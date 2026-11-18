Gemini bewaart je gesprekken straks 2 maanden, ook als je geschiedenis uitstaat

Google gaat gesprekken met AI-assistent Gemini langer bewaren, ook wanneer gebruikers hun chatgeschiedenis hebben uitgeschakeld. De bewaartermijn stijgt van 72 uur naar ongeveer twee maanden. Hoeveel controle heb je eigenlijk over wat er met je gesprekken gebeurt?

Tot nu toe bewaarde Google gesprekken nog maximaal 72 uur wanneer je de opslag van je chatgeschiedenis hebt uitgeschakeld. Die tijdelijke opslag was volgens het bedrijf nodig om Gemini te laten functioneren en misbruik tegen te gaan.

Straks blijven die gesprekken ongeveer twee maanden beschikbaar op de servers van Google. Dat geldt ook voor tijdelijke chats, die niet in je gewone chatgeschiedenis verschijnen. Google zegt de langere bewaartermijn nodig te hebben om de veiligheid van Gemini te verbeteren, onder meer wanneer er technische problemen optreden.

Geschiedenis uit betekent niet dat je chats verdwijnen

Wie de chatgeschiedenis van Gemini uitschakelt, verwacht misschien dat gesprekken na afloop van je sessie meteen worden verwijderd. Dat is dus niet het geval. De gesprekken verdwijnen wel uit je zichtbare geschiedenis, maar Google bewaart ze na de uitrol van de komende weken achter de schermen nog ongeveer twee maanden.

Je kunt die tijdelijke opslag niet volledig uitschakelen. Ook het handmatig verwijderen van je chatgeschiedenis zorgt er niet automatisch voor dat alle gegevens die Google afzonderlijk bewaart, verdwijnen.

Google gebruikt de tijdelijk opgeslagen gesprekken onder meer om vragen te beantwoorden, feedback te verwerken en de dienst te beveiligen. Daarbij kunnen volgens het privacybeleid ook menselijke beoordelaars worden ingezet.

Dat betekent overigens niet dat alle gesprekken automatisch worden gebruikt om AI-modellen te trainen. Volgens Google gebeurt dat niet met tijdelijke chats. Ook gesprekken die je voert terwijl de geschiedenis is uitgeschakeld, worden niet gebruikt voor het trainen van generatieve AI-modellen, tenzij je zelf feedback instuurt.

Meer controle over AI-training

Opvallend genoeg voert Google tegelijkertijd een wijziging door die gebruikers juist meer zeggenschap geeft. Tot nu toe waren het bewaren van je chatgeschiedenis en het gebruiken van gesprekken voor AI-training gekoppeld aan één instelling. Google splitst die instelling nu op. Je kunt daardoor je gesprekken bewaren, zodat je ze later kunt teruglezen, zonder dat Google de inhoud gebruikt om generatieve AI-modellen te trainen.

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Dat is een belangrijk verschil. Je hoeft straks niet meer je hele chatgeschiedenis uit te schakelen om het trainen van AI met je gesprekken te voorkomen.

Wie Activiteit bewaren al had uitgeschakeld, krijgt de komende weken de optie om beide afzonderlijke instellingen standaard uit te schakelen. Gebruikers die hun geschiedenis wel bewaren, kunnen zelf bepalen of hun gesprekken ook voor AI-training mogen worden gebruikt.

Er blijft wel een kanttekening. Google vermeldt dat gesprekken die door externe beoordelaars zijn bekeken, samen met bijbehorende gegevens tot drie jaar bewaard kunnen blijven, losgekoppeld van je Google-account. Dat kan ook gelden wanneer je de oorspronkelijke gesprekken inmiddels hebt verwijderd.

Wat kun je zelf doen?

Je kunt de instellingen van Gemini controleren via gemini.google.com. Open daar de instellingen en ga naar het onderdeel voor je activiteit of geschiedenis. Kijk daar wat de opties zijn en schakel uit waar je je niet prettig bij voelt.

Bestaande gesprekken kun je handmatig verwijderen. Als je de geschiedenis ingeschakeld houdt, kun je bovendien instellen wanneer oudere activiteit automatisch wordt verwijderd. Standaard gebeurt dat na achttien maanden, maar je kunt een kortere termijn kiezen.

Wat je niet kunt aanpassen, is de tijdelijke bewaartermijn van ongeveer twee maanden wanneer de geschiedenis uitstaat. Daarvoor biedt Google geen afzonderlijke uitschakelknop.