Meld je nu aan voor de netwerktest van nieuwe FromSoftware-game The Duskbloods

Van 21 tot en met 23 augustus wordt er een netwerktest voor The Duskbloods gehouden, de nieuwe game van de geprezen Japanse gameontwikkelaar FromSoftware. Aanmelden voor die testperiode is nu mogelijk.

Spelers kunnen zich nu aanmelden via de officiële website. De mogelijkheid om je aan te melden blijft tot 28 juli beschikbaar, dus voor die tijd aanmelden is wel noodzakelijk. Je moet daarbij een Nintendo Switch 2-console hebben - aangezien de game daar exclusief voor verschijnt - en een lidmaatschap op Nintendo Switch Online.

Het is niet duidelijk hoe FromSoftware mensen die zich hebben aangemeld zal kiezen. Aanmelden betekent dus niet dat je gegarandeerd toegang krijgt tot de test.

De test is bedoeld om de gameprestaties uitvoerig te testen. Op die manier komt de ontwikkelaar er bijvoorbeeld achter of de servers stabiel blijven bij veel spelers die tegelijkertijd online zijn, en of de balans van het spel wel in orde is. Gedurende de test worden potjes van acht spelers gehouden.

Gemaakt door FromSoftware

The Duskbloods werd begin 2025 al aangekondigd in een speciale Nintendo Direct waarin de eerste Switch 2-games werden getoond. Afgelopen juni werden tijdens een Nintendo Direct voor het eerst nieuwe beelden van de game getoond, die hieronder nog eens te zien zijn.

Zoals gezegd is de game ontwikkeld door FromSoftware, het Japanse bedrijf dat naam voor zichzelf heeft gemaakt met enorm uitdagende spellen, waaronder de Dark Souls-serie en Bloodborne. Met de openwereldgame Elden Ring scoorde de ontwikkelaar enkele jaren geleden nog een megahit.

Neem het op tegen andere spelers en de computer

The Duskbloods is een PvPvE-game, waarbij spelers het dus tegen elkaar en tegen computergestuurde vijanden opnemen. Maximaal acht spelers doen aan potjes mee. Na het kiezen van een personage in een hub-gebied wordt men naar een gebied getransporteerd waar er met andere spelers en vijanden gevochten wordt, al kan men soms ook samenwerken om vijanden te verslaan.

Spelers besturen een 'Bloodsworn', wezens die dankzij een speciaal bloed dat in hun lichaam zit meer krachten tot hun beschikking hebben dan reguliere mensen. Ondertussen is het einde van de mensheid nabij, en bestaat de wereld uit verschillende tijdperken, wat voor een mengelmoes van stijlen zorgt.

Alleen voor Nintendo Switch 2