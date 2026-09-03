Teufel voegt met de IKONIO een nieuw topmodel toe aan zijn Home-serie. De wifi-speaker van ruim 1100 euro is uitgerust met 650 watt RMS aan vermogen en twee ingebouwde subwoofers van 200 mm in een gesloten behuizing, en moet zo een krachtige, kamervullende geluidsweergave uit één enkel systeem leveren.

De basis van de IKONIO is een 3-kanaals systeem met acht drivers en evenveel versterkerkanalen: drie tweeters, drie middentoners en twee subwoofers, goed voor 650 watt RMS, een piekvermogen van 2.500 watt en een piek-geluidsdruk tot 118 dB. Het frequentiebereik loopt tot 19 Hz bij -6 dB. De twee 200 mm-woofers staan tegenover elkaar opgesteld in wat Teufel een Force-Balancing-constructie noemt, waarbij mechanische trillingen van de behuizing elkaar grotendeels moeten opheffen, ook bij hoog volume. Een digitale signaalprocessor stuurt de acht versterkerkanalen aan en het systeem is passief gekoeld, dus zonder ventilator.

Met de Dynamore Ultra-technologie van Teufel verspreidt de speaker geluid via drie zijden door de ruimte, wat volgens de fabrikant een breder en meer omvattend geluidsbeeld oplevert dan van één speaker verwacht zou worden.

Drie geluidsmodi

De IKONIO kent drie instelbare modi. In de immersive-modus ontstaat een breed en gelaagd geluidsbeeld, waarbij één speaker een ruimtelijker effect moet geven dan bij een gangbare mono-opstelling. De omnidirectional-modus verspreidt het geluid gelijkmatig in alle richtingen, bedoeld voor een vrije opstelling in de ruimte waarbij de geluidskwaliteit vanuit elke positie vergelijkbaar zou moeten zijn. In de mono-modus is Dynamore Ultra uitgeschakeld en richt de speaker zijn vermogen naar voren; dit is ook de modus die gebruikt wordt bij een stereo-opstelling met twee units, waarbij de linker- en rechterspeaker ieder hun eigen kanaal voor hun rekening nemen. Twee IKONIO-speakers kunnen draadloos met elkaar worden gekoppeld tot een stereoset, met een piek-geluidsdruk tot 124 dB in die opstelling.

Aansluitingen en bediening

De speaker ondersteunt onder meer AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, TuneIn internetradio en bluetooth 5.1, en heeft daarnaast een RCA line-in en een optische ingang. Bediening kan via een touchpaneel op de speaker zelf, dat via een naderingssensor de verlichting van de toetsen aanpast, of via de Teufel Home-app.