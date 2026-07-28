Review Philips 55OLED811 – Prachtig OLED-beeld, maar Titan OS is matig

De Philips 55OLED811 heeft een vernieuwd OLED-panel dat meer helderheid en 165Hz refresh rate biedt en beschikt over de krachtige P5 AI Processor voor uitgekiende beeldverwerking. Ambilight is uitgebreid met Ambiscape zodat je ook slimme lampen in de woonkamer kunt aansturen. Maar het opvallendste? Google TV heeft plaatsgemaakt voor Titan OS. Maar is dat de juiste keuze?

Het Oordeel 8 / 10 Score De Pluspunten Uitstekende piekhelderheid en goede beeldverwerking

Dolby Vision 2 Max (via softwareupdate, najaar 2026)

Slimme lichtsensor voor helderheid, kleurtemperatuur, HDR en Ambilight

Universele HDR-ondersteuning De Minpunten Niet-content gerelateerde reclame op het Home-scherm

Titan OS reageert soms traag

Geen Google Cast De Philips 55OLED811 overtuigt met uitstekende beeldkwaliteit, hoge piekhelderheid, goede kalibratie en sterke beeldverwerking. De HDR-ondersteuning is uitgebreid en wordt later in 2026 nog verder verbeterd met Dolby Vision 2 Max. Ook gamers zitten goed dankzij vier HDMI 2.1-poorten en een 165Hz verversingssnelheid. Minpunten zijn er vooral voor Titan OS, dat storende, niet-relevante advertenties toont. Ambilight en Ambiscape vormen wél een duidelijke meerwaarde.

Productprijzen Prijzen worden geladen...

Philips 55OLED811 Adviesprijs: 1.999 euro

Wat: Ultra HD 4K 165 Hz W-OLED-tv

Schermformaat: 55 inch (139 cm)

Aansluitingen: 4x HDMI (4x v2.1 48Gbps, ARC/eARC, ALLM, 4K165, VRR (AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync Compatible), 2x USB, 1x optisch digitaal uit, 1x hoofdtelefoon, 2x antenne, 1x Ethernet, WiFi 6, Bluetooth

Extra’s: HDR10, HLG, Dolby Vision, Dolby Vision 2 Max (na software update in najaar), HDR10+ Adaptive, Dolby Atmos, DTS:X, Titan OS, Airplay 2, USB/DLNA-mediaspeler, DVB-T2/C/S2, CI+-slot, P5 AI Engine, driezijdige Ambilight

Afmetingen: 1225 x 701 x 40 mm (incl. voet)

Gewicht: 17,6 kg (incl. voet)

Verbruik: SDR 77 kWh/1000h (F) / HDR 71 kWh/1000h (F)

Ontwerp

OLED-tv’s leggen graag de nadruk op hun ultradunne scherm, dat is bij deze OLED811 niet anders. Het ultradun OLED-scherm heeft enkel een fijne metalen rand die overvloeit in de metalen rug. De zwarte kunststof behuizing voor elektronica, Ambilight leds en aansluitingen is nog dunner dan vorig jaar, en is aan de zijde schuin afgewerkt om de slanke look te accentueren. De tv staat op een centrale draaivoet, zo kun je de tv nog wat bijdraaien indien gewenst. De voetplaat is afgedekt met een kunststof cover, dat ziet er net een tikje goedkoper uit.

Foto: Philips

Aansluitingen

Goed nieuws voor de hardcore gamers: de OLED811 biedt nu vier HDMI-poorten die allemaal de 48Gbps bandbreedte leveren voor high-end gaming in 4K120. Meerdere high-end-bronnen en een eARC-soundbar aansluiten is dus geen probleem meer. pc-gamers kunnen bovendien tot 4K met een 165Hz refreshrate gaan. De tv ondersteunt ALLM en VRR zowel via AMD FreeSync als Nvidia G-Sync compatible en heeft een prima input-lag van 14,3ms (4K60) en 5,7ms (2K120). Verder zijn er twee usb-poorten, een optisch digitale audio-uitgang en een hoofdtelefoonaansluiting. De tv beschikt over een enkelvoudige tv-tuner, en met behulp van externe usb-opslag kan je live tv opnemen en/of pauzeren.

Ambilight en Ambiscape

Wie de sfeer van een sportevenement of film kamerbreed wil uitsmeren zit goed bij Philips. Er is natuurlijk Ambilight, op dit model een driezijdige versie. De leds strooien licht op de achterliggende muur in de kleuren die je op het scherm ziet. Daardoor lijkt het beeld wat groter en creëer je ook sfeer in de kamer. Daar kan je nu dankzij Ambiscape nog verder in gaan. Met Ambiscape kunnen slimme gekleurde lampen in huis via Matter worden aangestuurd. Ze reageren dan samen met de Ambilight leds, en dompelen de kamer echt onder in de sfeer van wat je kijkt. Ambilight zelf kun je uitgebreid instellen om het aan te passen aan je wensen. Via de Ambilight Suite-app kan je het ook inzetten als Lounge licht, als wekker of om er mee te gaan slapen.

