De streamingdiensten staan deze week weer vol met nieuwe films en series. Er is voor ieder wat wils, of je nu zin hebt in kostuumdrama, spannende spionage of een flinke dosis horror. Wij hebben de beste nieuwe releases voor je op een rij gezet, zodat je precies weet wat je deze week niet mag missen.

The Gilded Age (seizoen 4) | HBO Max | 2 november

Het vierde seizoen van The Gilded Age is vanaf deze week te zien op HBO Max. Dit kostuumdrama, dat is gecreëerd door Downton Abbey-maker Julian Fellowes, volgt Marian Brook. Deze jonge vrouw baant zich een weg door de wereld van de elite in New York tijdens de jaren tachtig van de negentiende eeuw. Marians eigen familie, de familie Van Rhijn-Brook, is verwikkeld in een constant conflict met nieuwegeldfamilies die hun intrede doen in hun sociale kringen. Het nieuwe seizoen zit ongetwijfeld weer vol politieke intriges, verraad, drama en prachtige sets en kostuums.

Catch Me If You Can | SkyShowtime | 2 november

In Catch Me If You Can speelt Leonardo DiCaprio de jonge meesteroplichter Frank Abagnale Jr. Met vervalste cheques weet hij miljoenen dollars buit te maken, terwijl FBI-agent Carl Hanratty (Tom Hanks) hem op de hielen zit. Er ontstaat een kat-en-muisspel waarbij Frank steeds opnieuw uit handen van de autoriteiten weet te blijven, terwijl hij alles en iedereen oplicht en zich voordoet als piloot, hoogleraar, advocaat en arts.

Resident Evil | Pathé Thuis | 3 november

De nieuwe film van Weapons-regisseur Zach Cregger, Resident Evil, is vanaf deze dinsdag te zien bij Pathé Thuis. De film is onder meer geïnspireerd op de game Resident Evil 2, maar vertelt wel een nieuw verhaal. Resident Evil volgt Bryan (Austin Abrams), een medisch koerier die tijdens een nachtelijke bezorging in Raccoon City terechtkomt. Wanneer de stad wordt getroffen door een uitbraak die mensen in bloeddorstige monsters verandert, moet hij alles op alles zetten om te overleven. Dunke noemde Resident evil in zijn artikel een van de beste gameverfilmingen ooit.

Bass X Machina (seizoen 1) | Netflix | 3 november

De gloednieuwe animatieserie Bass X Machina is vanaf morgen ook in Nederland te zien. De serie speelt zich af in een steampunkversie van het Wilde Westen, waar brute bandieten en machines de dienst uitmaken. De serie volgt Bass (Brian Tyree Henry), een cyborg en vader, die zijn gezin moet zien te beschermen. Zijn acties hebben echter consequenties en brengen een hoge prijs met zich mee. Terwijl hij het opneemt tegen de gevaren die zijn familie bedreigen, ontdekt hij dat zijn zelfopgelegde rol van ‘rechter, jury en beul’ niet altijd hun veiligheid garandeert.

Black Doves (seizoen 2) | Netflix | 5 november

De Britse spionageserie Black Doves volgt Helen Webb (Keira Knightley), een vrouw die een dubbelleven leidt als echtgenote van een politicus en geheim agent. Wanneer haar geheime minnaar wordt vermoord, gaat ze samen met haar oude vriend en huurmoordenaar Sam Young (Ben Whishaw) op zoek naar de verantwoordelijken. Helen probeert haar werk voor de geheime organisatie Black Doves te combineren met haar gezinsleven, maar dat blijkt steeds lastiger te worden wanneer haar werk gevolgen krijgt voor de mensen om haar heen en er steeds meer politieke geheimen aan het licht komen.

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The Paper (seizoen 2) | SkyShowtime | 6 november

De mockumentaryserie The Paper is een spin-off van de Amerikaanse versie van The Office en volgt de nieuwsredactie van de noodlijdende historische krant The Toledo Truth Teller. Kersverse hoofdredacteur Ned Sampson (Domhnall Gleeson) is vastberaden de krant nieuw leven in te blazen, ondanks dat hij nog nooit eerder op een redactie heeft gewerkt. Hij wordt bijgestaan door journalist Esmerelda Grand (Sabrina Impacciatore) en een peloton aan redacteurs die werkelijk geen idee hebben wat ze aan het doen zijn.