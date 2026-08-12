Het ziet er naar uit dat Nintendo dit jaar om het veertigjarige jubileum van The Legend of Zelda te vieren een speciale Switch 2 en Pro Controller uitbrengt in het thema van de gamereeks.

Er zijn namelijk beelden van de verpakkingen van deze console en accessoire op internet verschenen. Te zien is een Switch 2-console met een speciale dock met de Triforce er op - een object uit de game. Ook de console zelf ziet er speciaal uit dankzij de Joy-Cons.

De verpakking van de Pro Controller, die bedoeld is voor de Switch 2, werd ook getoond. Die is in dezelfde stijl als de Switch 2-dock, met gouden driehoekjes die een gedeelte van de oppervlak bedekken.

Beide verpakkingen tonen een logo waarmee wordt aangeduid dat de producten onderdeel uitmaken van het veertigjarige jubileum van de Zelda-reeks. Dit jaar is het namelijk veertig jaar geleden dat de eerste Zelda-game uitkwam.

Mogelijke Direct rondom Zelda

Het is dan ook mogelijk dat Nintendo ergens binnenkort diverse manieren waarop het dit jubileum viert gaat aankondigen. Mogelijk gebeurt dat bijvoorbeeld via een speciale Direct waar deze gelekte producten worden aangekondigd.

In een dergelijke Direct kunnen ook andere elementen worden aangekaart. Zo kondigde Nintendo eerder dit jaar een remake van de klassieke Nintendo 64-game The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Duidelijk is dat het spel ergens dit jaar uitkomt, maar een precieze releasedatum is er nog niet. Daarbij zijn er nog niet echt beelden van het spel getoond. Ook komt er volgend jaar een live-action film uit gebaseerd op de Zelda-reeks. Daar is nog geen trailer voor uitkomen.

Veertig jaar Zelda