Foto: Philips

Beeldverwerking

De Philips P5 AI Engine is al aanbeland bij de 10e generatie. De beeldverwerking is zeer goed en werkt alle types content bij zodat de beelden er altijd op hun best uit zien. Kijk je veel 1080i live tv, dan zorgt de deinterlacing voor correcte resultaten zodat je zelden een gekartelde rand ziet. Oudere beelden die wel wat ruisonderdrukking kunnen gebruiken, schoont hij netjes op zonder aan detail in te boeten. Is er compressieruis zichtbaar (blokvorming), dan kan hij ook die goed wegwerken. Lastige kleurstroken in zeer zachte kleurgradiënten verbergt hij ook goed, daarbij kan echter wel een minimum aan detail verloren gaan. Belangrijker is echter dat hij in onze moeilijkste test, een donkere scène uit Game of Thrones waarbij veel kleurstroken en flikkering zichtbaar is, de kleurstroken goed onderdrukte zonder al te veel zwartdetail weg te duwen. Upscaling van oudere beelden zoals dvd levert goede resultaten. Je kan ‘Textuurverbetering’ gebruiken om die beelden een klein beetje extra detail te geven.

Foto: Philips

Zelfs een aantal AI-snufjes geven relatief veilige resultaten. De ‘Optimalisator van het kleurgamma’ met AI adaptive instelling maakt de kleuren iets intensiever in SDR-beelden zonder daarbij de huidskleuren overmatig rood te maken. De lichtsensor optimaliseert het beeld, zowel voor SDR als HDR op basis van omgevingslicht. Voor HDR-beelden blijft hij zo dicht mogelijk bij de originele intentie van de maker wanneer je kijkt bij weinig licht, terwijl bij veel licht kleuren en helderheid netjes geboost worden.

Moderne televisies, en zeker OLED-tv’s met hun extreem snelle responstijd en perfect contrast, maken de cinematische judder van 24fps-film erg sterk zichtbaar. Met de juiste motionstijl kun je dat wel sterk verbeteren. De Philips OLED811 kan erg mooie, vloeiende beelden produceren met relatief weinig beeldartefacten. Stel je motionstijl naar smaak in, maar probeer toch zeker ook eens de functie ‘Vloeiend’ uit.

Zeer goede piekhelderheid

De OLED811 moet zich meten met toestellen zoals de LG C6, en dus heeft TP Vision het toestel het nieuwste OLED EX-paneel gegeven. We meten de prestaties in de Refererntie beeldmode, TP Vision gebruikt niet langer de benaming Filmmaker Mode, maar de Referentie mode gebruikt dezelfde filosofie. Het 10%-venster levert 1570 nits, het volledig wit scherm nog steeds 271 nits. Dat is een flinke verbetering, de 2025 OLED810 zat op ongeveer 1100/180 nits. Vooral die 270 nits op het volledig wit veld is een stap vooruit die ervoor zorgt dat de tv erg heldere beelden niet te veel moet dimmen. Het kleurbereik haalt 99,2% P3, een knap resultaat waarmee hij alles in huis heeft voor mooie HDR-beelden.

Foto: Philips

De Referentie beeldmode in SDR is zeer goede gekalibreerd. We zien heel veel schaduwnuance ook al geeft hij die een tikje te donker weer. De belangrijkste verbetering is dat er geen hinderlijke strookvorming meer zichtbaar is, dat kon op vorige modellen wel eens zichtbaar zijn. De grijsschaal is prima, de beelden hebben de vereiste filmische stijl. Bij de groene tinten zien we dat die iets te sterk zijn, maar alle afwijkingen zijn klein genoeg om zonder referentie niet op te vallen.

De tv ondersteunt naast HLG en HDR10 ook Dolby Vision en HDR10+. Later in 2026 komt daar via een software update ook nog Dolby Vision 2 Max bij. HDR is waar de OLED811 echt zijn kunnen laat zien. De HDR10 AI-Adaptive tonemapping zorgt ervoor dat heldere accenten zo helder mogelijk blijven, zonder ecchter witnuance te verliezen. Dat geldt ook voor heldere kleuren die goed hun kleur bewaren. De beelden zijn over het algemeen iets te helder, en groene, gele en oranje tinten zijn wat donker, maar ook hier zal je dat zonder referentie niet merken. De OLED811 bewaart ook zeer goed schaduwnuances in HDR zodat donkere beelden hun impact bewaren.

