Avatar Aang: The Last Airbender is vanaf 22 augustus te zien op SkyShowtime. Daarmee is de film ook voor het eerst in Nederland te zien.

Avatar Aang: The Last Airbender verscheen vorige maand wereldwijd op Paramount+, Paramounts eigen streamingdienst, maar een release op SkyShowtime bleef nog uit. SkyShowtime is ontstaan uit een deal tussen Paramount Global en Comcast en biedt een selectie van Paramount+.

Na een paar weken aan speculatie verschijnt de film dus officieel volgende maand in Nederland. Hoewel de film hier 'Avatar Aang: De Laatste Luchtmeester' heet, meldt de officiële aankondiging niets over een Nederlandse cast.

Select in de bioscoop

Avatar Aang zou oorspronkelijk in oktober in de bios verschijnen, maar daar kwam Paramount vorig jaar op terug. Vervolgens lekte de film in april van dit jaar volledig, waardoor deze nu eerder verschijnt.

“De officieel uitgebrachte, niet-gestolen, volledige film kun je vanaf 25 juli zien op P+,” zegt Michael Dante DiMartino, medebedenker van de franchise. “De vele uitdagingen waar deze film sinds het begin mee te maken heeft gehad, zouden de meeste films de das om hebben gedaan. Maar dankzij de gezamenlijke inspanningen van alle getalenteerde en toegewijde mensen die geloofden in het verhaal en in Team Avatar, hebben we hem niet alleen afgemaakt, maar ook iets heel unieks en spannends neergezet dat het waard is om de Avatar-erfenis voort te zetten.”

Ondertussen was Avatar Aang in selecte bioscopen in de Verenigde Staten te zien, en werd deze in z'n geheel getoond tijdens San Diego Comic-Con.

Nog geen volgende film

Avatar Aang: The Last Airbender volgt de originele personages twaalf jaar na het einde van de animatieserie, waar Aang nog steeds worstelt met zijn nalatenschap en de ondergang van zijn cultuur. De film kent ten opzichte van de serie een nieuwe cast, met onder andere: Eric Nam (Aang), Dave Bautista (Tagah), Jessica Matten (Katara), Román Zaragoza (Sokka), Steven Yeun (Zuko) en Dionne Quan (Toph).

Avatar Studios heeft verschillende nieuwe projecten in de maak, maar momenteel nog geen nieuwe films, zo meldt DiMartino aan Gamesradar. Wel is er, naast Avatar: Seven Havens, een andere serie in productie waar de studio 'later' meer info over deelt.

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