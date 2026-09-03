Philips pakt tijdens de IFA in Berlijn uit met zijn grootste Ambilight-tv tot nu toe. De nieuwe PQS9001 uit de bekende The One-serie verschijnt namelijk ook in een formaat van maar liefst 100 inch. Tegelijkertijd wordt AmbiScape breder beschikbaar. Daarmee kan de verlichting achter de televisie worden uitgebreid met losse slimme lampen in de kamer.

Een televisie van 100 inch heeft een beelddiagonaal van ongeveer 254 centimeter en vraagt dus om behoorlijk wat ruimte in de woonkamer. Philips brengt zo'n formaat nu voor het eerst uit met Ambilight. Het gaat om de 100inch-uitvoering van de Philips PQS9001, onderdeel van de The One-serie.

De PQS9001 is een qled-tv en verschijnt in totaal in zeven formaten: 43, 50, 55, 65, 75, 85 en 100 inch. Binnenin zit Philips' zevende generatie P5-beeldprocessor. Verder ondersteunt de televisie onder meer Dolby Vision 2 en HDR10+ Gaming.

Zoals gebruikelijk bij The One krijg je geen Ambilight aan alle vier de zijden, maar aan drie kanten van het scherm. De verlichting zit dus aan de linker-, rechter- en bovenkant van de achterzijde.

De kleinere uitvoeringen van de PQS9001 zijn al verkrijgbaar. De uitvoeringen van 85 en 100 inch moeten volgens TP Vision vanaf oktober 2026 op de markt verschijnen. De exacte beschikbaarheid kan per land verschillen.

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Ambilight trekt verder de kamer in

Interessanter dan alleen een nóg grotere televisie is wellicht de verdere uitrol van AmbiScape. Die techniek werd in 2025 al op beperkte schaal getest, maar maakt in 2026 onderdeel uit van Philips-tv's vanaf de 8000-serie. Ook de oled-modellen en de nieuwe RGB-mini-led-tv MLED981 kunnen ermee overweg.

AmbiScape bouwt voort op het bekende Ambilight. Daarbij zitten leds aan de achterkant van de televisie die hun kleur aanpassen aan wat er op het scherm gebeurt. Een blauwe lucht kan daardoor bijvoorbeeld voor een blauwe gloed op de muur zorgen, terwijl bij een voetbalwedstrijd meer groene tinten zichtbaar zijn.

Met AmbiScape hoeft dat lichteffect niet meer bij de televisie te stoppen. Je kunt maximaal vier compatibele slimme lampen in de kamer koppelen. Die lampen reageren vervolgens mee met de kleuren van het beeld of de muziek die op de televisie wordt afgespeeld. Ook kun je ze een vaste kleur laten weergeven.

Werkt via Matter

Voor de communicatie met de slimme verlichting maakt Philips gebruik van Matter over wifi. Het instellen gebeurt via de Philips Smart TV-app. Daar geef je onder meer aan waar iedere lamp ten opzichte van de televisie staat, zodat het lichteffect logisch over de kamer kan worden verdeeld.

Philips noemde eerder onder andere slimme verlichting van WiZ, Nanoleaf, Philips Hue en Ikea als geschikte kandidaten voor AmbiScape. De fabrikant wil de ondersteuning uiteindelijk verder uitbreiden.

Een volgende stap staat voor 2027 gepland. TP Vision wil dan ook Matter over Thread ondersteunen. Dat moet de hoeveelheid compatibele slimme verlichting verder vergroten. De functie verschijnt volgens de huidige planning eerst op de Philips-tv's van modeljaar 2027 en wordt daarna ook toegevoegd aan geschikte televisies uit 2026.

Ook nieuwe oled-tv's op IFA

Philips gebruikt de IFA daarnaast om zijn hogere televisieseries voor 2026 gezamenlijk te laten zien. Daaronder vallen onder andere de OLED+951 en OLED+911. De OLED+951 is het topmodel en verschijnt in 65 en 77 inch. Deze televisie gebruikt een META 4.0 Primary RGB Tandem 2.0-oledpaneel met een verversingssnelheid tot 165 Hz en de tiende generatie P5 AI Dual Engine. Ook Dolby Vision 2 Max wordt ondersteund.