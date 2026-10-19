Ben je verdwaald in het eindeloze aanbod van series en films? Geen stress, wij hebben ook deze week weer de beste tips van het nieuwe aanbod uitgezocht en op een rij gezet. Zo kun jij zonder keuzestress bingen.

Cyberpunk: Edgerunners (seizoen 2) | Netflix | 20 oktober

Na vier jaar wachten keren we eindelijk terug naar Night City. In het tweede seizoen van Cyberpunk: Edgerunners volgen we Weak, een voormalig edgerunner wiens beste jaren achter hem liggen, terwijl hij probeert opnieuw betekenis aan zijn leven te geven. Tegelijkertijd raakt de nomad D verwikkeld in een bloederige wraakmissie om degenen op te sporen die zijn clan hebben uitgeroeid, waarbij gevaarlijke geheimen aan het licht dreigen te komen. Alle tien de afleveringen van het tweede seizoen van Edgerunners zijn vanaf deze dinsdag te zien.

The Terminal List (seizoen 2) | Amazon Prime Video | 21 oktober

De actiethriller The Terminal List is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jack Carr en volgt Navy SEAL James Reece (Chris Pratt). Na een mislukte missie ontdekt hij dat de dood van zijn team geen toeval was. Wanneer hij ook zijn vrouw en dochter verliest, gaat hij op zoek naar de verantwoordelijken. Daarbij stuit hij op een complot dat tot in de hoogste regionen van de Amerikaanse overheid reikt. In het tweede seizoen probeert Reece een nieuw doel in zijn leven te vinden, maar raakt hij verwikkeld in een internationaal complot dat hem dwingt zijn militaire vaardigheden opnieuw in te zetten en de waarheid achter een gevaarlijke samenzwering te achterhalen.

Vaiana | Disney+ | 21 oktober

De live actionversie van Vaiana (ook wel bekend als Moana) is vanaf deze woensdag te zien op Disney+. Catherine Laga’aia kruipt in de huid van Vaiana, de dochter van het stamhoofd van het Polynesische eiland Motunui. Wanneer Motunui wordt bedreigd, besluit ze de oceaan op te gaan om de halfgod Maui (Dwayne Johnson) te vinden. Samen moeten ze het gestolen hart van de godin Te Fiti terugbrengen om haar volk te redden. De live actionversie van Vaiana kan absoluut niet opboksen tegen de animatieversie, maar de film is trouw aan het verhaal uit het origineel en Catherine Laga’aia maakt een charmant acteerdebuut.

Lupin (seizoen 4) | Netflix | 23 oktober

De Franse mysterie-thrillerserie Lupin is gebaseerd op het personage Arsène Lupin uit de boeken van Maurice Leblanc. Meesterdief Assane Diop (Omar Sy) neemt het op tegen rijke, machtige figuren en probeert daarbij zijn familie buiten schot te houden, al loopt dat niet altijd zoals gepland. Het vierde seizoen is vanaf deze vrijdag te zien en speelt zich vier jaar na de gebeurtenissen uit het vorige seizoen af. Assane zit nog altijd in de gevangenis en wil zijn straf uitzitten om daarna met zijn familie naar Senegal te vertrekken. Zijn plannen vallen echter in duigen wanneer iemand onder de naam Lupin spectaculaire kunstdiefstallen pleegt en hij zelf de schuld krijgt.

Marty Supreme | HBO Max | 23 oktober

De sportfilm Marty Supreme, die eind vorig jaar uitkwam, valt vanaf deze vrijdag ook in Nederland te streamen. Timothée Chalamet speelt de eigenwijze tafeltennisser Marty Mauser, die ervan droomt om de beste speler ter wereld te worden. In het New York van de jaren vijftig probeert Marty met zijn talent en zelfvertrouwen door te breken, maar om zijn ambities waar te maken heeft hij geld en de juiste connecties nodig. Hij haalt alles uit de kast om aan geldschieters te komen en neemt daarbij steeds grotere risico’s. Terwijl hij zich een weg naar de top probeert te banen, dreigt zijn drang naar succes hem steeds verder in de problemen te brengen.

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The Social Network | HBO Max | 23 oktober

Eerder deze maand verscheen The Social Reckoning in de bioscoop, maar dit is niet de eerste keer dat scenarist Aaron Sorkin zich over het leven en bedrijf van Mark Zuckerberg buigt. The Social Network volgt Zuckerberg (Jesse Eisenberg) tijdens zijn tijd op Harvard. In 2003 begint hij aan de ontwikkeling van Facebook. Wat start als een idee op zijn studentenkamer, groeit uit tot een van de grootste sociale netwerken ter wereld. Zijn succes brengt echter ook de nodige (zelfveroorzaakte) problemen met zich mee. Hij raakt verwikkeld in rechtszaken met onder anderen de tweelingbroers Winklevoss en zijn voormalige vriend en zakenpartner Eduardo Saverin (Andrew Garfield).

Weapons | Netflix | 24 oktober

Het geprezen Weapons speelt zich af in Maybrook, Pennsylvania, waar Justine (Julia Garner) juffrouw is van groep 5. Wanneer ze op een ochtend in de klas komt blijken alle kinderen behalve één spoorloos verdwenen. Ze zijn de nacht ervoor, om exact 02:17 uur, het huis uitgerend en nooit meer teruggekomen. Hoewel Weapons technisch gezien onder het horrorgenre valt, is het meer een mysterie-drama met een horrorrandje dan een klassieke horrorflick. Niet constant griezelen dus, maar Weapons houdt je wel de gehele film op het puntje van je stoel. Actrice Amy Madigan ontving eerder dit jaar een Oscar voor haar angstaanjagende performance in Weapons als Aunt Gladys.