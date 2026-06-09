Het aankomende vijfde en tegelijkertijd laatste seizoen van de serie The Bear zit er aan te komen, en er is eindelijk een eerste trailer uitgekomen van dit nieuwe seizoen.

Mocht je de serie nog nooit gezien hebben: The Bear draait om een restaurant in Chicago die Carmy (gespeeld door Jeremy Allen White) erft van zijn broer. Dankzij zijn verleden als sterrenkok zet hij alles op alles om het restaurant een tweede leven te geven. Dat gaat niet zonder slag of stoot, niet in de laatste plaats door de bonte verzameling aan figuren die in de keuken en de bediening rondlopen.

Het aankomende laatste seizoen pakt het einde van het vierde seizoen door, waarin Carmy aankondigde te stoppen bij het restaurant. De rest van de werknemers probeert de zaak draaiende te houden, maar met een overstroming en allerlei financiële problemen is dat geen koud kunstje.