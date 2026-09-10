Philips Smart Lighting komt met een nieuwe Screen Sync-kit waarmee je Ambilight-achter vrijwel iedere televisie kunt maken. Opvallend is vooral dat de set simpelweg naar het televisiescherm kijkt. Daardoor werkt de verlichting niet alleen met een spelcomputer of mediaspeler, maar ook met gewone tv-uitzendingen en de apps die rechtstreeks op je smart-tv draaien.

De nieuwe Philips Smart Lighting Screen Sync kit bestaat uit twee belangrijke onderdelen. Achter de televisie plak je een RGBIC-ledstrip die langs alle vier de randen van het scherm loopt. Boven op de televisie komt vervolgens een klein apparaat met een fisheye-lens.

Die camera houdt het complete televisiescherm in de gaten en analyseert in real time welke kleuren er worden weergegeven. Vervolgens neemt de ledstrip die kleuren over. Is de linkerkant van het beeld bijvoorbeeld rood terwijl rechts veel blauw te zien is, dan kan de verlichting achter de televisie die verschillende kleuren tegelijkertijd weergeven.

Het idee kennen we inmiddels van systemen van onder meer Govee en Nanoleaf, maar Philips Smart Lighting probeert het vooral laagdrempelig te maken.

Werkt zonder HDMI

De keuze voor een camera boven het scherm heeft een belangrijk voordeel: het maakt eigenlijk niet uit waar het beeld vandaan komt. Bij veel synchronisatiekastjes moet een HDMI-signaal eerst door een apart apparaat worden geleid voordat het beeld de televisie bereikt. Dat werkt prima met bijvoorbeeld een PlayStation, Xbox of losse mediaspeler, maar niet automatisch met Netflix, Videoland of YouTube wanneer je die apps rechtstreeks op de televisie gebruikt.

Screen Sync kijkt daarentegen gewoon naar wat er daadwerkelijk op het scherm verschijnt. Daardoor kunnen ook live-tv, ingebouwde streamingapps en aangesloten HDMI-apparaten worden meegenomen.

Daar staat natuurlijk tegenover dat je wel een cameraatje boven op je televisie hebt zitten. Bovendien moet het systeem eerst goed worden gekalibreerd. Dat doe je via de bijbehorende app. Daarbij worden automatisch de randen van het televisiescherm bepaald, waarna je de ingestelde ankerpunten eventueel handmatig kunt corrigeren.

Philips levert verschillende synchronisatiemodi waarmee je kunt bepalen hoe nadrukkelijk het licht reageert op de beelden. Ook zit er een microfoon in het systeem, zodat de verlichting op muziek kan reageren.

Compleet pakket

Philips verkoopt Screen Sync niet alleen als losse camera. Je krijgt direct een vierzijdige ledstrip mee die geschikt is voor het formaat van je televisie. Er verschijnen daarom drie uitvoeringen.

Voor televisies van 40 tot 50 inch kost de complete set vanaf 89,99 euro. De uitvoering voor 55 tot 65 inch begint bij 109,99 euro en bezitters van een flink formaat tv van 75 tot 85 inch betalen vanaf 129,99 euro.

Dat maakt de instapprijs relatief laag voor een compleet synchronisatiesysteem.

Wie het lichteffect verder de kamer in wil trekken, kan bovendien andere compatibele lampen en lichtstrips van Philips Smart Lighting aan het systeem toevoegen.

Let daarbij wel op de naam. Philips Smart Lighting is niet hetzelfde als Philips Hue. Beide komen weliswaar van Signify, maar Philips Smart Lighting maakt gebruik van het WiZ-platform en heeft een eigen assortiment en ecosysteem. Je bedient deze verlichting dan ook via de WiZ-app.

Ook nieuwe lichtslingers voor binnen en buiten

Naast de tv-verlichting brengt Philips Smart Lighting de RGBIC Fairy String Lights uit. Dat zijn dunne lichtslingers met individueel aanstuurbare gekleurde leds. Ze verschijnen in lengtes van 10, 15 en 20 meter.

De verlichting kan miljoenen kleuren weergeven en beschikt over verschillende vooraf ingestelde animaties en kleurverlopen. Dankzij muzieksynchronisatie kunnen de lampjes bovendien op het ritme van muziek reageren. Daarvoor moet je smartphone wel in de buurt van de geluidsbron liggen.

Interessant is dat je de lichtslingers via usb-c kunt voeden. Daardoor ben je niet per se afhankelijk van een stopcontact: aansluiten op een geschikte powerbank kan ook. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer je de verlichting tijdelijk in de tuin, onder een overkapping of rond een partytent wilt gebruiken.

De lichtslinger en controller hebben een IP65-classificatie en zijn daardoor bestand tegen stof en waterstralen. Er zit alleen een belangrijke beperking aan: de meegeleverde voeding heeft slechts een IP20-classificatie en moet dus binnen en droog blijven. Buiten ophangen kan dus, maar je moet voor de stroomvoorziening dus wel een geschikte oplossing hebben.

De 10-meteruitvoering kost vanaf 37,99 euro, terwijl de versies van 15 en 20 meter respectievelijk 54,99 en 69,99 euro kosten.

Vooral Screen Sync valt op

Van de twee aankondigingen is Screen Sync voor de gemiddelde televisiekijker waarschijnlijk het interessantst. Voor 89,99 euro krijg je al een complete combinatie van beeldherkenning en een vierzijdige ledstrip. Vooral het feit dat het systeem rechtstreeks naar het scherm kijkt, maakt het breed inzetbaar: je hoeft je geen zorgen te maken over welke app of welk aangesloten apparaat het beeld levert.