Er zat namelijk software voor gezichtsherkenning in de Meta AI-app, de app die bedoeld is voor de slimme brillen van het bedrijf. Daar kwam Wired vorige week achter. Deze code was echter nog niet geactiveerd. Afgelopen vrijdag heeft Meta de code echter weer uit de software gehaald, een dag nadat bovengenoemde website de software ontdekte.
De gezichtsherkenningssoftware herkent gezichten die mensen tegenkomen wanneer ze de bril op hebben, en kan het laten weten wanneer mensen deze mensen nogmaals tegenkomen. Dit omdat de bril continu 'templates' van de gezichten zou maken en die zou vergelijken met eerdere scans. Dit zou NameTag gaan heten, of mogelijk Connections.
Volgens Meta deed Wired echter aan sensationele verslaggeving, en gaat de gezichtsherkenningssoftware alleen om research. Het bedrijf benadrukt dat de software niet beschikbaar was voor consumenten en dat het nog niet weet of dat ooit gebeurt. Ondanks dat heeft het bedrijf de code nu dus weer verwijderd.