Apple heeft de Apple Watch Ultra 4 aangekondigd. Het sporthorloge krijgt een nieuw Health Sensing System, de S11-chip, een readiness-score en een accuduur tot 50 uur.

Apple heeft de Apple Watch Ultra 4 officieel aangekondigd. Daarmee is de eerdere onzekerheid van tafel: het nieuwe topmodel in de Watch-lijn bestaat en richt zich opnieuw op sporters, avonturiers en gebruikers die meer accuduur willen dan bij een gewone Apple Watch.

De belangrijkste veranderingen zitten in gezondheidsmetingen, accuduur en software. Apple noemt een nieuw Health Sensing System, een S11-chip, een readiness-score en langere tracking van buitentrainingen. Daarmee schuift de Ultra 4 verder richting sporthorloges van merken als Garmin, terwijl hij tegelijk stevig in het Apple-ecosysteem blijft zitten.

Apple Watch Ultra 4 krijgt nieuw Health Sensing System

De Apple Watch Ultra 4 krijgt nieuwe optische en elektrische hartslagsensoren. Volgens Apple meet het horloge de hartslag de hele dag door elke vijf seconden en is de meting nauwkeuriger dan bij concurrerende wearables in een studie met meer dan 1000 deelnemers. Voor sporters is vooral de combinatie van hartslag en HRV interessant, omdat die gegevens iets zeggen over inspanning, stress en herstel.

HRV wordt volgens Apple tot 24 keer vaker gemeten dan voorheen. De Watch maakt daarbij onderscheid tussen herstel-HRV en algemene HRV. In de praktijk moet dat helpen om veranderingen in je lichaam eerder te zien, bijvoorbeeld na een zware training, slechte nacht of drukke werkdag. Hier vind je overigens meer over de presentatie van de Watch 12.

Foto: Apple

Apple Watch Ultra 4 gebruikt 'readiness' als dagelijks startpunt

Nieuw is 'readiness,' een score van 0 tot 10 die activiteit, trainingsbelasting, vitale waarden en slaapscore combineert. De Watch vertaalt die score naar een advies voor de dag: herstellen, rustig aan doen, klaar zijn of ervoor gaan. Dat lijkt vooral nuttig voor gebruikers die vaak trainen en niet alleen willen weten wat ze gisteren hebben gedaan, maar ook hoeveel marge ze vandaag hebben.

Readiness wordt gedurende de dag bijgewerkt als er nieuwe gegevens binnenkomen. Een intensieve training of afwijkende vitale waarden kunnen de score dus later nog veranderen. Apple baseert het algoritme op data uit de Apple Heart and Movement Study, in samenwerking met bewegingswetenschappers en artsen van Apple.

Apple Watch Ultra 4 accuduur loopt op tot 50 uur

De accuduur stijgt naar maximaal 50 uur bij dagelijks gebruik. In de energiebesparingsmodus noemt Apple maximaal 84 uur. Snelladen is ook verbeterd: 15 minuten laden levert volgens Apple tot 18 uur extra gebruik op. Dat is handig als je het horloge ook ’s nachts draagt voor slaapmeting en pas vlak voor vertrek merkt dat de batterij laag staat.

Voor buitensport is er een nieuwe Extended Workout Mode met maximaal 25 uur tracking met volledige gps- en hartslagmetingen. In Max Extended Workout Mode kan de Apple Watch Ultra 4 buiten hardlopen, wandelen en hiken tot 45 uur volgen, met elke seconde een gps-meting.

Foto: Apple

Prijskaartje?

De Apple Watch Ultra 4 is volgens Apple per direct te pre-orderen in onder meer Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, India, Japan, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De winkelverkoop begint vrijdag 18 september 2026. Apple noemt een Amerikaanse vanafprijs van 799 dollar.

Een Nederlandse europrijs stond tijdens controle nog niet op de Nederlandse Apple Store, waar de Apple Watch Ultra 3 nog als actuele Ultra-uitvoering werd getoond. De Ultra 4 verschijnt uiteindelijk in naturel titanium en zwart titanium, met nieuwe kleuren voor Trail Loop, Alpine Loop en Ocean Band.

In het kort Apple Watch Ultra 4 is op 9 september 2026 officieel aangekondigd. Het horloge krijgt de S11-chip, een nieuw Health Sensing System, readiness-score en een accuduur tot 50 uur. Voor buitentrainingen noemt Apple maximaal 45 uur tracking in Max Extended Workout Mode. De verkoop start in meerdere landen op vrijdag 18 september 2026, maar de Nederlandse europrijs was tijdens controle nog niet zichtbaar.