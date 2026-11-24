Grand Theft Auto 6 is de grootste release in de geschiedenis van PlayStation volgens Sony - de game is tussen release en 22 november door meer dan 39 miljoen unieke PlayStation-gamers gespeeld.

Sony deelde de informatie in een artikel op PlayStation Blog, waarin het spelers bedankt voor het feit dat GTA 6 de grootste gamerelease in de geschiedenis van PlayStation is. Zoals gezegd hebben inmiddels meer dan 39 miljoen mensen de game op PlayStation 5 gespeeld.

Volgens de blogpost hebben PlayStation-eigenaren tussen release en 22 november meer dan 683 miljoen uren in de game gestoken. De game brak ook een record op het gebied van meeste gelijktijdige spelers voor een enkele game op PlayStation-consoles. Door de release werd er ook een ander record verbroken: de meeste nieuwe PlayStation 5-consoles op een enkele dag die aangezet worden - buiten de feestdagen dan.

Afgelopen week liet uitgever Take-Two Interactive al weten dat GTA 6 de meest succesvolle release van een mediaproduct ooit was, met meer dan 32 miljoen reserveringen voor release. Er werd toen al 3,79 miljard dollar gegenereerd aan verkoop van de game, al ligt dat getal inmiddels waarschijnlijk veel hoger.

GTA 6 kwam donderdag ook op Xbox Series-consoles uit, al zijn daar nog geen specifieke cijfers over gecommuniceerd.

Gisteren is er een nieuwe patch uitgekomen voor Grand Theft Auto 6 - de eerste patch sinds release van de game. Uit de patch notes blijkt dat het vooral om oplossingen van bugs gaat. Zo zijn er diverse crashes verholpen, en zijn bugs rondom autosave, een gebrek aan verandering in het weer in-game en telefoongesprekken opgelost.

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GTA 6 kwam afgelopen donderdag uit

Grand Theft Auto 6 kwam afgelopen donderdag uit voor PlayStation 5 en Xbox Series-consoles. De game kan digitaal gekocht worden. Ook ligt er een doosje in de winkels met de game, al wordt dat doosje wel alleen geleverd met een downloadcode in plaats van disk.

Het ging mogelijk om de meest langverwachte gamerelease ooit. Het vorige deel kwam in 2013 uit en de vorige game van de geprezen ontwikkelaar Rockstar Games in 2018 - dat was Red Dead Redemption 2.

In de game bezoeken spelers Vice City en omstreken - een virtuele versie van Miami en de staat Florida. Spelers kunnen twee hoofdpersonages besturen: Jason en Lucia, die samen in een romantische relatie verwikkeld zijn.

© Rockstar Games

Geprezen game

Ook op ID zijn we enthousiast over Grand Theft Auto 6, en in de uitgebreide review beloonde Jacco het spel met een 10: "De schaal van Grand Theft Auto 6 is onmiskenbaar groot, maar het zijn vooral de onderliggende systemen die het tot leven brengen. Dit is een revolutie voor het medium videogames."

Ook schreef hij: "Het valt simpelweg niet te ontkennen wat voor revolutie Grand Theft Auto 6 is voor het medium, hoeveel het doet met het concept van de virtuele wereld. Het is een game die eigenlijk geen andere ontwikkelaar had kunnen maken, en voorlopig ook niet zal maken."

Grand Theft Auto 6 op PlayStation 5

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Grand Theft Auto 6 op Xbox Series-consoles