Facebook- en Instagram-eigenaar Meta heeft nieuwe slimme brillen geïntroduceerd. De laagste prijs voor deze nieuwe brillen ligt op de 309 euro.

Meta levert al een tijdje slimme brillen in samenwerking met Ray-Ban, maar die liggen met 419 euro per stuk qua prijs hoger. Deze nieuwe brillen zijn wel in samenwerking met Ray-Bans moederbedrijf EssilorLuxottica gemaakt, maar dragen niet de Ray-Ban-branding.

Geen scherm, wel Meta AI

Mocht je weinig om die branding geven, dan zijn de nieuwe brillen met een vanafprijs van 309 euro dus een goede deal. De brillen zijn qua technologie namelijk zeer vergelijkbaar. Zo hebben ze ook een ingebouwde camera, speakers en microfoon. Dit alles stelt je in staat om aan Meta AI allerlei vragen te stellen over wat je om je heen ziet, en natuurlijk ook foto's en video's te maken.

De brillen hebben overigens geen scherm, net zoals de Ray-Ban-brillen van Meta. Verder moet de batterij meer dan 8 uur mee gaan voordat hij opgeladen wordt, en zijn de brillen ook beschikbaar op sterkte.

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