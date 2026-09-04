TCL presenteert op IFA 2026 in Berlijn een reeks nieuwe tv's en soundbars voor de Europese markt. Een opvallende toevoeging is de Q95K, een uitgebreide soundbarset waarvan het geluid is afgestemd door Bang & Olufsen. Daarnaast toont het bedrijf een aantal Mini LED-televisies, een tv met een houten lijst die als kunstwerk aan de muur moet ogen, en twee compactere soundbars voor wie geen uitgebreide bioscoopinstallatie in huis wil.



De aankondigingen vallen onder het motto "AI Inspire Life", waarmee TCL tijdens de beurs laat zien hoe de nieuwe tv's en soundbars in het dagelijks gebruik met elkaar moeten samenwerken. Stefan Streit, Chief Marketing Officer van TCL Europe, licht dat toe: "Tijdens IFA 2026 is 'AI Inspire Life' onze belofte aan Europese huishoudens om te laten zien hoe technologie ons dagelijks leven naar een hoger niveau kan tillen. Of je nu samen met het gezin naar muziek luistert of geniet van een echte bioscoopavond thuis, onze nieuwste tv's en soundbars combineren intelligente beeld- en geluidstechnologie met moeiteloos gebruik om alledaags entertainment om te zetten in bijzondere ervaringen."



X11L: het topmodel met tot 10.000 nits

Bovenaan het tv-aanbod staat de X11L, een Mini LED-tv met tot 20.736 dimzones en een piekhelderheid die TCL opgeeft op 10.000 nits. Het scherm dekt volgens de fabrikant tot 100 procent van de BT.2020-kleurruimte af. Een vernieuwingsfrequentie van 144Hz moet snelle beweging bij sport, actie en gamen vloeiend houden, en Dolby Vision en HDR10+ moeten voor meer detail zorgen in zowel lichte als donkere scènes. Een breed kijkhoekpaneel (WHVA 2.0) moet het beeld ook van opzij overeind houden, en het geluid komt van Bang & Olufsen. De X11L is er nu al in 75 inch; de 85- en 98-inch-varianten volgen.



C8L: Mini LED voor de huiskamer

Een stap lager positioneert TCL de C8L, die eveneens Mini LED-technologie gebruikt, maar met minder dimzones (tot 4.032) en een piekhelderheid tot 6.000 nits. Ook deze tv heeft een vernieuwingsfrequentie van 144Hz en geluid van Bang & Olufsen met Dolby Atmos-ondersteuning, en is bedoeld voor wie samen op de bank naar films of sport kijkt. De C8L is er in vijf formaten: 55, 65, 75, 85 en 98 inch.



C7L: toegankelijker Mini LED-model

De C7L is het instapmodel in dezelfde Mini LED-lijn, met tot 2.176 dimzones en een piekhelderheid tot 3.000 nits (HDR). Ook hier is de vernieuwingsfrequentie 144Hz, aangevuld met VRR, HDMI 2.1 en TCL's eigen 288 VRR Game Accelerator voor wie er ook op gamet. Het geluid loopt via Dolby Atmos. De C7L is verkrijgbaar in 55, 65, 75, 85 en 98 inch.



A400 Pro: televisie die als schilderij oogt

Voor wie liever geen zwart scherm aan de muur heeft hangen, brengt TCL de A400 Pro NXTVISION uit. Deze QD-Mini LED-tv heeft een lijst met een lichte walnoothouttextuur en een mat paneel, zodat het toestel tegen de muur op een ingelijst kunstwerk moet lijken. Als er niet wordt gekeken, kan het scherm ruim tachtig kunstwerken tonen, aangevuld met beelden die met AI zijn gegenereerd. Voor de beeldkwaliteit heeft de tv tot 448 lokale dimzones, een vernieuwingsfrequentie van 144Hz en een beeldprocessor die de instellingen aanpast aan de content op het scherm. Het geluid komt van een Hi-Fi-systeem van Onkyo. De A400 Pro is er in zeven formaten, van 32 tot 98 inch.



P Series blijft in de line-up

Naast de nieuwe modellen houdt TCL ook de bestaande P Series in de tweede helft van 2026 in de Europese schappen. De P8L is een QD-Mini LED-tv van 55 tot 98 inch met quantum dot-kleuren, Mini LED-verlichting en 144Hz. Het grootste model (98 inch) heeft tot 512 dimzones en de 288 VRR Game Accelerator voor gamen; het geluid verschilt per formaat, met wisselende Onkyo-configuraties. De P7L is een QLED-tv van 43 tot 85 inch die volgens TCL meer dan een miljard kleuren kan tonen, met ondersteuning voor Dolby Vision. Het 85-inch model heeft een Onkyo 2.1-systeem met losse subwoofer, de kleinere modellen een 2.0-opstelling.



Q95K: vlaggenschipsoundbar met Bang & Olufsen

Het belangrijkste nieuws op audiogebied is de Q95K, de nieuwe topsoundbar van TCL. Het pakket bestaat uit een soundbar, een draadloze subwoofer en losse achterspeakers, samen goed voor een 11.1.4-kanaalsopstelling met 22 drivers en een vermogen tot 1.420 watt. Daarmee ondersteunt de set Dolby Atmos en DTS. De subwoofer werkt met twee 7-inch drivers in een tegenover elkaar geplaatste opstelling, wat volgens TCL voor een dieper basgeluid met minder trillingen van de behuizing moet zorgen. Bang & Olufsen verzorgde de geluidsafstemming en levert ook de beamforming-technologie die dialogen, muziek en effecten beter van elkaar moet scheiden. Een systeem dat TCL AI Sonic-Adaptation noemt, meet de akoestiek van de kamer en past het geluid daarop aan. Voor de aansluiting is er HDMI 2.1 met eARC, ALLM voor gamen en de mogelijkheid om Dolby Vision-signalen door te sturen naar de tv. Draadloos verbinden kan via Bluetooth, AirPlay 2, Spotify en Google Cast Lite, en in combinatie met een geschikte TCL-tv werken de tv-speakers en de soundbar samen als één systeem, dat TCL Tutti Choral noemt. De Q95K is bedoeld voor tv's vanaf 65 inch en moet eind september 2026 in Europa verkrijgbaar zijn.



A65K en Z100: dunne soundbar en losse speakers

Naast de Q95K brengt TCL ook de A65K uit, een 50 millimeter dunne soundbar die onder de tv past en een 3.1.2-kanaalsopstelling met Dolby Atmos- en DTS-ondersteuning biedt. Extra verwerking voor stemmen en bas moet dialogen verstaanbaar houden en muziek ook op lager volume voller laten klinken; ook hier verzorgde Bang & Olufsen de geluidsafstemming.

Voor wie liever geen kabels door de kamer legt, is er de Z100 Wireless Free Sound Speaker, bedoeld voor TCL-tv's met Dolby Atmos FlexConnect. Iedere speaker heeft een eigen 1.1.1-kanaalsopstelling met een vermogen tot 170 watt en kan los in de kamer worden neergezet, waarna het systeem het geluid aanpast aan de plek van de speakers. Er kunnen maximaal vier Z100's worden gecombineerd, eventueel aangevuld met een losse draadloze subwoofer.

Wie de nieuwe tv's en soundbars wil bekijken, kan van 4 tot en met 8 september terecht op de TCL-stand tijdens IFA 2026, in hal 21A aan de Messedamm in Berlijn.