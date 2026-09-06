Disney+ heeft in Nederland de mogelijkheid uitgeschakeld om films en series vanaf bijvoorbeeld een smartphone naar de televisie te casten.

Dit artikel is onderdeel van:

Zowel Chromecast als AirPlay worden hierdoor getroffen. De maatregel komt door een patentzaak tegen technologiebedrijf InterDigital.

Wie Disney+ doorgaans op zijn telefoon of tablet opent en vervolgens via het cast-icoontje naar een televisie of mediaspeler stuurt, kan daar momenteel dus tegen problemen aanlopen. Gebruikers melden dat Disney+ aangeeft dat casten momenteel niet beschikbaar is. De beperking geldt voor Nederland en Duitsland.

Het probleem zit niet bij Chromecast of AirPlay zelf. Andere apps kunnen deze functies gewoon blijven gebruiken. Disney heeft de functionaliteit specifiek binnen Disney+ moeten aanpassen nadat het Unified Patent Court (UPC) oordeelde dat de streamingdienst inbreuk maakt op een patent van InterDigital.

Van telefoon naar televisie

Het betreffende patent heeft betrekking op technieken waarmee video tussen verschillende apparaten wordt gedeeld. Bij casten wordt de film of serie doorgaans niet simpelweg vanaf je telefoon naar de televisie doorgestuurd. Je smartphone geeft het ontvangende apparaat opdracht om de videostream zelf vanaf internet op te halen.

Daarbij moeten beide apparaten elkaar kunnen vinden, informatie over de afspeelsessie uitwisselen en vervolgens met elkaar verbonden blijven. Pauzeer je bijvoorbeeld de film op je telefoon, dan moet de televisie die opdracht vrijwel direct uitvoeren.

Volgens de rechtbank valt de manier waarop Disney+ dat proces heeft ingericht onder een patent van InterDigital. De Düsseldorfse afdeling van het Unified Patent Court bevestigde bovendien dat het betreffende patent geldig is.

Disney moet daarom stoppen met het toepassen van de betreffende techniek in Nederland en Duitsland. Disney kan nog wel tegen de uitspraak in beroep gaan.

Disney+-app op tv blijft wel werken

Dat casten niet meer werkt, betekent gelukkig niet dat Disney+ helemaal van je televisie verdwijnt. Heb je een smart-tv, Apple TV, Google TV-apparaat, Fire TV Stick, gameconsole of ander apparaat waarop een afzonderlijke Disney+-app beschikbaar is, dan kun je die app gewoon rechtstreeks gebruiken.

Vooral gebruikers die een oudere televisie zonder geschikte Disney+-app hebben en daarvoor een Chromecast gebruiken, kunnen door de maatregel worden getroffen. Voor hen was casten vanaf een telefoon vaak juist de eenvoudigste manier om Disney+ op het grote scherm te bekijken.

Ook het spiegelen van het volledige scherm is niet automatisch een alternatief. Dat werkt afhankelijk van het apparaat en de toegepaste kopieerbeveiliging niet altijd met videodiensten.

Niet de eerste ruzie over streamingtechniek

De kwestie rond casting is onderdeel van een veel groter patentconflict tussen Disney en InterDigital. De bedrijven liggen al langere tijd met elkaar overhoop over technologie die Disney gebruikt voor zijn streamingdiensten.

Eerder won InterDigital bij het Unified Patent Court al twee zaken die draaiden om technieken binnen HEVC, ook bekend als H.265. Die videocodec wordt gebruikt om video efficiënt te comprimeren en speelt daardoor een belangrijke rol bij streams met een hoge beeldkwaliteit.

De gevolgen daarvan waren eerder dit jaar ook voor Nederlandse Disney+-abonnees merkbaar. Disney haalde na rechterlijke uitspraken tijdelijk ondersteuning voor 4K en HDR weg. 4K keerde vervolgens op een deel van de apparaten terug nadat Disney andere technologie ging gebruiken, maar het patentconflict daarmee was nog niet voorbij.

InterDigital stelt dat ook de alternatieve VP9-techniek die Disney voor bepaalde 4K-streams is gaan gebruiken inbreuk maakt op zijn patenten. Daarover loopt opnieuw een juridische procedure.

Derde UPC-verbod

De nieuwe uitspraak over casting is volgens InterDigital inmiddels het derde verbod dat het bedrijf bij het Unified Patent Court tegen Disney heeft afgedwongen.

Het Amerikaanse bedrijf ontwikkelt onder meer technologie voor video, draadloze communicatie en AI en verdient geld door zijn patenten aan andere bedrijven in licentie te geven. InterDigital stelt dat Disney zijn technologie gebruikt zonder daarvoor een geschikte licentie af te sluiten.

Disney en InterDigital lijken voorlopig nog geen overeenkomst te hebben bereikt die een einde maakt aan het conflict. Daardoor beginnen de juridische procedures steeds zichtbaarder te worden voor Disney+-abonnees. Eerst verdwenen tijdelijk functies rond beeldkwaliteit en nu moet ook casten eraan geloven.