Slimme assistent voor film, muziek en meer
Die Vision AI Companion is een AI-assistent die via de tv toegang biedt tot onder meer Bixby en Microsoft Copilot. Volgens Samsung kan de assistent bijvoorbeeld filmsuggesties doen, muziek aanbevelen en recepten voorstellen – in de praktijk zal moeten blijken hoe bruikbaar dat in dagelijks gebruik is. Verder is er AI Upscaling Pro, waarmee het beeld van elke bron in realtime wordt aangepast. Samsung wijst zelf op de timing: met het WK in het vooruitzicht zou de AI Soccer Mode sportbeelden vloeiender moeten weergeven en het stadiongeluid verbeteren. Met de AI Sound Controller Pro kunnen kijkers het volume van commentaar en publieksgeluid bovendien afzonderlijk instellen.
Micro RGB, OLED en Mini LED
In het topsegment introduceert Samsung de Micro RGB-tv, die gebruikmaakt van LED-lampjes kleiner dan 0,1 mm voor een nauwkeurige aansturing van kleur en contrast. De vernieuwde OLED-serie heeft als topmodel de S99H, met het zogeheten FloatLayer Design: een ultraslank scherm met metalen afwerking dat een zwevend effect geeft. De Glare Free-technologie, bedoeld om reflecties te verminderen, is dit jaar uitgebreid naar de S99H, S95H en S90H. De Mini LED-modellen M80H en M90H, leverbaar tot 100 inch, richten zich met een verversingssnelheid van 144Hz op gaming en actie. De M70H is het instapmodel in de Mini LED-reeks.
Tv als kunstwerk, nu met Neo QLED
The Frame Pro (LS03HW) is de vernieuwde versie van Samsungs kunstwerk-tv en combineert Neo QLED-beeldkwaliteit met Pantone Validated-kleurcertificering. Het model wordt standaard geleverd met de draadloze One Connect, zodat er geen kabels zichtbaar zijn.
Nieuwe soundbars met ruimtelijk geluid
Op audiogebied is de HW-Q990H de nieuwe vlaggenschip soundbar: een 11.1.4-kanaals systeem met Sound Elevation-technologie, waarbij dialoog naar het midden van het scherm wordt geleid zodat het geluid beter aansluit op wat er te zien is. De HW-QS90H is compacter en heeft een gyrosensor die de kanaalverdeling automatisch aanpast op basis van de plaatsing. Daarnaast zijn er de Music Studio 7 en 5, luidsprekers met Dolby Atmos-ondersteuning.
Beschikbaarheid en prijzen
De Micro RGB-tv's, Neo QLED 4K-modellen, The Frame Pro en de Q-series soundbars zijn beschikbaar vanaf eind mei bij erkende verkooppunten en online. De OLED- en Mini LED-modellen volgen begin juni, het Neo QLED 8K-model en de Music Studio vanaf juli. De adviesprijzen starten bij 499 euro voor Mini LED, 1.349 euro voor OLED en 1.399 euro voor Micro RGB. The Frame Pro begint bij 1.699 euro, de Neo QLED 8K vanaf 9.999 euro. Soundbars zijn er vanaf 449 euro, de Music Studio vanaf 299 euro.