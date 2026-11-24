Microsoft wil de manier waarop stuurprogramma's werken veranderen waardoor er uiteindelijk minder crashes zullen ontstaan. Vanaf 2027 moeten wifi-drivers kunnen draaien buiten de Windows-kernel, zodat een probleem met de draadloze verbinding hooguit je wifi laat wegvallen in plaats van je complete computer te laten crashen. De wijziging maakt deel uit van een breder programma waarmee Microsoft de stabiliteit en beveiliging van Windows-drivers wil verbeteren.

Een stuurprogramma is het stukje software waarmee Windows met hardware communiceert, zoals een printer, videokaart, aangesloten usb-apparaat of de wifi-chip in je laptop. Veel van die drivers draaien traditioneel in de zogenoemde kernel van Windows. Die kernel vormt ook letterlijk de kern van het besturingssysteem en heeft vergaande toegang tot het geheugen en de hardware van de computer. Dat is handig voor de prestaties van de hardware, maar heeft ook een grote keerzijde: als een driver een programmeerfout bevat, kan deze crashen en daarmee ook het besturingssysteem zelf laten vastlopen.

Dat gebeurt momenteel bijvoorbeeld bij de wifi-drivers. Een fout in een stuurprogramma van bijvoorbeeld Intel, Qualcomm of MediaTek kan daardoor een systeemcrash veroorzaken. Microsoft wil dat in 2027 veranderen door wifi-drivers onder te brengen in de User-Mode Driver Framework, kortweg UMDF. Daarbij draait de driver in een veel sterker afgeschermd proces. Mocht die software vervolgens vastlopen, dan blijft de kernel zelf gewoon functioneren, maar valt in het ergste geval alleen even de draadloze verbinding uit. Deze informatie is bekendgemaakt tijdens het Microsoft Ignite 2026-event.

Minder rechten, minder risico

Microsoft werkt al langer aan het terugdringen van software van derden die rechtstreeks in de kernel draait. Hoe meer externe code van software buiten de controle van Windows daar actief is, hoe groter de kans dat een fout of kwetsbaarheid gevolgen heeft voor het hele systeem. De gigantische CrowdStrike-storing uit 2024 liet bijvoorbeeld zien hoe groot de gevolgen kunnen zijn wanneer beveiligingssoftware die diep in Windows zit, verkeerd functioneert.

Met Driver Quality Initiative wil Microsoft daarom meer drivers naar user mode verplaatsen. Apparaten zoals sensoren, vingerafdruklezers, usb-hardware en ethernetadapters kunnen daar al gebruik van maken. Wifi vormde tot nu toe een lastiger geval, omdat draadloze adapters continu enorme aantallen netwerkpakketjes verwerken.

Om die reden voegt Microsoft ondersteuning voor Direct Memory Access, of DMA, toe aan het user-modeframework. Daarmee kan de wifi-hardware rechtstreeks gegevens naar en uit het werkgeheugen verplaatsen zonder dat de processor iedere overdracht afzonderlijk hoeft af te handelen. Microsoft zegt daardoor geen merkbaar snelheidsverlies te verwachten.

Fabrikanten moeten drivers aanpassen

De verandering betekent niet dat iedere Windows 11-computer in januari 2027 ineens een nieuw type wifi-driver krijgt. Microsoft heeft nog niet bekendgemaakt met welke Windows-versie de functie wordt uitgerold en ook is onbekend welke bestaande wifi-adapters ermee overweg kunnen. Fabrikanten moeten bovendien zelf geschikte drivers ontwikkelen.

Dat kan betekenen dat oudere laptops en wifi-kaarten niet automatisch van de nieuwe aanpak profiteren. Microsoft kan het technische raamwerk leveren, maar Intel, Qualcomm, MediaTek en andere chipfabrikanten moeten hun software erop aanpassen. De overstap zal daardoor waarschijnlijk geleidelijk verlopen.

Drivers die om prestatieredenen toch in de kernel moeten blijven draaien, krijgen eveneens extra beveiliging. Microsoft werkt onder meer aan strengere isolatie, veiligere manieren om geheugen te benaderen en DMA-remapping om te voorkomen dat hardware buiten het toegewezen geheugenbereik kan komen.

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Voor gebruikers vooral minder kans op een complete crash