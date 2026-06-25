Deze Samsung zal ongetwijfeld in het oog springen want hij zit in een opvallend design mét een kader. Fabrikanten zijn daar jarenlang van weggebleven, maar deze Samsung wil naast je tv ook een kunstkader zijn. Naast die nieuwe look heeft het toestel ook een nieuwe generatie QD-OLED-paneel. Zijn de prestaties sterk verbeterd, of is vooral het ontwerp de nieuwigheid?

Samsung QE65S99H 9 / 10 Score De Pluspunten Zeer goede piekhelderheid

Perfect contrast, goede schaduwnuances

Anti-reflectie dankzij mat scherm

Bijzonder design met aluminium kader

Uitmuntend kleurbereik

Uitstekende kalibratie in Filmmaker Mode (SDR en HDR)

Zeer goede beeldverwerking

Bijna perfecte kijkhoek

Vier HDMI 2.1-aansluitingen en gaming features

Optionele Wireless One Connect Box

One UI Tizen smart tv met zeven jaar updates

Ingebouwde Zigbee hub en Matter ondersteuning De Minpunten Geen ondersteuning voor Dolby Vision of DTS-audio

Licht contrastverlies door mat scherm (bij veel omgevingslicht)

Prijzig De Samsung QE65S99H koppelt een opvallend design aan uitstekende beeldkwaliteit, met hoge helderheid, perfect contrast en sterke beeldverwerking. Dankzij de Art Store functioneert hij bovendien overtuigend als digitaal kunstwerk. Het geluid is minder indrukwekkend en een soundbar is aan te raden. Verder is de tv compleet uitgerust voor streaming en gaming, al hangt daar wel een fors prijskaartje aan.

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specificaties Prijs: 3299 euro

Wat: Ultra-HD 4K 165 Hz QD-OLED-televisie

Schermformaat: 65 inch (164 cm)

Aansluitingen: 4x HDMI (4x v2.1 (48 Gbit/s), eARC, ALLM, VRR, 4K165), 2x usb, 1x optisch digitaal uit, 3x antenne, bluetooth, ethernet, wifi 6E (802.11ax), Wireless One Connect Ready

Extra’s: HDR10, HLG, HDR10+ Adaptive, One UI Tizen, Apple AirPlay 2, Google Cast, usb/DLNA-mediaspeler, DVB-T2/C/S2, dual tuner, CI+-slot, NQ4 AI Gen3-processor, Smart Calibration

Afmetingen: 1510 x 934 x 257 mm (incl. voet)

Gewicht: 21,3 kg (incl. voet)

Energieverbruik: SDR 83 kWh/1000h (E) / HDR 320 kWh/1000h (G)

De blikvanger

Dat dit toestel zal opvallen in de woonkamer, dat staat vast. Het Floatlayer One-design gebruikt een 35 mm breed aluminium kader. Het scherm zelf 'zweeft' voor het kader, op ongeveer 18 mm afstand. Erg knap, zeker aan de muur. Het toestel wordt echter geleverd met twee smalle kunststof voetjes, en in die opstelling ziet het er ongewoon uit. We hebben het toestel ook aan de muur gezien en daar hoort het naar ons gevoel thuis. In de rug zijn diepe groeven aangebracht om de kabels van aangesloten apparaten naar het midden te leiden.

Aansluitingen

De tv beschikt over vier HDMI 2.1-aansluitingen (48 Gbit/s bandbreedte) met ondersteuning voor 4K120, ALLM en VRR (HDMI VRR, AMD FreeSync en NVIDIA G-Sync compatible), ARC/eARC is beschikbaar op poort 3. Dat geeft gamers ruim voldoende opties, zelfs als ze een eARC-soundbar willen aansluiten.

Pc-gamers krijgen wat extra’s: zij kunnen een refreshrate van 165 Hz in 4K gebruiken, of in 21:9 gamen. De input-lag is daarnaast erg laag: 10,7ms in 4K60 en 5,7ms in 2K120. Verder vinden we twee usb-poorten, ethernet, wifi 6E, bluetooth en een optisch digitale audio-uitgang. Er is een dubbele tv-tuner voor DVB-T2/C/S2 en een CI+-slot. Je kunt live-televisie opnemen en pauzeren als je externe usb-opslag aansluit.

Alle aansluitingen staan opzij gericht; dat is vooral handig bij wandmontage. Of je kunt voor de optionele Wireless One Connect kiezen. Daarmee haal je onder andere nog eens vier HDMI 2.1-poorten in huis. Voor gamers blijft het aan te raden de HDMI-poorten op de tv zelf te gebruiken; de HDMI-poorten op de Wireless One Connect hebben ongeveer 25 ms extra input-lag (voor een totaal van ongeveer 35 ms in 4K60).

