Illumination heeft het goed voor elkaar in 2026. Ze begonnen het jaar sterk met The Super Mario Galaxy Movie en hebben afgelopen week een gloednieuwe Minions-film aangeleverd. Maar als je me vorig jaar had verteld dat Minions and Monsters de betere van die twee films is, had ik je waarschijnlijk voor gek verklaard. Zo blijkt maar weer dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn.

Het Oordeel 7,5 / 10 Score De Pluspunten Heeft daadwerkelijk iets te zeggen over de filmwereld

Bevat een inspiratievol element

Grappig als je van scheetgrappen houdt De Minpunten Niet grappig als je niet van scheetgrappen houdt In veel opzichten is Minions and Monsters weer een jolige komediefilm waar menig kind om zal schaterlachen, maar wie de filmwereld een warm hart toedraagt gaat er geheid ook genoeg plezier uit halen.

Ja, Minions and Monsters is mijns inziens de betere film ten opzichte van The Super Mario Galaxy Movie. Ik was wat teleurgesteld in laatstgenoemde animatiefilm: het voelde meer als een compilatie van kleurrijke, prachtig geanimeerde maar inhoudelijk nooit substantiële gebeurtenissen. Begrijp me niet verkeerd, Minions and Monsters is allerminst een diepgaand geheel - als je dat verwacht van een dergelijk project heb ik heel veel vragen voor je. Maar deze film heeft in ieder geval iets te zeggen.

Het idee van de Minions is simpel doch effectief: de kleine mennekes reizen al sinds het begin der tijden rond over de aarde, op zoek naar de grootste bad guy om hen te assisteren bij alle kwaadaardige plannen. Dat doel geldt voor vrijwel iedere gele rakker, maar is minder toepasselijk op James; de Minion die liever verhalen tekent om zijn compagnons mee te vermaken. Wanneer deze stam - blijkbaar zijn er meerdere groepen Minions op de wereld - tijdens het dolen in het Hollywood van 1927 belandt, is James dus geheel in zijn nopjes.

Liefde voor film

Overduidelijk in Minions and Monsters is de liefde voor de geschiedenis van film die Illumination in het verhaal en de animatie heeft verwerkt. Door het ene oog van James zien we Hollywood in zijn jonge jaren, en krijg je direct een kijkje in de vele elementen die daar een rol in speelden.

Kostuums, actie, de plotse introductie van geluid voor het opnemen van dialogen, maar ook een klein beetje van het studiosysteem. Een regisseur die zijn financiers tevreden moet houden: het zit er allemaal op een grappige en behapbare manier in verwerkt. Alsof je de filmindustrie uitlegt aan een kleuter middels een prentenboek, en dat bedoel ik positief.

Daarbij zitten er vele referenties naar de filmgeschiedenis in Minions and Monsters verwerkt. Je hebt misschien wel gezien dat Star Wars-maker George Lucas een klein rolletje heeft in de film, maar de referenties gaan werkelijk waar alle kanten op. Invasiefilms, ‘stille’ films die begeleid worden door een pianospeler in de zaal en veel slapstick comedy met recreaties van iconische grappen uit Buster Keaton- en Charlie Chaplin-producties. Iets waar de doelgroep van een Minions-film niets van doorheeft, maar wat het wel een genot maakt om naar te kijken voor mensen die een beetje van film houden.

© Universal/Illumination

Het voelt ook toepasselijk, gezien de Minion-films in essentie een soort moderne vorm van de slapstick comedy belichamen waar die acteurs bekend om staan. Dit wordt in deze film gecombineerd met een monsterthema. James krijgt namelijk het idee om een monsterfilm te maken, gezien de Minions geen dialoog op kunnen nemen, en gaat op zoek naar de grootste Kaiju – een groot monster à la Godzilla - om dat idee mee te verwezenlijken.

Minionese boodschap

Het aspect van de film waar ik het meeste mee wegloop is de meer inspirerende boodschap. Minions and Monsters is uiteraard een kinderfilm, maar de boodschap die het uitstraalt over toegeven aan je passie, en simpelweg beginnen met dingen maken, is een waardevolle. Zeker in de wereld waar we nu in leven, met de belangrijke rol van AI en de groeiende gedachtegang dat die modellen uiteindelijk al het ‘creatieve’ werk op zich kunnen nemen.

De Minions, en eigenlijk het volledige portfolio van Illumination, worden niet aangeschreven als hogere kunst, maar de Fransen hebben handwerk toch hoog in het vaandel staan. Dat schemert door, en maakt van Minions and Monsters een sterker geheel.

© Universal/Illumination

Aard van het beestje

Ondanks de waardevolle en aangrijpende boodschap in de kern van de film, is de aard van deze gele, overall-dragende deugnieten nog altijd jolig. Als je ooit al eens een Minions- of Despicable Me-film hebt gezien, weet je precies wat te verwachten, en of je er van kunt genieten of niet.

Weet je nog niet waar je aan toe bent? Denk dan vooral aan scheetgrappen en half-herkenbare woorden die in het Minionese gebrabbel verwerkt zijn. Humor in deze films neigt altijd al naar een koortsdroom, maar ten opzichte van de Mario Galaxy Movie zit er wat meer ruimte tussen de grappen, ondanks de vergelijkbare lengte van de film.

© Universal/Illumination

Minions and Monsters is een sterker geheel dan veel van Illuminations eerdere werk, wat voornamelijk te danken is aan een mooie, relevante boodschap die overduidelijk met veel liefde verpakt is. Die verpakking ziet er praktisch hetzelfde uit als wat je al van de studio gewend bent, maar dat is ditmaal een stuk beter voor lief te nemen.