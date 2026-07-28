Je moet er in hartje zomer misschien niet aan denken, maar alvast goed om voor aankomende winter in het achterhoofd te houden: de Nike Air Zoom Hyperslide-slippers kunnen je voeten verwarmen.

De slippers, die zowel in grijze en zwarte kleur lijken te komen, kun je verbinden met een app. Met de app stel je drie verschillende hitteniveaus in om je voeten te verwarmen. Daarnaast kun je vibraties aanzetten.

Die hitte en vibraties komen uit de 'Hyperslide Pod' die in de strap om je voeten zit. De zool zorgt daarnaast voor zachte comfort voor dagelijks gebruik. De combinatie van hitte en vibratie is geïnspireerd door Hyperice's Venom-producten, die hebben meegeholpen met de ontwikkeling ervan.

De slippers worden op de markt gezet als ideaal schoeisel voor sporters om hun voeten te laten ontspannen. Maar iedereen kan de slippers natuurlijk gebruiken, en daarbij meldt Nike dat je in feite al een atleet bent wanneer je een lichaam hebt.

De Nike Air Zoom Hyperslide komt op 29 september in bepaalde regio's beschikbaar. Het is op dit moment nog niet duidelijk of we hem in Nederland ook kunnen verwachten. Wel is de prijs in dollars bekend: die staat op 249 dollar - omgerekend 219,09 euro.