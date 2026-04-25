De tv met het slanke Gallery design blijft voor LG de absolute topper. Met de nieuwste OLED-technologie en een aantal kleine verbeteringen voor beeldverwerking representeert de LG OLED65G69LS alweer een stap vooruit op het gebied van beeldkwaliteit. Daarbij blijft de vraag of al die AI-features in webOS 26 wel een nuttige toevoeging zijn.

Laatst bijgewerkt: 22 april 2026 14:18

Het Oordeel 9 / 10 Score De Pluspunten Record piekhelderheid

Alpha11-processor met uitstekende beeldverwerking

Bijna referentie beeldkwaliteit zo uit de doos

Fantastische HDR-beelden in HDR10 en Dolby Vision Zeer goede gamer-ondersteuning

Goede kijkhoek en uitstekende anti-reflectie

Dolby Atmos en goede geluidskwaliteit De Minpunten Niet content-gerelateerd advertenties op het Home-scherm

AI-features leveren nog steeds geen meerwaarde

Geen ondersteuning voor HDR10+

Geen ondersteuning voor DTS

LG OLED65G69LS Adviesprijs: 2.999 euro

Wat: Ultra HD 4K 165 Hz W-OLED-tv

Schermformaat: 65 inch (164 cm)

Aansluitingen: 4x HDMI (4x v2.1 (48 Gbps), ARC/eARC, ALLM, VRR, HFR), 3x USB, 1x optisch digitaal uit, 2x antenne, 1x IR-blaster, WiFi 6E (802.11ax), ethernet, Bluetooth 5.3, Dolby Atmos FlexConnect

Extra’s: HDR10, HLG, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, webOS 26, AirPlay 2, Google Cast, USB/DLNA-mediaspeler, DVB-T2/C/S2, CI+-slot, Alpha 11 gen3 processor

Afmetingen: 1.441 x 910 x 263 mm (incl. voet)

Gewicht: 27,3 kg (incl. voet)

Verbruik (per 1000 uur): SDR 77 kWh (E) / HDR 262 kWh (G)

Elegant, op voet of aan de wand

Sinds vorig jaar is de G-reeks te krijgen in twee versies, een voor wandmontage (met de letters ‘LW’ achteraan het modelnummer) en een voor opstelling op een tv-meubel (met de letters ‘LS’). Omdat de wandbeugel vroeger standaard in de doos zat en de voet extra kosten met zich meebracht, vinden we deze mogelijkheid beter. Je kiest eenvoudig wat je nodig hebt. Aan het design heeft LG niets gewijzigd; de G6 blijft dus een slanke verschijning van amper 24 mm dik, met een volledig vlakke rug zodat hij perfect aansluitend op de wand gemonteerd kan worden. De zilveren boord rondom het scherm accentueert zijn premium uiterlijk. We hebben de versie met de voet getest. Het is helaas geen draaivoet, maar je kan het scherm op de voet monteren in twee posities, hoog en laag. De hoge positie laat voldoende ruimte voor een soundbar.

Aansluitingen

De G6 is uitgerust met vier HDMI-poorten die allemaal de maximale HDMI 2.1-bandbreedte (48Gbps) leveren. Dat is vooral van belang voor gamers die meerdere 4K120-bronnen hebben en eventueel een soundbar. Zij krijgen in elk geval alles wat ze nodig hebben: ALLM, 4K120 en VRR (AMD FreeSync en NVIDIA G-Sync). Wie zijn pc op de tv aansluit kan zelfs tot 165Hz refreshrate gaan in 4K. Dat vereist uiteraard een stevige grafische kaart. Over input-lag hoef je je geen zorgen te maken. We meten in 4K60 10,8ms, in 2K120 amper 5,3ms. Wil je een soundbar via ARC/eARC aansluiten, dan kan dat op HDMI-poort 2.

Foto: Eric Beeckmans | ID.nl

De G6 beschikt over ethernet en WiFi 6E zodat een snelle internetelevisieerbinding verzekerd is (als je draadloze router dat ondersteunt). WiSA-ondersteuning (Wireless Speaker and Audio Association) is geschrapt, maar in ruil kan je wel Dolby Atmos FlexConnect gebruiken. Daarmee kan je speakers draadloos aansluiten en eender waar in de kamer plaatsen. Dolby Atmos FlexConnect optimaliseert de surroundweergave op basis van je opstelling. Ook Bluetooth Auracast is ondersteund, daarmee kan je meerdere hoofdtelefoons aansluiten op de tv.

