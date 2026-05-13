Samsung introduceert zijn televisies voor 2026 op de Benelux-markt. De line-up omvat modellen met Micro RGB-, OLED-, Neo QLED-, Mini LED- en UHD-schermtechnologie. De nadruk ligt dit jaar op de integratie van kunstmatige intelligentie, met als centrale toevoeging de Vision AI Companion.

Slimme assistent voor film, muziek en meer

Die Vision AI Companion is een AI-assistent die via de tv toegang biedt tot onder meer Bixby en Microsoft Copilot. Volgens Samsung kan de assistent bijvoorbeeld filmsuggesties doen, muziek aanbevelen en recepten voorstellen – in de praktijk zal moeten blijken hoe bruikbaar dat in dagelijks gebruik is. Verder is er AI Upscaling Pro, waarmee het beeld van elke bron in realtime wordt aangepast. Samsung wijst zelf op de timing: met het WK in het vooruitzicht zou de AI Soccer Mode sportbeelden vloeiender moeten weergeven en het stadiongeluid verbeteren. Met de AI Sound Controller Pro kunnen kijkers het volume van commentaar en publieksgeluid bovendien afzonderlijk instellen.

Micro RGB, OLED en Mini LED

In het topsegment introduceert Samsung de Micro RGB-tv, die gebruikmaakt van LED-lampjes kleiner dan 0,1 mm voor een nauwkeurige aansturing van kleur en contrast. De vernieuwde OLED-serie heeft als topmodel de S99H, met het zogeheten FloatLayer Design: een ultraslank scherm met metalen afwerking dat een zwevend effect geeft. De Glare Free-technologie, bedoeld om reflecties te verminderen, is dit jaar uitgebreid naar de S99H, S95H en S90H. De Mini LED-modellen M80H en M90H, leverbaar tot 100 inch, richten zich met een verversingssnelheid van 144Hz op gaming en actie. De M70H is het instapmodel in de Mini LED-reeks.

Tv als kunstwerk, nu met Neo QLED

The Frame Pro (LS03HW) is de vernieuwde versie van Samsungs kunstwerk-tv en combineert Neo QLED-beeldkwaliteit met Pantone Validated-kleurcertificering. Het model wordt standaard geleverd met de draadloze One Connect, zodat er geen kabels zichtbaar zijn.

Nieuwe soundbars met ruimtelijk geluid

Op audiogebied is de HW-Q990H de nieuwe vlaggenschip soundbar: een 11.1.4-kanaals systeem met Sound Elevation-technologie, waarbij dialoog naar het midden van het scherm wordt geleid zodat het geluid beter aansluit op wat er te zien is. De HW-QS90H is compacter en heeft een gyrosensor die de kanaalverdeling automatisch aanpast op basis van de plaatsing. Daarnaast zijn er de Music Studio 7 en 5, luidsprekers met Dolby Atmos-ondersteuning.

Beschikbaarheid en prijzen