Samsung heeft tijdens Galaxy Unpacked in Londen een slimme bril gepresenteerd. De wearable werkt met Gemini, heeft een ingebouwde camera en moet AI-hulp dichter bij je dagelijkse routine brengen.

Samsung bouwt zijn Galaxy-ecosysteem verder uit met een slimme bril die je als handsfree verlengstuk van je smartphone moet gebruiken. De bril werd aangekondigd tijdens het Galaxy Unpacked-evenement in Londen, nadat Samsung en Google in mei al een eerste inkijkje gaven in de Android XR-brillen met Gemini.

Wat er nieuw is

De slimme bril biedt AI-hulp zonder dat je telkens naar je telefoon hoeft te grijpen. Samsung noemt onder meer het samenvatten van lange berichten, het hardop voorlezen van informatie, live-vertalen van gesprekken en het vastleggen van wat je ziet, bijvoorbeeld een whiteboard of vergadernotities. Die informatie kan vervolgens in Samsung Notes worden geordend, zodat je er later mee verder kunt.

In het montuur zitten een camera, touchbediening, draadloze verbindingen en koeling verwerkt. Voor de rekenkracht gebruikt Samsung het Snapdragon AR1 Gen 1-platform. Gemini is geïntegreerd via Android XR, waardoor de bril vragen kan beantwoorden op basis van je stem en de visuele context van de camera. Denk aan hulp bij navigatie, een vraag over je omgeving of het delen van wat jij ziet tijdens een gesprek.

Foto: Samsung

Slim, maar wel een 'gewone' bril

Samsung probeert de bril nadrukkelijk als normale dagelijkse bril neer te zetten. Daarvoor werkt het bedrijf samen met Gentle Monster en Warby Parker. De Gentle Monster-editie krijgt een slank zwart montuur met een strakke bovenlijn en afgeronde onderranden. De Warby Parker-versie heeft een warmbruine tint en een licht oplopende wenkbrauwlijn. Het idee is duidelijk: de techniek moet niet schreeuwen, maar subtiel in het montuur verdwijnen.

De accuduur bedraagt volgens Samsung tot 9 uur op één lading. Met de meegeleverde oplaadcase kun je de bril tot 7 keer volledig bijladen. Dat maakt het product in theorie geschikter voor een werkdag of reisdag dan brillen die vooral voor korte opnames zijn bedoeld. Toch blijft een camera op je gezicht gevoelig. Eerder schreven we al over een Android-app die waarschuwt voor slimme brillen in de buurt, juist omdat filmen met brillen voor omstanders lastig te herkennen is.

Foto: Samsung

Kost dat?

Samsung heeft nog geen Nederlandse prijs of exacte releasedatum bekendgemaakt. Ook is nog niet duidelijk welke modellen, kleuren en glazen in Nederland beschikbaar zullen zijn. In eerdere communicatie rond de brillen werd al aangegeven dat beschikbaarheid per markt kan verschillen. Voor Nederlandse kopers is dat belangrijk: functies als live-vertalen, AI-integratie en gekoppelde diensten kunnen per regio of accountinstelling net even anders werken.

Wat dit betekent

Met deze slimme bril vult Samsung na telefoons, horloges, oordopjes en ringen het assortiment mooi aan. De grootste belofte zit deze keer niet in één losse functie, maar in de combinatie van camera, spraak en de koppeling met andere Galaxy-producten. Als Samsung de privacy en de Nederlandse beschikbaarheid goed regelt, kan dit een serieuzer alternatief worden voor wie AI wil gebruiken zonder steeds een scherm vast te houden.

In het kort Samsung heeft een slimme bril aangekondigd voor het Galaxy-ecosysteem. De bril werkt met Gemini en Android XR, heeft een ingebouwde camera en biedt tot 9 uur accuduur. De oplaadcase kan de bril tot 7 keer volledig opladen. Een Nederlandse prijs en releasedatum zijn nog niet bekend.