Foto: Eric Beeckmans

De One UI Tizen-upgrade

Het smart-tv-systeem is qua layout licht aangepast. Alle pictogrammen voor de verschillende onderdelen van de interface zijn naar boven verhuisd. Je vindt er van links naar rechts voortaan Zoeken, Verbonden apparaten, Instellingen, Vision AI Compagnon, Ontdekken (het Home-scherm), Live TV, de Art Store, Dagelijks en de Appstore.

De Vision Ai Compagnon is een apart scherm waar je toegang krijgt tot een aantal AI-functies. De tv stelt er interessante vragen voor en je kunt er AI-kunst generen. We betwijfelen dat dit veel meerwaarde heeft. De meeste tijd breng je vermoedelijk door in het Ontdekken-scherm. Het bevat onderaan een rij met je favoriete apps. Die kun je ordenen en aanpassen naar eigen voorkeur, ook live-tv en HDMI-ingangen kunnen in deze rij worden geplaatst. De Samsung Appstore is bijzonder goed gevuld en er is ondersteuning voor zowel Apple AirPlay 2 als Google Cast. Wie verder naar beneden scrolt, vindt talrijke rijen met aanbevelingen.

De Art Store (vroeger de Ambient-omgeving) is overgewaaid van The Frame. Je kunt jouw tv er een decoratieve functie mee geven als hij uitstaat; een functie die gezien de uitstraling van de S99H erg aantrekkelijk lijkt. Houd er rekening mee dat wie door het volledige (overigens erg uitgebreide) aanbod wil wandelen een abonnement moet afsluiten. De Dagelijks-sectie bevat SmartThings, Philips Hue, Fitness-apps en Google Photos.

De hele interface werkt erg vlot, zowel in het smart-tv-deel als in de instellingen. Het snelinstellingen-paneel kun je volledig personaliseren. Wanneer je de volledige instellingen opent, staan je laatste keuzes bovenaan. Zo kun je snel terug naar de laatste paar instellingen die je hebt aangepast. Samsung geeft zeven jaar lang gratis updates naar de nieuwste versie van One UI Tizen. Zo blijft je tv up-to-date met de laatste evoluties.

Samsung houdt de afstandsbediening al enkele jaren zo goed als onveranderd. Dit jaar zien we een toets voor de Vision AI Compagnon centraal bovenaan. Niet echt belangrijk vinden we, maar het doet ook niet af aan het feit dat dit een prima afstandsbediening is. Hij is klein, licht en ligt aangenaam in de hand. Het beperkte aantal toetsen zorgt ervoor dat je snel weet wat waarvoor dient en de samenwerking met de interface is uitstekend.

Foto: Eric Beeckmans

De instellingen-toets leidt je bijvoorbeeld naar de instellingen, maar ook naar de kleurtoetsen en nummertoetsen, dat krijg je mooi op het scherm gepresenteerd. De remote heeft een ingebouwde oplaadbare batterij en het solarpaneel aan de achterzijde zorgt voor continu laden (wel met die kant zichtbaar neerleggen). Heb je snel wat extra lading nodig, dan kan dat via usb-c.

QD-OLED, helder en (bijna) zonder reflecties

Een nieuw jaar, dus heeft Samsung de prestaties van het QD-OLED-paneel weer verbeterd. We meten een piekhelderheid van 2704 nits op een 10%-venster in HDR Filmmaker Mode, een goede 30 procent hoger dan vorig jaar. En ook op het volledig witte scherm is er verbetering: daar gaat de meter nu tot 458 nits (17 procent beter dan vorig jaar).

Met dat soort piekhelderheden worden heldere beelden correcter weergegeven omdat de tv minder moet dimmen dan vorig jaar. Samsung behoudt ook zijn voorsprong op LG: de S99H is iets helderder dan de LG G6. Alleen in heel kleine lichtaccenten heeft de LG nog wat voorsprong. Het kleurbereik tikt net 100% P3 aan, zodat je voor HDR-beelden geen enkele kleurnuance hoeft te missen.

Samsung houdt vast aan een mat scherm voor zijn topmodellen. Een beslissing die overigens navolging krijgt bij andere merken. De anti-reflectielaag houdt vooral duidelijk afgelijnde reflecties weg. Die worden uitgesmeerd zodat ze minder storen, maar dat gaat wel ten koste van wat contrast. Het QD-OLED-scherm heeft daarnaast een lichte magentatint bij veel omgevingslicht, maar dat is inherent aan de technologie. We zijn nog steeds fan van de beslissing. Kleine en niet al te intense reflecties verdwijnen nagenoeg. In beperkt licht zijn er geen nadelen.