Extra lichtaccenten

De G5 werd vorig jaar geïntroduceerd met een nieuwe OLED-technologie die de helderheid een aanzienlijke boost gaf. De G6 gebruikt hetzelfde type OLED-paneel, maar gecombineerd met de nieuwe Alpha11 Gen3-processor is LG erin geslaagd om nog wat extra uit het paneel te halen. Dat merk je niet in SDR waar de prestaties gelijklopen met vorig jaar, maar wel in HDR. Het volledig wit beeld bereikt ook daar nu 444 nits. Is de gemiddelde helderheid van het beeld erg hoog (denk aan schaats- of skiwedstrijden met veel helder wit in beeld), dan moet de G6 de helderheid niet sterk laten dalen (iets dat je bijvoorbeeld op de B-reeks wel heel duidelijk ziet). Op het 10%-venster haalt hij 2481 nits, dat is vergelijkbaar met vorig jaar. Maar op het 2%-venster stijft dat nog naar 3106 nits, merkbaar meer dan de G5 die bleef steken op 2341 nits. Voeg daarbij het ruime 99,7% DCI-P3 kleurbereik, en de G6 zet prachtige HDR-beelden op het scherm. De verhoogde piekhelderheid op die kleine oppervlaktes geeft lichtaccenten wat extra punch.

Foto: LG

We doen deze metingen in de Filmmaker Mode, die is het best geschikt voor authentieke weergave van film. De kalibratie van de Filmmaker Mode is bovendien erg goed. De kleurweergave is nauwkeurig, enkel in de grijsschaal zien we een lichtjes rode tint. De fout is nipt te aanvaarden, en er is geen nefaste invloed op de huidskleuren. De G6 levert ook iets beter zwartdetail dan zijn voorganger.

Daar zagen we in sommige beelden iets te veel ditheringruis, dat is dit jaar veel beter zodat donkere beelden niet die ruwe, grauwe stijl hebben. In HDR-beelden schittert de G6 pas echt. Het prachtige OLED-contrast en uitstekende kleuren zetten een meeslepende ervaring op het scherm. Witdetail en kleur in de helderste nuances bewaart hij goed, en ook in diep donkere scènes blijft er veel detail zichtbaar. Het paneel van ons testmodel had een goede uniformiteit, en OLED-schermen hebben een zeer goede kijkhoek. LG heeft de G6 bovendien een nieuwe anti-reflectiecoating gegeven die zeer goed werk levert. Reflecties krijgen een magenta tint, maar blijven vrij zacht. Met deze OLED-tv kan je ook in een verlichte woonkamer genieten.

Foto: LG

Aangescherpte beeldverwerking

De Alpha11 Gen3 beeldprocessor wordt voor het eerst op een 6nm-proces gefabriceerd. Daardoor verbruikt hij minder energie. Maar LG heeft er ook een paar nieuwe features in gestopt. Zo scherpt de Superresolution-upscaling nu niet alleen randen aan, maar verbetert het ook de texturen. In de test bleek het resultaat niet indrukwekkend. Zeker op ouder dvd-materiaal is de kans groot dat je eerder de beeldfouten accentueert. Op moderner beeldmateriaal van betere kwaliteit bleek de impact erg beperkt. Waar we bijzonder naar uitkeken, is de introductie van 12-bit-processing. Daarmee kan de processor accurater de juiste tinten berekenen, en dat moet de vorming van kleurstroken in zachte kleurovergangen tegengaan. Dat effect was wel duidelijk zichtbaar, kleurstroken blijven uit of zijn veel minder zichtbaar. Ook in donkere scènes gaf dat betere resultaten. Zijn er toch kleurstroken zichtbaar dan kan je die met ‘Vloeiende gradatie’ (in de laagste stand) wegwerken.

LG heeft ook de dynamische tonemapping verfijnd, maar die maakt het beeld nog steeds extra helder waarbij soms wat heldere kleurnuances kunnen verdwijnen. Je hoeft dat niet te activeren, tenzij je bij veel omgevingslicht kijkt.

Bewegingsscherpte blijft een sterk punt voor OLED, een dubbele of vage rand rond bewegende voorwerpen is hoogst zeldzaam. Om de judder (stotteren) van 24Hz-filmmateriaal wat tegen te gaan kan je TruMotion activeren. Selecteer de optie die je visueel het mooist vindt.

