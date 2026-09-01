JBL komt met eigen multiroom-systeem dat ook samenwerkt met soundbars

JBL breidt zijn aanbod voor thuis uit met een compleet nieuw multiroom-audiosysteem. Onder de naam JBL Cove verschijnen drie wifi-speakers die afzonderlijk kunnen worden gebruikt, maar ook met elkaar en met recente JBL-soundbars samenwerken.

Met Cove richt JBL zich nadrukkelijk op audio in meerdere kamers. De speakers maken via wifi verbinding met het thuisnetwerk en kunnen vanuit de JBL One-app worden gegroepeerd. Zo kun je bijvoorbeeld in de woonkamer en keuken dezelfde muziek laten spelen, terwijl in een andere kamer iets anders wordt afgespeeld. Ook kunnen twee exemplaren als stereopaar worden ingezet.

Drie verschillende Cove-speakers

De nieuwe serie bestaat uit de JBL Cove M1, P1 en X1. De M1 is het instapmodel en vooral bedoeld als compacte vaste speaker voor bijvoorbeeld een slaapkamer, keuken of werkkamer. De Cove P1 is een draagbare variant met een ingebouwde accu. Daarmee kan de speaker binnen het wifi-netwerk worden verplaatst zonder dat er steeds een stopcontact nodig is. Dit model ondersteunt bovendien Dolby Atmos.

Bovenaan de reeks staat de Cove X1. JBL voorziet deze grotere speaker van vier tweeters en twee woofers. Ook hier wordt Dolby Atmos ondersteund. Opvallend genoeg is Dolby Atmos dus niet beschikbaar op de goedkopere M1.

Alle drie de modellen beschikken volgens JBL over automatische kalibratie. De speakers analyseren daarbij hun plaatsing en passen de geluidsweergave daarop aan. Daarnaast gebruikt JBL zijn zogenoemde Constant Sound Field-technologie, die ervoor moet zorgen dat het geluid zich gelijkmatiger door een ruimte verspreidt. Ook AI ontbreekt uiteraard niet. Met AI Sound Boost analyseert de elektronica het audiosignaal en probeert de speaker bij hogere volumes vervorming te beperken.

Muziek meenemen naar een andere kamer

Een interessante functie is Music Follows Me. Op de Cove-speakers zit een Moment-knop waarmee je muziek van de ene naar de andere speaker kunt verplaatsen. Loop je bijvoorbeeld vanuit de woonkamer naar de keuken, dan kun je daar de knop ingedrukt houden om de muziek op die speaker verder te laten spelen. Daarvoor hoef je niet eerst de JBL-app te openen.

Die flexibiliteit zit ook in de multiroom-functie zelf. Speakers hoeven niet telkens handmatig uit een groep te worden verwijderd wanneer je slechts in één kamer muziek wilt afspelen. Start je muziek rechtstreeks op een specifieke speaker, dan blijft de bestaande configuratie gewoon behouden.

Streaming kan via onder meer Spotify Connect, Tidal Connect en Qobuz Connect. Daarnaast ondersteunt Cove Apple AirPlay 2, Google Cast en Roon Ready. Bluetooth is eveneens aanwezig en via wifi kan hi-res en lossless audio worden afgespeeld.

Ook te gebruiken als achterspeakers voor JBL-soundbars

JBL probeert van Cove meer te maken dan alleen een alternatief voor bestaande multiroom-speakers. De nieuwe modellen kunnen namelijk ook worden gecombineerd met soundbars uit de recente JBL Bar MK2-serie, waaronder de Bar 300, 500, 800, 1000 en 1300MK2.

Daarbij kunnen Cove-speakers als draadloze achterspeakers aan een soundbar worden gekoppeld. Zo kunnen dezelfde speakers die normaal voor muziek worden gebruikt onderdeel worden van een thuisbioscoopopstelling. Bij de introductie is deze functie beschikbaar voor de Cove M1 en P1.

Prijzen en beschikbaarheid

De JBL Cove-serie verschijnt op 8 oktober 2026 in Nederland. Alle modellen komen in het wit en zwart beschikbaar. De JBL Cove M1 krijgt een adviesprijs van 229,99 euro. Voor de draagbare Cove P1 vraagt JBL 449,99 euro, terwijl het topmodel Cove X1 met 499,99 euro vijftig euro duurder is.