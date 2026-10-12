CMF brengt met de Speaker S en Speaker M zijn eerste draagbare bluetooth-speakers uit. De speakers werken met de Nothing X-app en worden verkocht via de website van Nothing. Beide modellen ondersteunen Bluetooth 6.0, Auracast, stereokoppeling en usb-c-audio, zijn stof- en waterbestendig volgens IP68 en bieden volgens de fabrikant tot 18 uur accuduur. De Speaker S kost 59 euro, de krachtigere Speaker M 99 euro.

CMF Speaker S en M verschillen vooral in formaat en vermogen

De CMF Speaker S is het kleinste model van de twee en is vooral bedoeld om makkelijk mee te nemen. De speaker heeft een compact, rechtopstaand ontwerp en een ingebouwd bevestigingspunt, zodat hij bijvoorbeeld aan een tas of riem kan worden gehangen. Binnenin zit een 45mm-fullrangedriver met twee passieve radiatoren. Het uitgangsvermogen bedraagt maximaal 10 watt RMS en het opgegeven frequentiebereik loopt van 70 Hz tot 20 kHz.



De CMF Speaker M is groter en levert met 35 watt RMS meer vermogen. Dit model combineert een woofer van 25 watt met een tweeter van 10 watt. Het frequentiebereik loopt van 60 Hz tot 20 kHz. De Speaker M moet daardoor onder meer meer laag kunnen weergeven en zang en instrumenten duidelijker van elkaar scheiden. Een geïntegreerde handgreep maakt het makkelijker om de speaker te verplaatsen.



Beide speakers gebruiken Adaptive Tuning. Daarbij analyseert de hardware tijdens het afspelen het geluid en wordt de equalizer automatisch aangepast. Daarnaast zijn er Ultra Bass en Wide Soundstage. Via de Nothing X-app kunnen gebruikers zelf kiezen uit vier equalizerprofielen: Balanced, More Bass, More Treble en Voice.

Foto: CMF

Stereo Mode en Auracast voor meerdere speakers

Wie twee exemplaren van de CMF Speaker S heeft, kan ze koppelen en als apart linker- en rechterkanaal gebruiken. Dat kan ook met twee Speaker M-speakers. Voor deze Stereo Mode moeten dus twee exemplaren van hetzelfde model worden gebruikt.



Voor het afspelen via meerdere speakers gebruikt CMF Auracast. De zogeheten Party Mode synchroniseert muziek over twee of meer compatibele speakers. Volgens CMF werkt dat ook met ondersteunde speakers van andere merken, zodat niet alle gekoppelde modellen van CMF hoeven te zijn.

Wat is Auracast? Auracast is een Bluetooth-techniek waarmee één audiobron geluid naar meerdere compatibele ontvangers tegelijk kan sturen. CMF gebruikt de techniek voor Party Mode, waarmee verschillende ondersteunde speakers synchroon dezelfde audio kunnen afspelen.

Bluetooth 6.0, twee apparaten tegelijk en usb-c-audio

De Speaker S en Speaker M maken draadloos verbinding via Bluetooth 6.0. Voor sneller koppelen ondersteunen ze NFC, Google Fast Pair en Microsoft Swift Pair. Ook kunnen beide speakers tegelijkertijd verbonden blijven met twee apparaten. Daardoor hoef je bijvoorbeeld niet telkens opnieuw te koppelen wanneer je wisselt tussen een smartphone en laptop.



Audio kan daarnaast via usb-c worden afgespeeld. CMF noemt die bedrade verbinding onder meer geschikt voor films en games, waarbij een lagere vertraging van het geluid van pas kan komen. Met Auto Wake Up kan een speaker die op externe voeding is aangesloten automatisch vanuit stand-by wakker worden zodra een gekoppeld apparaat opnieuw verbinding maakt.



De bediening zit grotendeels op de speaker zelf. Een draaiknop regelt onder meer het volume, afspelen, nummers overslaan en Ultra Bass. Voor aan- en uitzetten, Bluetooth-koppeling en Auracast zijn aparte knoppen aanwezig.

Foto: CMF

Tot 18 uur accuduur en IP68 tegen water en stof

CMF geeft voor zowel de Speaker S als Speaker M een maximale afspeeltijd van 18 uur op. Die meting geldt bij een volume van 50 procent en met Ultra Bass ingeschakeld. Tien minuten opladen moet volgens de fabrikant voldoende zijn voor maximaal een uur luisteren.



Beide draagbare speakers hebben een IP68-classificatie. Volgens de opgegeven specificaties zijn ze daarmee stofdicht en kunnen ze maximaal 30 minuten tot een diepte van 1,5 meter onder water blijven. Dat maakt ze beter geschikt voor gebruik buiten en in de buurt van water, al betekent de classificatie niet dat de speakers bedoeld zijn om langdurig onder water te gebruiken.

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CMF Speaker S en M: prijs en beschikbaarheid

De CMF Speaker S kost 59 euro en de CMF Speaker M 99 euro. Beide modellen zijn verkrijgbaar in wit, donkergrijs, oranje en turquoise. De frontpanelen en draaiknoppen zijn verwisselbaar. Daarnaast ondersteunt CMF gestandaardiseerde ontwerpen die gebruikers met een 3D-printer kunnen maken.

De Speaker S en Speaker M zijn vanaf 12 oktober 2026 verkrijgbaar via de website van Nothing. Vanaf begin zijn ze ook verkrijgbaar bij andere retailers.