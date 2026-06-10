Nadat vorige week een code in Meta's app voor slimme brillen werd ontdekt waarmee gezichten konden worden herkend, is de code inmiddels weer verwijderd.

Er zat namelijk software voor gezichtsherkenning in de Meta AI-app, de app die bedoeld is voor de slimme brillen van het bedrijf. Daar kwam Wired vorige week achter. Deze code was echter nog niet geactiveerd. Afgelopen vrijdag heeft Meta de code echter weer uit de software gehaald, een dag nadat bovengenoemde website de software ontdekte.

De gezichtsherkenningssoftware herkent gezichten die mensen tegenkomen wanneer ze de bril op hebben, en kan het laten weten wanneer mensen deze mensen nogmaals tegenkomen. Dit omdat de bril continu 'templates' van de gezichten zou maken en die zou vergelijken met eerdere scans. Dit zou NameTag gaan heten, of mogelijk Connections.