TCL zet al enkele jaren hard in op miniLED-technologie. Het slaagt er ook in om elk jaar opnieuw de lat iets hoger te leggen. Dat is ook nu het geval met meer dimmingzones voor beter contrast en een hogere piekhelderheid. Helemaal nieuw zijn de Super Quantum Dots die voor een groter kleurbereik zorgen. Hoe indrukwekkend is deze premium middenklasser?

TCL 65C8L 9 / 10 Score De Pluspunten Knap contrast dankzij lokale dimming in 2040 zones

Fantastische piekhelderheid

Enorm kleurbereik

Ondersteunt Dolby Vision IQ en HDR10+

Krijgt Dolby Vision 2 Max (software update in het najaar)

Vier HDMI 2.1-aansluitingen met gamerfeatures

Goede bewegingsscherpte (tot 240 Hz)

Filmmaker-modus met goede kalibratie

Prima audio met Dolby Atmos en DTS:X

Google TV, Google Cast en Apple AirPlay 2 De Minpunten Prijs ligt al vrij hoog

Kleine fout in de deinterlacing

Kijkhoek blijft beperkt

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Categorie Specificatie Prijs 1799 euro Wat Ultra-HD 4K 144 Hz Full Array SQD miniLED lcd-tv met lokale dimming (60 x 34 segmenten) Schermformaat 65 inch (163,9 cm) Aansluitingen 4x HDMI (4x v2.1 (48 Gbit/s), ARC/eARC, ALLM, VRR, HFR), 1x usb, 1x optisch digitaal uit, 2x antenne, wifi 6E (802.11ax), ethernet, bluetooth 5.4 Extra's HDR10, HLG, Dolby Vision IQ, Dolby Vision 2 Max (later na software update), HDR10+, Dolby Atmos, DTS:X, Google TV, AirPlay 2, USB/DLNA-mediaspeler, DVB-T2/C/S2, CI+-slot Afmetingen 1434 x 860 x 368 mm (incl. voet) Gewicht 22,8 kg (incl. voet) Verbruik SDR 67 kWh/1000h (D) / HDR 300 kWh/1000h (G)

Design

De C8L maakt direct een strakke indruk. Hoewel het toestel op het eerste gezicht vrij diep oogt, valt dat in de praktijk mee. Dat effect wordt vooral veroorzaakt door de hoekige afwerking en het slanke metalen frame rond het scherm. Aan de voorzijde loopt het beeld vrijwel door tot aan de dunne rand, wat de televisie een moderne uitstraling geeft. De vlakke achterzijde is voorzien van een subtiel vierkant patroon, terwijl bovenaan twee geïntegreerde woofermodules zichtbaar zijn.

Minder overtuigend is de voet (foto); die steekt qua afwerking wat schraal af tegen het verder premium ogende ontwerp. Deze brede centrale voet kan wel op twee hoogtes worden gemonteerd. In de hoogste stand ontstaat voldoende ruimte onder het scherm om een soundbar te plaatsen.

Foto: TCL

Aansluitingen

De C8L beschikt over vier HDMI-poorten die voor het eerst allemaal de maximale 48Gbit/s HDMI 2.1-bandbreedte leveren. Daar zullen vooral gamers blij van worden. Zij kunnen nu een soundbar én meerdere 4K120-bronnen aansluiten. Pc-gamers kunnen tot 4K144Hz of (als je bereid bent wat resolutie in te leveren voor een hogere framerate) zelfs tot 2K288Hz gaan. Een vloeiende en responsieve game-ervaring is in elk geval gegarandeerd. De input-lag is met 12,4 ms (in 4K60) en 7,8 ms (in 2K120) eveneens uitstekend, en de C8L ondersteunt ALLM en VRR (AMD FreeSync en NVIDIA G-Sync Compatible).

Foto: Eric Beeckmans | ID.nl

De resterende aansluitingen zijn een usb-poort voor media, een digitaal optische audio-uitgang, twee antenne-aansluitingen, wifi 6E, ethernet en bluetooth (voor de remote en draadloze hoofdtelefoons). Via een ondiep kanaal in de achterzijde kun je de kabels naar de centrale voet leiden om ze netjes weg te werken.

