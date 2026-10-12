VisionQuest (seizoen 1) | Disney+ | 14 oktober

De nieuwe Marvel-serie VisionQuest vormt het vervolg op WandaVision en Agatha All Along. De serie volgt Vision (Paul Bettany), die zijn plek in de wereld probeert te vinden nadat hij opnieuw tot leven is gewekt. Hij beschikt over zijn oude herinneringen, maar worstelt met de vraag wie hij nu eigenlijk is. Wanneer er een prijs op zijn hoofd wordt gezet, slaat hij op de vlucht met de mysterieuze tiener Thomas Shepard (Ruaridh Mollica), van wie hij vermoedt dat hij mogelijk zijn gereïncarneerde zoon is.

The Diplomat (seizoen 4) | Netflix | 15 oktober

Het vierde seizoen van de politieke thrillerserie The Diplomat verschijnt deze week op Netflix. De serie volgt Kate Wyler (Keri Russell), de Amerikaanse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk, die voortdurend moet laveren tussen internationale crises en politieke intriges. Na de gebeurtenissen in het vorige seizoen ontdekt Kate dat haar man Hal Wyler (Rufus Sewell) en de Amerikaanse president Grace Penn (Allison Janney) samenwerken aan een gevaarlijk complot om een Russisch wapen te stelen. Kate probeert hun plannen te dwarsbomen en een internationale oorlog te voorkomen, terwijl haar huwelijk steeds verder onder druk komt te staan.

Crystal Lake (seizoen 1) | HBO Max | 15 oktober

De nieuwe horrorserie Crystal Lake is een prequel van de iconische slasher Friday the 13th. De serie draait om Pamela Voorhees (Linda Cardellini), de moeder van de beruchte seriemoordenaar Jason Voorhees. Bijna een jaar nadat haar jonge zoon is verdronken heeft Pamela haar verlies nog altijd niet verwerkt. Wanneer twee vreemden bij haar aankloppen en vragen beginnen te stellen over haar verleden, komen er steeds meer geheimen aan het licht.

Masterplan | Amazon Prime Video | 16 oktober

In de misdaadkomedie Masterplan is een meesterdief Roger (Stanley Tucci) erop uit om de Mona Lisa uit het Louvre te stelen. Om hem daarbij te helpen schakelt hij twee specialisten in: Chiara (Simona Tabasco), een Italiaanse expert in cybercriminaliteit, en Jay (Victor Belmondo), die gespecialiseerd is in explosieven. Vlak voor de grote kraak krijgen de twee specialisten echter een bijzondere verrassing op hun bord. Ze blijken broer en zus te zijn én Rogers kinderen. Terwijl hun pas ontdekte familiegeheim hun samenwerking op scherp zet, dreigt de grootste kunstroof van hun leven al te mislukken voordat die goed en wel is begonnen.

Avatar: Seven Havens | SkyShowtime | 17 oktober

Twaalf jaar na de finale van The Legend of Korra keren we terug naar de wereld van Avatar. Avatar: Seven Havens is vanaf deze zaterdag eindelijk ook in Nederland te zien op SkyShowtime. Meer dan twee eeuwen na de gebeurtenissen The Legend of Korra is de wereld volledig verwoest. Wanneer de negenjarige aardstuurder Pavi ontdekt dat ze de nieuwe Avatar is, wordt ze opgejaagd door zowel mensen als vijanden uit de geestenwereld. Als Avatar wordt ze verantwoordelijk gehouden voor ondergang van de mensheid. Samen met haar tweelingzus Nisha moet ze haar mysterieuze afkomst ontrafelen en de laatste bewoonbare gebieden zien te redden. Jacco bekeek onlangs al de eerste zes afleveringen en geeft in dit artikel zijn impressie.

Kieskeurig.nl
TCL QLED780K / QLED screen / 65" / 2025
TCL
TCL QLED780K / QLED screen / 65" / 2025
€ 579,00
Coolblue.nl
Bekijk product
Samsung QN93F / Neo QLED screen / 43 inch / 2025
Samsung
Samsung QN93F / Neo QLED screen / 43 inch / 2025
€ 799,00
Expert
Bekijk product
Samsung Neo QLED / QN80H / 50 / 2026
Samsung
Samsung Neo QLED / QN80H / 50 / 2026
€ 698,00
Plasmavisie
Bekijk product

Veelgestelde vragen

Hoeveel streamingdiensten heb je nodig voor deze releases?

Voor alle 5 tips uit deze selectie heb je 5 verschillende streamingdiensten nodig: Disney+, Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video en SkyShowtime. Dat betekent niet dat je ze allemaal tegelijk hoeft te nemen. Wie vooral kosten wil beperken, kan beter per maand kiezen welke dienst de meeste interessante nieuwe films en series heeft en daarna weer wisselen.

Welke streamingdienst kies je als je maar één abonnement wilt?

Kies 1 streamingdienst op basis van wat je echt kijkt, niet op basis van het grootste aanbod. Disney+ ligt voor de hand bij Marvel, Star Wars en familiefilms, Netflix bij brede series en internationale hits, HBO Max bij prestige-series en Warner-titels, Prime Video bij voordelig streamen en SkyShowtime bij titels van Paramount, Universal en Showtime. Maandelijks wisselen blijft vaak slimmer dan alles tegelijk nemen.

Welke internetsnelheid heb je nodig om series in 4K te streamen?

Voor 4K-streaming heb je meestal minimaal 15 tot 25 Mbit/s per stream nodig, maar sommige diensten adviseren voor de beste 4K-ervaring meer marge, tot ongeveer 50 Mbit/s. Kijk je met meerdere mensen tegelijk, tel die streams dan bij elkaar op. Een bekabelde tv of goede wifi-verbinding voorkomt haperingen vaak beter dan alleen een sneller abonnement.

Waarom verdwijnen films en series soms van streamingdiensten?

Films en series verdwijnen vaak door aflopende licenties. Een streamingdienst koopt meestal tijdelijke rechten voor een land of regio, soms voor enkele maanden en soms voor meerdere jaren. Originals blijven doorgaans langer beschikbaar, maar ook daar kunnen uitzonderingen zijn door rechten op muziek, coproducties of internationale afspraken. Daarom is het slim om titels op je kijklijst niet eindeloos uit te stellen.