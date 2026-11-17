Google brengt zijn AI-assistent Gemini naar Google Maps in meer dan dertig Europese landen. Met de functie Ask Maps kun je ingewikkelde vragen stellen over bestemmingen, complete reisroutes laten samenstellen en sneller geschikte restaurants of andere locaties vinden. De AI houdt daarbij rekening met informatie uit Google Maps, zoals beoordelingen, openingstijden en opgeslagen locaties. Niet alle nieuwe mogelijkheden zijn meteen overal beschikbaar.

Google Maps is voor veel mensen vooral een navigatie-app. Je zoekt een adres op, kiest hoe je ernaartoe wilt reizen en volgt de route. Maar Google wil van Maps steeds meer een persoonlijke reisassistent maken. Met Ask Maps kun je daarom in gewone taal vragen stellen over plaatsen, uitstapjes en reizen. De functie werd in maart aangekondigd en was aanvankelijk alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en India. Inmiddels wordt Ask Maps ook in meer dan dertig Europese landen aangeboden.

Een complete vakantie plannen

Een van de belangrijkste nieuwe mogelijkheden is het automatisch samenstellen van reisplannen. Je kunt Gemini bijvoorbeeld vragen om een driedaagse stedentrip te organiseren, met bezienswaardigheden, restaurants en activiteiten die bij je interesses passen. De AI stelt vervolgens een programma samen waarin je per dag verschillende locaties bezoekt. Daarbij kan Google Maps ook routes tussen de bestemmingen tonen.

Het systeem maakt gebruik van de grote hoeveelheid informatie die Google over locaties heeft verzameld. Volgens het bedrijf gaat het om gegevens over meer dan 300 miljoen plaatsen en beoordelingen van ruim 500 miljoen bijdragers. Gemini kan die informatie combineren om suggesties te doen die beter aansluiten bij je wensen dan een gewone zoekopdracht.

Je kunt bovendien aanvullende vragen stellen. Wil je liever een rustig programma, moet een museum worden vervangen door een park of zoek je een restaurant dat geschikt is voor kinderen? Dan kun je de AI vragen het voorstel aan te passen. Dat scheelt het handmatig vergelijken van verschillende websites en het zelf samenstellen van routes.

Handige informatie onderweg

Google voegt ook een onderdeel toe dat reizigers voorbereidt op hun bestemming. Daarin kan informatie verschijnen over het weer, parkeermogelijkheden, tolwegen en andere praktische zaken. Bij een autorit kan dat bijvoorbeeld helpen om vooraf te bepalen waar je kunt parkeren of een elektrische auto kunt opladen.

De functie gebruikt waar mogelijk actuele informatie, maar dat betekent niet dat ieder advies automatisch klopt. Openingstijden kunnen veranderen en ook AI kan informatie verkeerd interpreteren. Bij belangrijke zaken, zoals reserveringen of toegangstijden, blijft het daarom verstandig de gegevens rechtstreeks bij de aanbieder te controleren.

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Ook afspraken en bestellingen regelen

Google werkt daarnaast aan mogelijkheden waarmee Gemini niet alleen informatie opzoekt, maar ook handelingen voorbereidt. Zo moet Ask Maps geschikte bedrijven kunnen vinden voor afspraken, bijvoorbeeld bij een kapper of schoonheidssalon. Ook wordt gewerkt aan het samenstellen van afhaalbestellingen bij restaurants.

De gedachte is dat je in gewone taal aangeeft wat je zoekt en dat Google Maps vervolgens de beschikbare mogelijkheden verzamelt. Bij een bestelling kan de AI bijvoorbeeld gerechten selecteren en aan een winkelmandje toevoegen, waarna je de bestelling zelf controleert en bevestigt.

Die mogelijkheden zijn echter nog niet breed beschikbaar in Europa. Google begint met verschillende aanvullende functies in de Verenigde Staten. Europese gebruikers krijgen dus niet automatisch dezelfde mogelijkheden als Amerikaanse gebruikers.

Opgeslagen locaties beter doorzoekbaar

Een andere verbetering is dat je vragen kunt stellen over plaatsen die je eerder in Google Maps hebt opgeslagen. Dat kan handig zijn wanneer je bijvoorbeeld een lange lijst met restaurants of bezienswaardigheden hebt verzameld. In plaats van alle locaties afzonderlijk te openen, kun je Gemini vragen welke opgeslagen restaurants geschikt zijn voor een bepaalde gelegenheid. De AI kan daarbij rekening houden met locatiegegevens en andere beschikbare informatie.

Google noemt als voorbeeld een vraag naar opgeslagen restaurants waar binnen een halfuur een tafel voor vijf personen beschikbaar is. Of de AI zulke beschikbaarheid daadwerkelijk kan controleren, hangt af van de gebruikte reserveringsdiensten en de locatie waar de functie wordt gebruikt.

Wanneer kun je Ask Maps in Nederland gebruiken?

Google heeft bevestigd dat Ask Maps beschikbaar komt in meer dan dertig Europese landen, waaronder Nederland. De update wordt langzaam uitgerold en kan betekenen dat deze update nog niet meteen op je telefoon beschikbaar komt. Als Ask Maps beschikbaar komt, verschijnt de functie als een afzonderlijke mogelijkheid in Google Maps. Je kunt daar vragen invoeren en vervolgens verder praten met Gemini om het antwoord te verfijnen.