haar leven compleet. Als nieuwe keizerin van Oostenrijk komt ze terecht aan het Weense hof. Terwijl Sisi haar eigen weg probeert te vinden binnen de koninklijke familie, wordt ook haar huwelijk met Franz flink op de proef gesteld. Echt historisch accuraat is Die Kaiserin niet te noemen – al steekt het op dat vlak met kop en schouders boven de iconische films met Romy Schneider uit – maar het is wel een bijzonder vermakelijke serie met bovendien prachtige productie-ontwerp en sterk acteerwerk.

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The End of Oak Street | HBO Max | 13 november

The End of Oak Street volgt de familie Platt. Hun rustige leven wordt op zijn kop gezet wanneer hun complete woonwijk door een mysterieuze kosmische gebeurtenis naar een onbekende plek wordt getransporteerd. Denise (Anne Hathaway), Greg (Ewan McGregor) en hun kinderen komen terecht in een wereld die ze niet herkennen en waar gevaren overal op de loer liggen. Al snel ontdekken ze namelijk dat hun nieuwe omgeving wordt bevolkt door prehistorische wezens. De buurtbewoners zullen moeten samenwerken om te overleven en een weg terug naar huis te vinden. Vooral het ongenadige karakter van The End of Oak Street sloeg aan bij Dunke, zoals je in zijn review kunt lezen.

Cunk on Cinema (seizoen 1) | Netflix | 15 november

Comédienne Diane Morgan kruipt opnieuw in de huid van haar alter-ego Philomena Cunk, een documentairemaker met ontzettend veel misplaatst vertrouwen in haar eigen kennis en intellect. Eerder boog ze zich over onder andere Groot-Brittannië, de aarde en de betekenis van het leven en deze keer duikt ze in de wereld van film. Van de uitvinding van de camera en de Franse Nouvelle Vague tot de opkomst van CGI en de toekomst van kunstmatige intelligentie: Cunk neemt het allemaal onder de loep. Daarbij legt ze verschillende filmexperts en bekende namen, onder wie Benedict Cumberbatch en regisseur Michael Bay, het vuur aan de schenen op haar eigen bizarre, komische manier.