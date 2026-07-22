Samsung bouwt zijn Galaxy-ecosysteem verder uit met een slimme bril die je als handsfree verlengstuk van je smartphone moet gebruiken. De bril werd aangekondigd tijdens het Galaxy Unpacked-evenement in Londen, nadat Samsung en Google in mei al een eerste inkijkje gaven in de Android XR-brillen met Gemini.

Wat er nieuw is

De slimme bril biedt AI-hulp zonder dat je telkens naar je telefoon hoeft te grijpen. Samsung noemt onder meer het samenvatten van lange berichten, het hardop voorlezen van informatie, live-vertalen van gesprekken en het vastleggen van wat je ziet, bijvoorbeeld een whiteboard of vergadernotities. Die informatie kan vervolgens in Samsung Notes worden geordend, zodat je er later mee verder kunt.

In het montuur zitten een camera, touchbediening, draadloze verbindingen en koeling verwerkt. Voor de rekenkracht gebruikt Samsung het Snapdragon AR1 Gen 1-platform. Gemini is geïntegreerd via Android XR, waardoor de bril vragen kan beantwoorden op basis van je stem en de visuele context van de camera. Denk aan hulp bij navigatie, een vraag over je omgeving of het delen van wat jij ziet tijdens een gesprek.

Slim, maar wel een 'gewone' bril

Samsung probeert de bril nadrukkelijk als normale dagelijkse bril neer te zetten. Daarvoor werkt het bedrijf samen met Gentle Monster en Warby Parker. De Gentle Monster-editie krijgt een slank zwart montuur met een strakke bovenlijn en afgeronde onderranden. De Warby Parker-versie heeft een warmbruine tint en een licht oplopende wenkbrauwlijn. Het idee is duidelijk: de techniek moet niet schreeuwen, maar subtiel in het montuur verdwijnen.

De accuduur bedraagt volgens Samsung tot 9 uur op één lading. Met de meegeleverde oplaadcase kun je de bril tot 7 keer volledig bijladen. Dat maakt het product in theorie geschikter voor een werkdag of reisdag dan brillen die vooral voor korte opnames zijn bedoeld. Toch blijft een camera op je gezicht gevoelig. Eerder schreven we al over een Android-app die waarschuwt voor slimme brillen in de buurt, juist omdat filmen met brillen voor omstanders lastig te herkennen is.

Kost dat?

Samsung heeft nog geen Nederlandse prijs of exacte releasedatum bekendgemaakt. Ook is nog niet duidelijk welke modellen, kleuren en glazen in Nederland beschikbaar zullen zijn. In eerdere communicatie rond de brillen werd al aangegeven dat beschikbaarheid per markt kan verschillen. Voor Nederlandse kopers is dat belangrijk: functies als live-vertalen, AI-integratie en gekoppelde diensten kunnen per regio of accountinstelling net even anders werken.

Wat dit betekent

Met deze slimme bril vult Samsung na telefoons, horloges, oordopjes en ringen het assortiment mooi aan. De grootste belofte zit deze keer niet in één losse functie, maar in de combinatie van camera, spraak en de koppeling met andere Galaxy-producten. Als Samsung de privacy en de Nederlandse beschikbaarheid goed regelt, kan dit een serieuzer alternatief worden voor wie AI wil gebruiken zonder steeds een scherm vast te houden.

In het kort

Samsung heeft een slimme bril aangekondigd voor het Galaxy-ecosysteem. De bril werkt met Gemini en Android XR, heeft een ingebouwde camera en biedt tot 9 uur accuduur. De oplaadcase kan de bril tot 7 keer volledig opladen. Een Nederlandse prijs en releasedatum zijn nog niet bekend.

Veelgestelde vragen

Wat kun je met een slimme bril?

Een slimme bril kan meestal drie dingen combineren: audio, camera en AI-hulp. Daardoor kun je meldingen beluisteren, foto's of video opnemen, navigatie-informatie vragen en gesproken opdrachten geven zonder je telefoon vast te houden. De precieze functies verschillen per merk en model. Bij brillen met camera blijft privacy een belangrijk aandachtspunt, zeker in openbare ruimtes of op het werk.

Hoe verschilt een slimme bril van een AR-bril?

Een slimme bril is vaak lichter en bedoeld voor dagelijks gebruik, met functies als spraakbediening, camera, audio en AI-assistentie. Een AR-bril projecteert digitale beelden in je gezichtsveld en vraagt doorgaans meer rekenkracht, energie en optische techniek. In de praktijk schuiven die categorieën naar elkaar toe, maar veel consumentenmodellen beginnen bewust simpeler om draagcomfort en accuduur acceptabel te houden.

Waarom gebruiken slimme brillen AI?

AI maakt een slimme bril nuttiger omdat de bril kan reageren op wat je zegt, hoort of ziet. Denk aan samenvatten, vertalen, herinneringen maken of uitleg geven bij je omgeving. Zonder AI is een bril vooral een camera of headset in brilvorm. Met AI wordt een bril meer een contextuele assistent, al hangt de kwaliteit sterk af van privacy-instellingen, taalondersteuning en de verbinding met je telefoon.

Welke privacyrisico's hebben slimme brillen?

Slimme brillen roepen vooral vragen op door ingebouwde camera's en microfoons. Mensen in de buurt zien niet altijd of er wordt opgenomen, en opgenomen beeld of geluid kan persoonlijke informatie bevatten. In Nederland mag filmen in het openbaar niet zomaar worden gelijkgesteld aan vrij delen of opslaan. Zodra mensen herkenbaar in beeld zijn, spelen privacyregels en fatsoensnormen een grotere rol.