Stevige audiokwaliteit

Deze tv is uitgerust met een 70W 2.2-kanaals oplossing met ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:X. Als een van de weinigen is er ook ondersteuning voor Bluetooth Auracast. De tv haalt flink wat volume uit zijn configuratie en een redelijke hoeveelheid bas. De surroundbeleving is beperkt, en hoogte-effecten mag je echt niet verwachten, maar de klank heeft wel wat ruimtelijkheid. De tv doet het prima met dialoog en wat muziek. Controleer wel de audio-instellingen. Bij ons stond de tv ingesteld op de preset ‘Amusement’. Dat is goed voor film, maar voor nieuws, duiding, rustig tv kijken en muziek kun je beter een andere instelling kiezen. En zoals bij veel tv’s, moet je het volume niet te hoog zetten, want tijdens onze test leidde dat tot vervorming en gerammel in het chassis door de bas.

Foto: Philips

De stap naar Titan OS

Dit jaar heeft Philips uiteindelijk alle tv’s overgezet naar Titan OS. Dus geen Google TV meer voor Philips-modellen. We zijn daar niet onverdeeld positief over. Op het eerste gezicht lijkt het Home-scherm op dat van veel andere smart tv-systemen. Er zijn verschillende secties, bijvoorbeeld voor game streaming, sport, of FAST (Free ad-supported streaming television) kanalen. Het app-aanbod is prima, we vinden alle belangrijke internationale streamingdiensten en heel wat lokale apps. Het platform ondersteunt Apple Airplay2 maar helaas geen Google Cast. Daarvoor moet je een ‘Casting bij Airserver’-app gebruiken, maar die werkte in onze tests niet goed.

De zoekfunctie doet het wel prima voor eenvoudige opdrachten, zoals aanbevelingen van een bepaald filmgenre zoeken. Wie echter zoekt op bijvoorbeeld films met Tom Cruise, krijgt dan alleen resultaten met het woord Cruise (Jungle Cruise) of Tom (Tom Sawyer, Tom and Jerry). Van een moderne zoekfunctie hadden we meer mogen verwachten.

De gesponsorde content-aanbevelingen in de bovenste helft van het scherm zijn ook bij andere platformen een vast onderdeel, maar hier wisselen ze om de vijf seconden. Dat maakt het gebruik van het systeem wat druk. Bovendien hebben we ook een niet-content gerelateerde advertentie gespot (voor een parfummerk), en dat vinden we absoluut niet kunnen. Niet-content gerelateerde reclame hoort niet thuis op een smart tv. Ook de beloofde snelle en lichtvoetige ervaring kon Titan OS niet altijd waarmaken. Wanneer we uit sommige andere secties terug naar het Home-scherm klikten, had dat vaak vijf seconden nodig om in te laden. Dat is ook volgens de Titan OS ontwikkelaars niet ok, ze werken aan een optimalisatie. Kortom, Titan OS heeft nog een weg te gaan voor we het echt als een degelijke vervanger voor Google TV beschouwen.

De afstandsbediening behoudt zijn vormgeving van de vorige jaren. Maar de versie van de OLED811 gebruikt nu helaas geen oplaadbare batterij meer. De toetsen hebben een rubberen laag gekregen, waardoor de toetsaanslag (zeker in het geval van de D-pad) wat zwaar geworden is. De moderne, minimale layout is onveranderd en werkt prima. Philips gebruikt de verlichting onder de d-pad om cijfertoetsen te laten oplichten. Zo heb je een volledige numeriek pad zonder verspilde plaats. Er zijn vijf sneltoetsen voor streamingapps, en een die je naar alle apps brengt.

Conclusie

We hebben met veel plezier naar de Philips 55OLED811 gekeken, het toestel levert een uitstekende beeldkwaliteit. De minpunten zitten voornamelijk bij Titan OS, dat geen volwaardige vervanging voor Google TV is, en naar ons gevoel nog niet rijp is voor gebruik op premium-modellen zoals de OLED811. Vooral het gebruik van niet-content gerelateerde advertenties rekenen we zwaar aan. De beeldkwaliteit daarentegen is geweldig, met uitstekende piekhelderheid, goede kalibratie, knappe beeldverwerking en ruime HDR-ondersteuning. Die laatste wordt zelfs later in 2026 nog uitgebreid met Dolby Vision 2 Max via een software-update. De driezijdige Ambilight kun je dankzij Ambiscape koppelen aan slimme lampen in de woonkamer. Gamers krijgen vier HDMI 2.1-poorten, alle gamerfeatures en een 165Hz refresh rate.