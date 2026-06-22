Het ziet er naar uit dat de Apple Watch Ultra 4 ergens later dit jaar uit de doeken wordt gedaan.

Dat claimt Bloomberg-journalist Mark Gurman in zijn nieuwsbrief. Gurman is over het algemeen zeer goed op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen Apple. In de nieuwsbrief neemt hij de komende producten van Apple door, waaronder de iPhone 18 Pro, Pro Max, en de vouwbare smartphone iPhone Ultra die mogelijk toch pas volgend jaar uitkomt.

Niet elk jaar, maar dit jaar wel

Volgens Gurman zitten de Apple Watch Series 12 en de Apple Watch Ultra 4 er ook aan te komen. Die eerste is geheel volgens verwachting, maar een nieuwe Apple Watch Ultra was nog helemaal niet zeker, omdat er niet per se elk jaar een nieuwe Ultra-versie van de smartwatch uitkomt. De eerste versie verscheen in 2022, en de Ultra 2 in 2023. In 2024 kwam er geen nieuwe uit, en in 2025 kwam vervolgens de Ultra 3.

Wat gaat de Apple Watch Ultra 4 bieden?

De Apple Watch Ultra 4 krijgt mogelijk een volledig herontwerp, al is nog niet duidelijk wat dat precies gaat inhouden. Voor meer details moet er dus tot later dit jaar gewacht worden. Apple werkt achter de schermen wel aan een manier om een glucosesensor in de smartwatch te bouwen, maar dat kan nog enkele jaren op zich laten wachten. Ook zou het bedrijf experimenteren met het inbouwen van Touch ID in de nieuwe Apple Watches dit jaar.

Wanneer komen de nieuwe Apple Watches uit?