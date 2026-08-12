Er zijn namelijk beelden van de verpakkingen van deze console en accessoire op internet verschenen. Te zien is een Switch 2-console met een speciale dock met de Triforce er op - een object uit de game. Ook de console zelf ziet er speciaal uit dankzij de Joy-Cons.
De verpakking van de Pro Controller, die bedoeld is voor de Switch 2, werd ook getoond. Die is in dezelfde stijl als de Switch 2-dock, met gouden driehoekjes die een gedeelte van de oppervlak bedekken.
Beide verpakkingen tonen een logo waarmee wordt aangeduid dat de producten onderdeel uitmaken van het veertigjarige jubileum van de Zelda-reeks. Dit jaar is het namelijk veertig jaar geleden dat de eerste Zelda-game uitkwam.
Mogelijke Direct rondom Zelda
Het is dan ook mogelijk dat Nintendo ergens binnenkort diverse manieren waarop het dit jubileum viert gaat aankondigen. Mogelijk gebeurt dat bijvoorbeeld via een speciale Direct waar deze gelekte producten worden aangekondigd.
In een dergelijke Direct kunnen ook andere elementen worden aangekaart. Zo kondigde Nintendo eerder dit jaar een remake van de klassieke Nintendo 64-game The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Duidelijk is dat het spel ergens dit jaar uitkomt, maar een precieze releasedatum is er nog niet. Daarbij zijn er nog niet echt beelden van het spel getoond. Ook komt er volgend jaar een live-action film uit gebaseerd op de Zelda-reeks. Daar is nog geen trailer voor uitkomen.
Veertig jaar Zelda
Eerder dit jaar vierden we op ID al het veertigjarige bestaan van Zelda met een uitgebreide terugblik. Daarin schreven we: "et begon, zoals veel legenden, in Japan. De Family Computer (Famicom) – in het Westen bekend als de NES – was een enorme hit, maar originele games waren schaars. Er waren spellen gebaseerd op sporten als golf en racen, ports uit de arcade als Donkey Kong en denkspellen als Go. Onder leiding van Donkey Kong-bedenker Shigeru Miyamoto gingen twee teams aan de slag om originele games met een kleurrijke spelwereld te maken. De teams werkten afzonderlijk zodat ideeën niet in elkaar zouden overlopen. Een jaar na Super Mario Bros verscheen ‘The Hyrule Fantasy’. Een legende was geboren. In 1987 werd het herdoopt voor westerlingen als ‘The Legend of Zelda’. Dat het een bijzondere game was, werd al duidelijk als je het spel zag liggen in de winkel - het spel stond namelijk op een gouden cartridge."