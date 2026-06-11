De eerste trailer van The Social Reckoning, een film die samenhangt met het in 2010 uitgekomen The Social Network, is uitgebracht. De film verschijnt op 9 oktober in de bioscoop.

De film is geschreven en geregisseerd door Aaron Sorkin, die eerder ook The Social Network - toen geregisseerd door David Fincher - heeft geschreven. Het aankomende The Social Reckoning gaat net als de film uit 2010 over Facebook, in het specifiek de achtergrond van hoe The Facebook Files zijn uitgekomen in 2021. Dit artikel van The Wall Street Journal heeft veel geheimen van Facebook bekendgemaakt aan de buitenwereld. Deze stukken zijn nog altijd te lezen.

Hoewel The Social Reckoning technisch gezien verbonden met Finchers film van zestien jaar geleden, wordt dit project meer neergezet als een verhaal dat slechts ‘samenhangt’ met The Social Network. Castleden uit de vorige film keren dus niet terug, en hun rollen worden door andere acteurs gespeeld waar nodig. Zo neemt Mark Strong (Succession, The Apprentice) de rol van Facebook-ceo Mark Zuckerberg op zich.

Verdere rollen zijn weggelegd voor Mikey Madison als Frances Haugen, de Facebook-medewerker die aan de bel trok bij Jeff Horwitz van The Wall Street Journal, gespeeld door Jeremy Allen White (The Bear), rondom de interne gang van zaken bij Facebook. Verdere rollen in de film zijn weggelegd voor Wunmi Mosaku, Betty Gilpin, Billy Magnussen en Bill Burr.

Wat zijn The Facebook Files?

The Social Reckoning is gebaseerd op het verhaal rondom The Facebook Files, een collectie van zeventien artikelen die in september tot en met december van 2021 gepubliceerd zijn door The Wall Street Journal.