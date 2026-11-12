Wie slimme lampen, thermostaten en andere apparaten met zijn stem bedient, kent het probleem misschien wel: je vraagt Google iets te doen, maar de assistent begrijpt niet welk apparaat je bedoelt. Met een nieuwe update voor Gemini in Google Home moet dat beter gaan. De AI-assistent stelt voortaan een verduidelijkende vraag als een opdracht niet duidelijk genoeg is. Daarnaast worden timers en andere veelgebruikte functies sneller uitgevoerd.

Google werkt al geruime tijd aan de vervanging van Google Assistant door Gemini op slimme speakers en schermen. De nieuwe assistent moet natuurlijker reageren en ingewikkeldere opdrachten kunnen begrijpen. In de praktijk blijkt dat nog niet altijd even soepel te verlopen. Daarom brengt Google regelmatig verbeteringen uit.

De nieuwste update, die op 11 november is aangekondigd, richt zich vooral op de betrouwbaarheid van spraakopdrachten. Gemini kan voortaan beter omgaan met opdrachten die op meerdere apparaten of kamers van toepassing kunnen zijn.

Google Home and Nest Help

"Welke slaapkamer bedoel je?"

Stel dat je thuis meerdere slaapkamers hebt met slimme verlichting. Wanneer je tegen je Nest-speaker zegt dat de verlichting in de slaapkamer aan moet, weet Gemini niet altijd welke kamer je bedoelt.

Tot nu toe kon de assistent in zo'n situatie een verkeerde keuze maken of melden dat de opdracht niet kon worden uitgevoerd. Met de update moet Gemini voortaan een korte vervolgvraag stellen, bijvoorbeeld welke slaapkamer je bedoelt. Dat lijkt een kleine verbetering, maar kan het bedienen van een slim huis een stuk prettiger maken. Je hoeft de oorspronkelijke opdracht niet opnieuw volledig uit te spreken en de kans dat de verkeerde lampen aangaan wordt kleiner.

Volgens Google is Gemini daarnaast beter geworden in het verwerken van ingewikkelde opdrachten waarbij meerdere apparaten betrokken zijn. De fabrikant noemt geen concrete cijfers over de verbeterde nauwkeurigheid.

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Snellere timers en berichten

Ook verschillende dagelijkse functies zijn aangepakt. Zo moet Gemini sneller reageren wanneer je een timer of alarm instelt, controleert of annuleert. Google heeft bovendien fouten opgelost waardoor een slaaptimer voor muziek in sommige gevallen niet daadwerkelijk werd ingesteld. Dat kon bijvoorbeeld vervelend zijn wanneer je voor het slapengaan muziek liet afspelen en verwachtte dat die automatisch zou stoppen. Een andere verbetering betreft de Broadcast-functie. Daarmee kun je een gesproken bericht naar meerdere Google-speakers in huis sturen. Volgens Google worden deze berichten nu sneller afgespeeld.

Op slimme schermen, zoals de Nest Hub, kan Gemini voortaan ook relevante afbeeldingen bij antwoorden tonen. Daardoor hoef je niet uitsluitend naar de gesproken uitleg te luisteren, maar kun je extra informatie op het scherm bekijken.

Ook de Google Home-app krijgt verbeteringen

De update beperkt zich niet tot de spraakassistent. Google heeft ook verschillende onderdelen van de Google Home-app aangepast. Een nieuwe functie is Eco Mode Everywhere. Daarmee kunnen gebruikers met meerdere geschikte Nest-thermostaten alle thermostaten tegelijk in de energiebesparende stand zetten. Je hoeft ze dus niet langer afzonderlijk aan te passen.

Daarnaast heeft Google verschillende problemen met de bediening van beveiligingscamera's opgelost. Op Android konden knoppen voor het terugkijken van gebeurtenissen soms verdwijnen of niet reageren. Ook zijn fouten verholpen bij het afspelen van camerabeelden en het opnieuw koppelen van accounts. Voor oudere Nest-camera's heeft Google eveneens softwareverbeteringen uitgebracht. Die moeten onder meer problemen met livestreams oplossen en de stabiliteit van de camera's verbeteren.

AI kan ook automatiseringen aanpassen

Een andere interessante uitbreiding is te vinden in Google Home MCP. Daarmee kunnen externe AI-agenten communiceren met apparaten en functies binnen Google Home.

Tot nu toe konden deze agenten bijvoorbeeld de status van apparaten opvragen en bepaalde apparaten bedienen. Met de nieuwe versie kunnen ze ook automatiseringen bekijken, aanmaken en aanpassen. Je zou een geschikte AI-agent bijvoorbeeld kunnen vragen om een automatisering te maken die iedere avond de verlichting dimt. De agent kan die instelling vervolgens in Google Home aanmaken.

Google heeft wel beperkingen ingebouwd. Gevoelige beveiligingshandelingen blijven geblokkeerd en AI-agenten kunnen bestaande automatiseringen niet definitief verwijderen. Uitschakelen of aanpassen is wel mogelijk. Ook is de ondersteuning uitgebreid naar meer apparaatcategorieën, waaronder robotstofzuigers, luchtreinigers, keukenapparatuur en laadpalen voor elektrische auto's.

Wanneer kun je de verbeteringen gebruiken?

De nieuwe spraakfuncties maken deel uit van Gemini for Home Early Access. Dat betekent dat ze nog niet automatisch voor iedere Google Home-gebruiker beschikbaar zijn.