Foto: Samsung

Beeldkwaliteit

Het paneel heeft een uitstekende uniformiteit en van QD-OLED mag je de beste kijkhoeken verwachten die een tv kan leveren. Filmmaker Mode is en blijft de beste garantie voor mooie beelden, en ook dat is zeker het geval op de S99H. Ons testmodel was uitstekend gekalibreerd. In SDR krijg je mooie, filmische beelden met zeer goede kleurweergave. Er ontbreekt een beetje schaduwdetail, maar er blijven ruim voldoende nuances zichtbaar in donkere beelden.

Ook in HDR10 zet de Filmmaker Mode uitmuntende resultaten neer. De enige opmerking is dat rode tinten iets te weinig intens zijn, maar dat is zonder referentie niet zichtbaar. Ook hier drukt hij wat schaduwnuances weg, maar onze zeer donkere scène uit House of the Dragon zag er nog erg goed uit. Desgewenst kun je met de Dark Detail-instelling donkere details iets beter zichtbaar maken.

Tonemapping kun je best op Statisch laten staan. Met Actieve Tonemapping wordt het beeld veel te helder, en de Samsung heeft dat eigenlijk niet nodig. Dolby Vision zoek je tevergeefs. Samsung houdt vast aan HDR10+, maar gezien de prestaties met HDR10 vinden we het ontbreken van Dolby Vision niet meer zo zwaar wegen.

Foto: Samsung

Zeer goede beeldverwerking

De S99H erft zijn processor van de S95F: het is de NQ4 AI Gen 3-processor. We zien dan ook dezelfde prima resultaten. De tv detecteert feilloos alle video- en filmframerates, en de deinterlacing vermijdt gekartelde randen bij 1080i-beeld (live-tv). De ruisonderdrukking maskeert zelfs lastige kleurstroken in onze moeilijkste testbeelden erg goed en werkt prima willekeurige ruis en/of blokruis weg.

Wie een hekel heeft aan judder in filmbeelden kan de motion interpolation gebruiken. De processor werkt snel en correct om snelle bewegingen zo vloeiend mogelijk weer te geven, zonder sterke beeldartefacten.

De AI-beeldmodus kun je nog steeds maar het best laten voor wat het is. Het resultaat is te koel en veel te scherp, waardoor het beeld er dan erg kunstmatig uitziet. Zelfs na het doorlopen van de personalisatieprocedure vonden we het beeld absoluut niet beter.

Audiokwaliteit net voldoende

De S99H is uitgerust met dezelfde audioconfiguratie als de S95F. Dat betekent 4.2.2-kanalen voor in totaal 70 watt aan geluid. Gezien de povere prestaties van de S95F zijn we aangenaam verrast dat de audio op de S99H toch iets beter klinkt, maar verder dan een gemiddeld resultaat reikt hij niet. Mogelijk werkt het andere chassis iets beter; de luidsprekers zitten nu allemaal onzichtbaar in de rand verwerkt, en niet meer naar achter wijzend zoals op de S95F.

De baslijn blijft mager, maar de tv creëert een redelijk surroundeffect, vooral dankzij een goede stereoscheiding en zelfs wat beperkt Dolby Atmos-hoogte effect.

Voor muziek blijf je best bij de rustiger genres. Erg handig is de Adaptive Sound Pro-functie, die dialoog, muziek en effecten van elkaar scheidt en je de optie geeft die onafhankelijk van elkaar te versterken of te dempen. Het werkt ook prima, dus wie de commentator van de sportwedstrijd wat minder prominent wil, dat kan allemaal. De audio is goed voor gewoon gebruik, wie echt wil genieten van muziek of filmsoundtracks raden we een soundbar aan.

Foto: Samsung

Conclusie

Het opvallende design zal vermoedelijk voor verdeelde reacties zorgen. Love it or hate it, zo veel is duidelijk. Het Floatlayer-design ziet er fantastisch uit aan de muur, en dankzij de aanwezigheid van de Art Store is er nu een tv die het concept van The Frame verbindt aan topbeeldkwaliteit. Want dat blijft toch wel het sterke punt van de Samsung QE65S99H.

De zeer hoge piekhelderheid, perfect contrast, ruim kleurbereik en uitstekende beeldverwerking zorgen voor prachtige beelden. Het matte scherm rekent af met reflecties, ook al kost dat wat contrast. De geluidsprestaties zijn eerder gemiddeld; wie bijpassend geluid eist op het niveau van de beeldkwaliteit moet een soundbar in huis halen.

De One UI Tizen smart-tv-omgeving (met zeven jaar upgrades!) kreeg een kleine facelift voor nog beter gebruiksgemak. De Art Store tekent present zodat je het beeldscherm kunt inzetten als een kunstwerk.