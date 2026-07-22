Marvel heeft de laatste trailer van Spider-Man: Brand New Day uitgebracht voordat de film in de bioscopen draait.

Aldus de officiële beschrijving: "Het is een gloednieuwe dag voor Peter Parker. Hij vecht als Spider-Man fulltime tegen misdaad in een wereld die hem niet meer herinnert. De druk van zijn oude vrienden zien verdergaan zonder hem creëert een verandering bij Peter waar hij misschien geen controle over heeft. Maar die transformatie is misschien ook het enige dat een schokkende nieuwe dreiging voor de stad en de mensen waar hij van houdt kan tegenhouden. Het gaat om een krachtige slechterik die niemand kan zien. De wereld is Peter Parker misschien vergeten, maar hij is hen niet vergeten."

Mocht je het gemist hebben: aan het einde van Spider-Man: No Way Home vergeet heel de wereld Peter, waardoor niemand hem meer kent. Daar lijkt de film dan ook hevig op in te spelen. Brand New Day lijkt in ieder geval vol met bekende gezichten en slechteriken te zitten, van MJ tot Scorpion en Boomerang.

Over Spider-Man: Brand New Day

Tom Holland kruipt wederom in de rol van Peter Parker en zijn alter ego Spider-Man voor de vierde solofilm die zich in Marvels filmuniversum afspeelt. De regie van Brand New Day wordt gedaan door Destin Daniel Cretton - Shang-Chi: The Legend of the Ten Rings, Wonder Man - die het stokje overneemt van Jon Watts. Laatstgenoemde maakte de zogenaamde Home-trilogie met Tom Holland.