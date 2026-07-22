Samsung heeft de Galaxy Watch Ultra2 en Galaxy Watch9 aangekondigd. De nadruk ligt dit jaar minder op losse gezondheidsmetingen en meer op AI-advies dat slaap, sport, herstel en dagelijkse gewoontes bij elkaar pakt.

Samsung zoomt met zijn nieuwe horloges duidelijk in op 'connected health'. De Galaxy Watch Ultra2 is het robuuste topmodel voor buitensporters en duikers, terwijl de Galaxy Watch9 de bredere keuze moet worden voor dagelijks gebruik.

Daarmee bouwt Samsung voort op een lijn waarin sport, slaap en gezondheid steeds zwaarder wegen dan alleen meldingen op je pols. Wie nog twijfelt binnen het Samsung-aanbod, kan ook terecht bij onze gids over welke Samsung-smartwatch het best bij je past.

Watch Ultra2: wat is er nieuw?

De Galaxy Watch Ultra2 krijgt een titanium behuizing, een 47mm-formaat en een 1,52-inch superamoledscherm met een piekhelderheid van 5000 nits. Dat is vooral handig buiten, waar fel zonlicht een klein scherm al snel onleesbaar maakt. De accu groeit naar 800 mAh, wat volgens Samsung 35 procent meer is dan bij de vorige generatie, terwijl de behuizing juist 12 procent dunner is geworden.

Voor sporters voegt Samsung onder meer Trail Run en Nutrition Alert toe. Trail Run registreert hoogteverschillen, klimprestaties en ondergrond, zodat je je tempo beter kunt doseren. Nutrition Alert gebruikt geschat vochtverlies om je tijdens of na inspanning van drinkadvies te voorzien. Voor duikers zijn er 10ATM-waterbestendigheid, IP69K, EN13319-certificering en later dit jaar een Ultra2 Diving-app die Samsung samen met Mares ontwikkelt.

Watch9: slimmer dan ooit tevoren

De Galaxy Watch9 kiest voor een lichtere aluminium behuizing in 40 en 44 mm. Het scherm haalt maximaal 3000 nits en de accu bedraagt 390 mAh bij het 40mm-model en 445 mAh bij de 44mm-versie. Beide nieuwe horloges draaien op Wear OS 7 met One UI 9 Watch en gebruiken het Qualcomm SDW6100-platform, door Samsung aangeduid als Snapdragon Wear Elite Platform.

De grootste softwarebelofte zit in de AI-gestuurde welzijnsfuncties. De BioActive-sensor combineert onder meer hartslagmetingen, elektrische hartsignalen, bio-elektrische impedantieanalyse en temperatuurdata. Samsung vertaalt die gegevens naar functies als Vitals, Heart Health Score, Daily Cardio Load, Fitness Index en gehoorwaarschuwingen.

De Sleep Apnea-functie is door de Amerikaanse FDA goedgekeurd, maar Samsung meldt dat die alleen in geselecteerde landen beschikbaar is. Dat is relevant, want gezondheidsfuncties verschillen vaker per regio en goedkeuring. Meer achtergrond over zulke metingen lees je in Meten, weten en beter leven.

Prijs en beschikbaarheid

Samsung start de pre-orders vandaag in geselecteerde landen, terwijl de algemene verkoop op 7 augustus begint. De Galaxy Watch Ultra2 verschijnt alleen als 47mm-model in Titanium Silver en Titanium Gray, en krijgt een adviesprijs van 749 euro.

De Galaxy Watch9 komt in een 40- en een 44mm-variant. De 40mm-versie verschijnt in Cream en Graphite, en kost 409 euro met bluetooth of 459 euro met LTE (4G). De 44mm-versie komt in Graphite en Silver, en kost 439 euro met bluetooth of 489 euro met LTE (4G). Beide modellen werken met Android 13 of hoger en hebben een telefoon met Google Mobile Services nodig voor activatie.

In het kort Samsung Galaxy Watch Ultra2 is het nieuwe topmodel met 800mAh-accu, 5000-nits scherm en duikfuncties. Galaxy Watch9 is de dagelijkse smartwatch in 40 en 44 mm, met prijzen vanaf 409 euro. Beide horloges draaien op Wear OS 7 met One UI 9 Watch en richten zich op AI-advies voor slaap, sport, herstel en welzijn.