Google TV: maximaal entertainment

Google TV blijft bij zijn aanpak om maximaal in te zetten op aanbevelingen. Gerangschikt per categorie (denk aan Thrillers, Science Fiction, Romantiek enzovoort) vind je een hele reeks suggesties, gebaseerd op je kijkgedrag. Bovendien is de zoekfunctie erg handig en slim genoeg om resultaten uit verschillende diensten te presenteren.

Google TV biedt overigens het ruimste aanbod apps. Internationale streamingdiensten of lokale diensten, je vindt bijna alles terug. TCL vult dat aanbod verder aan met Apple AirPlay 2, Miracast en Google Cast. Voor meer detail kun je terecht in het artikel over Google TV.

TCL biedt daarnaast een paar extra’s zoals een energiedashboard waarin je de instellingen die impact hebben op het verbruik kunt aanpassen. TCL Channels biedt gratis streaming-content, ondersteund via advertenties helaas. In T-Exhibition vind je een beperkt kunstaanbod en de optie om AI-kunst te genereren wanneer je de tv als e-schilderij wilt gebruiken.

Met een nieuwe processor onder de motorkap is de gebruikservaring erg vlot. TCL heeft een goed georganiseerde layout van de instellingen. Via de snelinstellingen kun je een aantal zaken aanpassen zonder de volledige menu’s door te moeten ploeteren.

De compacte zilverkleurige afstandsbediening heeft een overzichtelijke layout en verlichte toetsen met een lichte aanslag en duidelijke feedback. Bij de sneltoetsen onderaan vind je een toets met een ster. Die kun je zelf toewijzen aan Google Home of aan een app naar keuze. Op de rechterzijde heeft TCL nog twee toetsen geplaatst: een om de helderheid aan te passen en een om snel van beeldmodus te wisselen. Dit is al met al een uitstekende afstandsbediening.

Goede beeldverwerking

De TSR AiPQ Pro-processor is gebaseerd op de Mediatek Pentonic 800, een upgrade ten opzichte van de 2025-modellen. We herkennen veel van de uitstekende resultaten, maar zien ook een kleine fout. Bij het deinterlacen van filmmateriaal dat binnenkomt via een 60i-interlaced videostroom (bijvoorbeeld via live-tv) zijn er moiré-patronen en gekartelde lijnen zichtbaar. 60i-materiaal is in Europa weliswaar vrij zeldzaam, want live-tv is hier hoofdzakelijk 50i. Toch hebben we de fout aan TCL gerapporteerd.

Alle andere bewerkingen zijn zeer goed. De processor levert prima ruisonderdrukking en kan kleurstroken in zachte gradiënten bijna volledig wegwerken. In HDR-beelden zijn dat soort kleurstroken zelfs bijna uitgesloten. Upscaling levert mooie beelden die je met de optie Superresolutie nog wat extra scherpte kunt geven.

Het lcd-paneel heeft een prima bewegingsscherpte; alleen het fijnste detail gaat verloren bij snelle bewegingen. Net als zijn voorgangers kun je de C8L naar een 240Hz-modus schakelen. Dat levert wat extra bewegingsscherpte, maar dan wel ten koste van verticale resolutie. In sportbeelden is dat een redelijke beslissing, zeker omdat het resolutieverlies klein is. Bij filmbeelden lijkt het ons minder ernstig, aangezien de meeste mensen die sowieso niet al te vloeiend willen weergeven. Stoort de judder van 24fps-film je toch, dan kun je motion interpolation in verschillende stappen activeren om het beeld wat vloeiender te maken.

Uitstekend contrast dankzij 2040 zones

De C8L pakt uit met een verhoogd aantal dimmingzones in de achtergrondverlichting. Die kan de software onafhankelijk van elkaar dimmen. In donkere delen van het beeld dimt hij de leds om beter zwart te creëren. Op die manier kan een miniLED-tv een erg goed contrast presenteren.

De 65C8L heeft een VA-paneel met eigen ANSI-contrast van 4894:1, en met local dimming geactiveerd gebruikt hij 2040 (60 x 34) zones om dat op te trekken naar 16.175:1. Hoewel dat nog steeds een flinke achterstand suggereert tegenover het perfecte contrast van een oled-tv, zorgt de uitstekende aansturing van die zones wel degelijk voor een heel knap resultaat.

