Google heeft een nieuwe slimme speaker aangekondigd: de Google Home Speaker. Het is het eerste audioapparaat van Google dat is ontworpen voor Gemini. Daardoor moet de stemassistent veel natuurlijker aanvoelen en beter overweg kunnen met ingewikkelde vragen, vervolgvragen en meerdere opdrachten tegelijk.

Een gesprek voeren in plaats van commando's geven

Je hoeft met Gemini voor Home minder te denken in vaste commando's (zoals "zet de lampen uit" of "speel muziek af"). Volgens Google begrijpt de virtuele assistent beter hoe je normaal gesproken praat. Daardoor kun je meerdere dingen in één zin vragen, jezelf tijdens een opdracht corrigeren of vervolgvragen stellen zonder opnieuw alle context uit te leggen.

Vraag bijvoorbeeld of alle lampen uit mogen, behalve het nachtlampje naast je bed. Of laat tegelijkertijd de verlichting dimmen, muziek afspelen en een timer starten. Dankzij de functie Continued Conversation blijft de microfoon bovendien kort actief nadat Gemini heeft geantwoord, zodat je makkelijker een gesprek kunt voortzetten en niet weer opnieuw moet beginnen met "Ok Google".



Google introduceert daarnaast tien nieuwe stemmen die natuurlijker moeten klinken. Zo kun je de stem van de assistent beter afstemmen op jouw voorkeur.

Foto: Google

Extra functies met Google Home Premium

Met Google Home Premium krijg je toegang tot extra Gemini-functies. De belangrijkste daarvan is Gemini Live. Waar de standaard Gemini-assistent vooral is gericht op dagelijkse vragen, taken en de bediening van je slimme woning, kun je met Gemini Live uitgebreidere gesprekken voeren. Zeg je "Hey Google, let's chat", dan kun je met Gemini praten alsof je een gewoon gesprek voert. Je kunt brainstormen, van onderwerp wisselen en Gemini onderbreken terwijl het antwoord geeft.



Daarnaast komen functies beschikbaar zoals Camera History Search. Daarmee kun je vragen stellen over recente beelden van compatibele Nest-camera's. Vraag bijvoorbeeld of de achterpoort nog openstaat of wat een huisdier heeft gedaan terwijl je weg was.



Ook Home Briefs hoort bij het abonnement. Daarmee kan Gemini een samenvatting geven van gebeurtenissen in en om je huis terwijl je afwezig was.



Bij aankoop van de Google Home Speaker krijg je tijdelijk zes maanden Google Home Premium cadeau. Verleng je het abonnement niet, dan houd je daarna toegang tot de meer beperkte versie van Gemini (voor eenvoudige vragen, taken en de bediening van slimme apparaten).

Foto: Google

Beter geluid en een thuisbioscoop met Google TV

Naast de nieuwe AI-mogelijkheden heeft Google ook gewerkt aan het geluid. De Google Home Speaker heeft een driver die twee keer zo groot is als die van de Nest Mini en levert volgens Google 2,5 keer krachtigere bas. De Home Speaker heeft 360 graden geluid, waardoor het volgens Google minder uitmaakt waar je hem neerzet: muziek en podcasts klinken overal in de kamer goed.



Je kunt twee Google Home Speakers koppelen aan een Google TV Streamer om van je woonkamer een kleine thuisbioscoop met ruimtelijk surroundgeluid te maken. De speaker werkt daarnaast samen met bestaande Nest-speakers, Nest-schermen en andere apparaten met Google Cast. Daardoor kun je speakergroepen maken en muziek door het hele huis afspelen.

Lichtcirkel laat zien wat Gemini doet

De Google Home Speaker krijgt een nieuwe lichtcirkel aan de onderzijde. Die laat zien wanneer de speaker luistert, nadenkt of antwoord geeft. Wie meer privacy wil, kan met een fysieke schakelaar de microfoon uitschakelen.

Prijs en uitvoeringen

De Google Home Speaker krijgt in Nederland een adviesprijs van 119,99 euro. De speaker komt hier uit in twee kleuren: Hazel en Porcelain. Pre-orderen kan bij Google zelf. De verwachte leverdatum is 25 of 26 juni.