Ja voor Dolby Atmos, nee voor DTS

Vorig jaar schrapte LG de DTS-ondersteuning, en helaas is er ook dit jaar geen DTS. Denk eraan dat het toestel daardoor ook geen DTS kan doorsturen via ARC/eARC naar een soundbar. Heb je een Blu-ray-speler en schijven met DTS-audio, dan dien je die rechtstreeks op de soundbar aan te sluiten. Kijk je hoofdzakelijk naar streamingcontent, dan is dat gebrek minder problematisch, omdat streamingdiensten overwegend Dolby Atmos gebruiken.

Foto: LG

Ook de 60 Watt 4.2 audioconfiguratie is behouden. Daar zijn we niet rouwig om want ondanks het slanke profiel kan de G6 indruk maken met zijn zeer degelijke audioprestaties. De klank heeft een goede balans met een warm karakter. Zelfs de baslijn is hoorbaar en surround kan nipt overtuigen. Je kan de klank tunen voor de kamerakoestiek, en met Personal Sound Wizard kan je een eigen equalizer-profiel aanmaken. Zeker voor muziek is dat laatste een goede optie. De AI Sound Pro preset vinden we veel minder geschikt voor muziek. Voor film is hij wel een optie, het brengt de surround klank wat sterker tot uiting. Natuurlijk, wil je echt bioscoopgeluid, kijk dan uit naar een goede soundbar.

WebOS 26, AI blijft vrij nutteloos

LG blijft AI uitspelen als een troef voor gebruiksgemak, maar in realiteit zien we daar niets van terug. Dat is voor een deel te wijten aan taalondersteuning. Zo bleken Voice ID en AI Concierge niet te werken als je Nederlands selecteert. Ook de AI-zoekfunctie sloeg regelmatig de bal mis (nee, Peppa Pig classificeren we niet als een fantasy reeks). Maar zelfs in het Engels vonden we de meerwaarde zeer beperkt.

WebOS 26 kreeg wat kleine aanpassingen. Zo is er nu een ‘My Page’ waar je met widgets een eigen pagina kunt creëren. Ook hier is de meerwaarde beperkt, een pagina met klok, kalender en snelkoppelingen naar Prime Video of de muziek en games Quick cards leek ons niet echt nuttig. Wie deze mooie tv als kunstkader wil gebruiken kan nu met de LG Gallery-app (tegen betaling) door een ruim aanbod kunst bladeren.

Meer info over webOS vind je hier en in de review van de G5. LG heeft nog steeds een bijzonder ruim app-aanbod en de G6 ondersteunt Apple Airplay2 en Google Cast. Die hinderlijke reclame op het Home-scherm en in de screensaver? Lees in dit artikel hoe je reclame verwijdert.

Verrassend genoeg kwam ons testexemplaar niet met de vorig jaar geïntroduceerde afstandsbediening, maar met de oudere versie. Dat is het geval voor de modelnummers G66, G68 en G69. De G67 krijgt wel de nieuwere remote, net als de C6-reeks. Daarop kan je nu een toets zelf toewijzen aan mute, ingangenlijst, live tv, HDMI of toegankelijkheidsfuncties. Maar dat kan dus niet op deze oudere versie. De ronde vorm ligt wel fijn in de hand, en de aanwijsfunctie blijft een mooi pluspunt. Maar we zagen toch liever die nieuwere versie. Beide versies hebben helaas een zware toetsaanslag, wat afdoet aan het gebruiksgemak.

Conclusie

De G5 heeft in 2025 de lat erg hoog gelegd, maar LG is erin geslaagd om de prestaties nog verder aan te scherpen. Zichtbare ruis in donkere beelden en strookvorming in zachte kleurgradaties worden nu goed vermeden door de nieuwe processor die bovendien wat extra piekhelderheid uit het paneel puurt. De beeldkwaliteit is dan ook uitstekend en de LG OLED65G69LS kan net zo goed dienstdoen in een verlichtte woonkamer als in een donkere filmomgeving. Ook al zijn Dolby Vision en Dolby Atmos populairder, het is jammer dat LG geen HDR10+ of DTS ondersteunt, maar het is geen dealbreaker. WebOS levert een ruim aanbod apps, en degelijk gebruiksgemak. Over de AI-functies hebben we het maar niet, die leveren nog steeds geen meerwaarde.

Gamers krijgen een volledig pakket, met vier HDMI 2.1-poorten, lage input-lag en alle nodige functies. Zelfs de audioprestaties zijn zeer degelijk, zodat de G6 een erg mooi totaalpakket biedt. Dit topmodel heeft een navenante prijs, maar start goedkoper dan zijn voorganger.