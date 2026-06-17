Aan slimme brillen die augmented reality gebruiken geen gebrek. Na jaren wachten brengt Snap - het bedrijf achter Snapchat - ook zo'n bril voor consumenten uit, de Specs - kort voor Spectacles. Maar daar kleeft wel een fors prijskaartje aan.

De Specs die deze week op een AI-beurs zijn onthuld gaan namelijk 2195 dollar kosten. Een prijs in euro's is nog niet bekend, maar direct omgerekend is dat 1892 euro, en daar zit de btw die in Europa standaard erbij gerekend wordt nog niet bij opgeteld.

Er zijn diverse slimme brillen op de markt voor enkele honderden euro's - waaronder de Meta Ray-Bans - dus een dergelijke forse prijs valt meteen op. Dat brengt ook meteen een iets filosofischere vraag met zich mee: een bril is immers een gebruiksvoorwerp, maar hoe fijn is het om altijd zo'n bril op je hoofd te hebben en herinnerd te worden aan het prijskaartje? De bril per ongeluk laten vallen kan immers uitlopen tot een duur grapje.

Alle technologie zit in de bril zelf

De Specs lijken in eerste instantie op een normale bril - wat wel zo fijn is als je er elke dag mee rondloopt - al zijn de contouren wel wat dikker. Maar in vergelijking met sommige andere slimme brillen zit alle technologie in de bril zelf, en is er dus geen losse 'puck' nodig waar alle rekenkracht in plaatsvindt.

De bril draait op twee Snapdragon-processors, al is niet bekend welke precies. Ze zorgen in ieder geval voor een zeer lage vetraging van 7 milliseconden. De beeldhoek van 51 graden en de vertoning van 16 miljoen kleuren zijn ook niet mis, en er zou snelle handtracking zijn.

Accuduur

Batterijduur is ook belangrijk bij slimme brillen, en de Specs kunnen vier uur gebruik aan, waaronder AI-assistentie en het weergeven van video en audio. Er wordt ook een oplaadcase meegeleverd waarmee de bril nog eens vier keer opgeladen kan worden. Genoeg voor een hele dag buiten de deur dus.

Waar gebruik je de Specs voor?

Snap heeft diverse gebruiksmogelijkheden voor de Specs aangekaart. Zo kun je er games op spelen, zelfs met andere Specs-dragers. Dit multiplayercomponent wordt 'EyeConnect' genoemd door het bedrijf, en wordt geactiveerd door oogcontact met elkaar te maken.

Verder kun je je omgeving opnemen met de bril, het internet browsen, diverse apps gebruiken, je e-mail checken en video's bekijken. Een belangrijk speerpunt is de AI-assistentie. Dragers kunnen bijvoorbeeld naar een object kijken en daar vragen over stellen, waarna de bril informatie geeft.

Privacy

Belangrijk met al die verhalen over privacy en slimme brillen is in hoeverre je kijkervaring wordt doorgestuurd naar bedrijven. Volgens Snap zal de bril altijd toestemming vragen voordat er gevoelige info wordt gedeeld. Men heeft zelf controle over welke data wordt opgeslagen of verwijderd, en een ledlichtje geeft aan wanneer er een video wordt opgenomen - ook wel zo fijn voor anderen.

Specs verschijnen dit najaar, maar nog niet in Nederland

De Specs kunnen vanaf 16 juni gereserveerd worden, al moet er dan wel alvast 200 dollar betaald worden. Dit geldt wel alleen nog voor de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, waar de bril aankomend najaar uitkomt. Wanneer de Specs in Nederland verschijnen - als dat al gebeurt - is nog niet bekend.