Zoneovergangen zijn onzichtbaar, en TCL is erin geslaagd om halo’s rond een helder accent op een donkere achtergrond sterk te minimaliseren. De zwarte balken boven en onder een film zijn echt zwart. De sterren op een donkere achtergrond in een Star Wars-scène zijn helder, terwijl de achtergrond van het heelal overtuigend donker blijft. In heldere beelden slaagt hij erin om een knap contrast in beeld te houden. Alleen in een extreme HDR-test met vuurwerk zien we vaag een halo opduiken.

De kijkhoek van het VA-paneel blijft ondanks alle verbeteringen een zichtbaar zwak punt. Wie te ver aan de zijkant zit, ziet minder intense kleuren en een minder goed contrast. De C8L heeft een anti-reflectie laag die matig omgevingslicht goed weert, maar grote, scherp afgelijnde reflecties blijven wel storend.

Foto: TCL

SQD: Super Quantum Dots

De nieuwigheid van de C8L zijn het nieuwe type quantum dots die in de achtergrondverlichting worden gebruikt. In combinatie met een strenger kleurfilter leveren die zeer zuivere primaire kleuren, waardoor het kleurbereik van de C8L naar 96% P3 gaat en zelfs een indrukwekkende 88% Rec.2020.

Dat grotere kleurbereik zal je kijkervaring niet ingrijpend veranderen, vooral omdat modern HDR-materiaal hoofdzakelijk in P3 gemasterd wordt. Maar het blijft een knappe prestatie. Bovendien zorgt die nieuwe achtergrondverlichting wel voor een flinke sprong in piekhelderheid. In HDR Filmmaker meten we 3764 nits op het 10%-venster en 700 nits op het volledig wit beeld. Op een 5%-venster steeg de meter zelfs naar 5500 nits. Met dat soort spierkracht kan de C8L erg impactvolle HDR-beelden op het scherm toveren.

In HDR10 Filmmaker Mode zien we heel veel schaduwnuances, ook in heel donkere testscènes. De kleurweergave is rijk en accuraat, en witdetail wordt goed bewaard. De dynamische tonemapping die vorig jaar nog contrastverlies veroorzaakte, maakt het beeld nu wat helderder, maar behoudt het contrast.

Toch heeft de C8L het niet nodig, al kan het wel helpen bij veel omgevingslicht. Naast HDR10 ondersteunt hij ook HDR10+ Dolby Vision IQ. In het najaar krijgt hij een softwareupdate naar Dolby Vision 2 Max, de nieuwste generatie Dolby Vision.

Indrukwekkende B&O-audio

De audioconfiguratie draagt het logo van Bang & Olufsen; het gaat om een 90W 2.1.2-kanaalsconfiguratie. De C8L ondersteunt Dolby Atmos en DTS:X. Een eerste toer langs onze filmfragmenten leert dat hij flink wat volume kan leveren, en vooral een hoorbare surround-ervaring en redelijke bas. Zelfs de Dolby Atmos hoogte-effecten zijn hoorbaar.

Foto: TCL

Maar het is duidelijk: wie een bioscoopervaring zoekt, zal toch een externe audio-oplossing moeten gebruiken, een euvel dat bijna alle moderne tv’s plaagt. De B&O-oplossing kwijt zich desondanks prima van zijn taak. Via de Beosonic-instelling pas je klank op eenvoudige wijze aan, van helder naar warm en van ontspannen naar energiek.

Dialogen zijn uitstekend hoorbaar, en zelfs voor wat muziek is de tv geschikt. De C8L ondersteunt ook Dolby Atmos FlexConnect via TCL’s eigen Z100-luidsprekers. Die optionele draadloze luidsprekers kun je vrij opstellen: de tv detecteert hun positie en creëert een knappe surround-bubbel.

Conclusie

Het is TCL menens met de miniLED-technologie. Dat was al lang duidelijk, maar nu zet de fabrikant de technologie nog wat extra in de verf met behulp van de nieuwe Super Quantum Dots en een zeer hoog aantal dimmingzones. Dat zorgt voor een bijzonder sterke concurrent in het premium middenklasse-segment.

Er zit nog een kleine fout in de deinterlacing, maar verder heeft de 65C8L een indrukwekkende lijst pluspunten. Het enorme kleurbereik, een record piekhelderheid, zeer mooi contrast, prima beeldverwerking en goede kalibratie geven hem de nodige troeven om zowel bij beperkt licht van een filmervaring te genieten als in een ruim verlichte woonkamer je favoriete sportevenement te bekijken.