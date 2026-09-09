Apple heeft de Apple Watch Series 12 gepresenteerd. Het horloge krijgt een nieuw sensorsysteem dat de hele dag elke vijf seconden je hartslag meet, een dagelijkse readiness-score en een keramieken uitvoering. Voorbestellen kan vanaf vandaag, de verkoop start op vrijdag 18 september.

Apple zet dit jaar vol in op meten. Waar de vorige generaties vooral nieuwe functies toevoegden, verandert de Series 12 de manier waarop het horloge continu data verzamelt. Daar hangt ook een deel van de nieuwe software aan vast, want de readiness-score en de vernieuwde Gezondheid-app leunen op die frequentere metingen. Twee van de opvallendste nieuwe functies komen alleen bij de start niet naar Europa.

Health Sensing System meet elke vijf seconden je hartslag

Het nieuwe Health Sensing System combineert optische en elektrische hartsensoren met de nieuwe S11-chip. Door grotere en zuinigere groene leds meet het horloge de hele dag elke vijf seconden je hartslag, in plaats van met tussenpozen. Dat maakt de Beweeg- en Oefenringen nauwkeuriger en levert een doorlopend beeld op, af te lezen via een nieuwe wijzerplaatcomplicatie. Apple stelt op basis van eigen onderzoek onder ruim duizend deelnemers dat dit de nauwkeurigste hartslagmeting in een wearable is, een claim die door onafhankelijke tests bevestigd zal moeten worden. Hoe optische hartslagmeters precies werken, lees je hier.

Ook de hartslagvariabiliteit wordt tot 24 keer vaker gemeten dan voorheen. Apple splitst die meting in twee waarden: een herstelwaarde die dagelijkse stress en herstel zichtbaar maakt, en een bredere waarde die meer zegt over je hart- en vaatgezondheid. Naast de bestaande nachtmetingen komt er een dagweergave, zodat je afwijkingen eerder kunt opmerken. Apple benadrukt dat de Vitale functies-app bedoeld is voor welzijn, niet voor medisch gebruik.

Foto: Apple

Readiness geeft je een dagscore van 0 tot 10

Readiness is de opvallendste nieuwe functie. Het horloge weegt je recente activiteit, trainingsbelasting, vitale waarden en slaapscore tegen elkaar af en geeft daar één cijfer voor, van 0 tot 10, met een advies erbij: herstellen, rustig aan doen, klaar of ervoor gaan. De score past zich gedurende de dag aan als er nieuwe gegevens binnenkomen, bijvoorbeeld na een zware training, en laat zien welke factoren hem naar boven of beneden duwen. Het algoritme is ontwikkeld met data uit de Apple Heart and Movement Study.

Foto: Apple

Audio Intelligence: Live Rewind en Siri Recap, voorlopig niet in Europa

De S11-chip maakt een reeks nieuwe audiofuncties mogelijk, die in de EU bij de start niet beschikbaar zijn. Live Rewind toont na een dubbele druk op de Digital Crown de laatste vijftien seconden van een gesprek als tekst, handig als je iets miste. Siri Recap maakt achteraf een korte samenvatting met kernpunten. Geluidsherkenning waarschuwt doven en slechthorenden voor sirenes, alarmen, een deurbel of een huilende baby, ook zonder iPhone in de buurt.

Apple heeft de privacy stevig aangezet. Er worden geen opnames gemaakt of bewaard, en de audio wordt verwerkt in Secure Exclave, een afgeschermd deel van de chip waar het besturingssysteem, apps en Apple zelf niet bij kunnen. Live Rewind laat bovendien een hoorbaar signaal en een duidelijke animatie zien wanneer het aanstaat, zodat omstanders het merken. De functies zijn opt-in en verschijnen later dit jaar als bèta. Ook Siri AI ontbreekt op Europese modellen, net als op de iPhone.

Foto: Apple

Accuduur: 10 uur sporten op één lading en sneller opladen

De accuduur blijft op 24 uur bij dagelijks gebruik, maar tijdens een buitentraining houdt het horloge het nu tot 10 uur vol. Dat is een kwart meer dan bij de Series 11. Opladen gaat ook sneller: een kwartier aan de lader levert tot 12 uur extra, de helft meer dan vorig jaar. Verder belooft Apple de nauwkeurigste stappenteller van alle smartwatches, dankzij een herschreven model met machine learning, plus een nieuwe stappencomplicatie.

Vernieuwde Gezondheid-app met Longevity-tab en Health Age

De Gezondheid-app op de iPhone gaat later dit jaar op de schop. Er komt een Insights-tab met actuele signalen en een Longevity-tab die je gegevens over langere tijd analyseert, met daarin Health Age: een indicatie van hoe je waarden zich verhouden tot je werkelijke leeftijd. Ook komen er bewegingstests voor lenigheid, kracht en balans, die de camera van de iPhone combineren met hartslagdata van het horloge. De vernieuwde app start in het Amerikaans-Engels, dus Nederlandse gebruikers moeten geduld hebben. De aangekondigde bloedtests via Quest Diagnostics zijn alleen in de Verenigde Staten beschikbaar. In watchOS 27 komt er verder ondersteuning voor perimenopauze en menopauze in Cyclustracking.

Wat kost de Apple Watch Series 12 en wanneer ligt hij in de winkel?

De Apple Watch Series 12 begint bij 449 euro. Er zijn twee maten, 42 en 46 millimeter, en drie materialen: aluminium in donkerbrons, zwart, lichtgoud en spacegrijs, titanium in stralend goud en naturel, en voor het eerst keramiek in parelwit en nachtblauw. De aluminium modellen krijgen Ceramic Shield 2, volgens Apple 60 procent steviger dan het Ion-X-glas van de Series 11. Voorbestellen kan vanaf vandaag, de verkoop start op vrijdag 18 september. Nederland wordt in het persbericht niet bij naam genoemd, maar Apple spreekt van ruim vijftig landen naast onder meer Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. watchOS 27 verschijnt op maandag 14 september voor de Series 9 en nieuwer, de SE 3 en de Ultra 2 en nieuwer.

Is de Apple Watch Series 12 een zinvolle upgrade?

De sensorvernieuwing is echt, en dat is bij een Apple Watch al een paar jaar niet zo geweest. Wie zijn hartslag en herstel serieus volgt krijgt hier meer data dan de vorige generaties konden leveren, en readiness maakt die data eindelijk bruikbaar zonder er zelf een grafiek bij te pakken. Daar staat tegenover dat de slimme audiofuncties en de vernieuwde Gezondheid-app hier voorlopig ontbreken. Draag je een Series 10 of 11 en sport je niet fanatiek, dan kun je deze ronde rustig overslaan.

Apple Watch Series 12 in het kort

De Apple Watch Series 12 is op 9 september 2026 aangekondigd en ligt vanaf 18 september in de winkel, vanaf 449 euro. Het nieuwe Health Sensing System meet de hartslag elke vijf seconden en de hartslagvariabiliteit tot 24 keer vaker dan voorheen, wat een dagelijkse readiness-score van 0 tot 10 oplevert. De accu houdt het tot 10 uur vol tijdens een buitentraining, een kwart meer dan bij de Series 11.

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